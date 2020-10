Fleury: Vím, že Lehner je pro Vegas gólmanem číslo jedna a já pouze záskok

Pro Fleuryho byla uplynulá sezóna hodně zvláštní. Lehké déjà vu z dob v Pittsburghu. Jasná jednička, příchod nového gólmana a najednou se v bráně objevoval jen zřídka. Lehner se stal jedničkou a po vyřazení z play-off podepsal s Vegas dlouhodobou smlouvu. Fleury je tak odsunut na vedlejší kolej. Svou roli ale přijímá.

Přitom to vypadalo ještě před pár dny všelijak. Údajně se objevil na seznamu čtyř jmen, které zkoušeli Golden Knights vyměnit. Marc-André Fleury, Alec Martinez, Nate Schmidt a Paul Stastny. Dosud ale klub opustili pouze poslední dva jmenovaní. Schmidt byl vyměněn do Vancouveru za třetí kolo draftu, Paul Stastny do Winnipegu za čtvrté kolo a Carla Dahlströma.

Důvod byl jasný. Touha po příchodu Alexe Pietrangela. A povedlo se. Třicetiletý obránce skutečně s Vegas podepsal sedmiletou smlouvu za 8,8 miliónů ročně. Jenže Zlatí rytíři ještě musí vymýšlet.

Místo pod platovým stropem činí přesnou nulu. Dokonce je zhruba o jeden milión převýšen a nějaká rošáda tak ještě přijde. Klub již ale nemusí opustit žádná velká ryba.

Fleury tak pravděpodobně zůstane u Vegas i čtvrtou sezónu, bude dělat dvojku, která si vydělá sedm miliónů. O dva milióny víc než jednička Lehner. „Jsem připravený se v brance střídat,“ přiznává Fleury. Nepůjde ale tak úplně o střídání jako spíš o občasný záskok. „Tento rok bude podle mě hodně zvláštní. Pravděpodobně hodně zápasů v málo dnech, celý program bude dost nahuštěný.“

Pětatřicetiletý brankář byl v rozhovoru s Jeanem-Francois Chaumontem z deníku Le Journal de Montreal velmi hovorný. Nemluví o sobě jako o dvojce pro celou sezónu. „Ne každý tým bude mít možnost využít oba své gólmany. Pro tuto sezónu bude velmi výhodné se spoléhat na dva soutěživé brankáře. Dá to našemu týmu příležitost být nejlepší.“

Na otázku, zda je připraven si vzít ztracený post jedničky zpět, ale odpověděl trochu překvapivě.

„Ano i ne.“

„Chci hrát sám na sebe, chci si chytání užívat. Nemám před sebou příliš mnoho let. Vím, že Lehner je jejich gólman, já budu spíše jen zaskakovat. Svoji důvěru vkládají do Lehnera. Nemyslím si, že budu opět jednička, ale stále se o to budu pokoušet.“

„Hrajeme ale za jeden tým a očekáváme, že budeme dělat svoji práci. Chce chytat, stejně tak i já. Máme stejnou mentalitu, ale napjatá atmosféra mezi námi nevládne. Je to dobrý kluk.“

Je možné, a dá se říct i velmi pravděpodobné, že si oba gólmani starty v základní části rozdělí takřka smírně. Ovšem v play-off bude chytat ten s lepší formou.

