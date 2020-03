Florida vyvěsila Luongův dres, pak zvítězila. Chtěli jsme ten zápas vyhrát, říká Driedger

Velmi mimořádný večer se odehrál uplynulou noc na Floridě. Pod strop haly BB&T Center totiž před utkáním mezi domácími Panthers a Canadiens vystoupal dres legendárního gólmana Roberta Luonga.

Odehrál 1044 zápasů, z nichž 489 vyhrál a v 77 případech udržel čisté konto. Více zápasů odchytal už jen Martin Brodeur, z pohledu výher je pak třetím nejúspěšnějším gólmanem soutěže. Bobby Lu se nesmazatelně zapsal nejen do historie floridského hokeje, ale také do historie National Hockey League.

Když 26. června minulého roku oznámil, že už ve své bohaté kariéře pokračovat nebude, bylo hned jasné, že se za svých devatenáct sezon v nejlepší hokejové lize světa dočká velké pocty v podobě vyřazení svého čísla.

A přesně to se i stalo, konkrétně uplynulou noc. Před duelem mezi Floridou Panthers a Montrealem Canadiens vystoupala legendární jednička kanadského gólmana pod strop BB&T Center.

Jako bonus, Bobby Lu se stal prvním hráčem v historii Cats, který byl takto oceněn. „Je to skvělé. O to víc, že jsem prvním hráčem, jemuž se toto povedlo. Je to velká čest, vážím si toho. Florida je pro mě velmi mimořádné místo, je to můj domov, kde budu žít po zbytek svého života.“

„Chtěl bych poděkovat i fanouškům. Díky všem, bylo to neskutečné. Stáli jste za mnou od prvního dne, děkuji za podporu po celé ty roky. Pořád je skvělé být součástí této komunity a potkávat vás v obchodech,“ dodává rodák z Montrealu.

Luongovi se dostalo uznání i z úst komisaře NHL Garryho Bettmana. „Myslím si, že je to někdo, kdo reprezentoval pozitivní hodnoty naší hry. Nejen, že byl excelentní na ledě, ale také byl důležitým členem každé komunity, ve které žil, i mimo led.“

Florida na počest svého legendárního brankáře zvítězila, Habs porazila poměrem 4:1. Na vítězství se třiatřiceti zákroky podílel gólman Chris Driedger, jenž byl zároveň vyhlášen první hvězdou zápasu.

„Bylo to dost mimořádné. Sledovat ten ceremoniál bylo skvělé, vidět Bobbyho, jak je oceněn za to, že ovlivnil spoustu lidí a za jeho excelentní kariéru... Chtěli jsme ten zápas vyhrát,“ tvrdí maskovaný muž ve službách Panthers.

