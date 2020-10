Flames na rozcestí. Zbaví se svých hvězd?

Calgary Flames se dle mnohých expertů nacházejí na pomyslném rozcestí. Buď do toho pořádně šlápnou a konečně se více prosadí v play off, nebo nastane přestavba a z Calgary se budou pakovat největší hvězdy v čele s Johnnym Gaudreauem či Seanem Monahanem.

Když se v roce 2015 Flames dostali do vyřazovacích bojů, vypadalo to, že se blýská na lepší časy. Bylo to první play off od roku 2009, takže v Albertě logicky vládlo nadšení. Kromě úspěchu hlavně z vidiny budoucnosti, jelikož tým se dostal tak daleko hlavně díky dvěma mladým hvězdám. Johnnymu Gaudreauovi bylo tehdy 22, Seanu Monahanovi 21.

Calgary tehdy dokonce přešlo přes první kolo a vypadlo až s Anaheimem, nicméně od té doby se Flames nepovedlo vyhrát ani jednu sérii, a to i přes to, že v sezoně 2018/19 mělo vůbec nejlepší bilanci v Západní konferenci. Dvakrát se pak do play off ani nedostalo.

Co s tím? Trendem v současné NHL je prostě rozkopat tým. Kdyby se to týkalo Flames, prsty by jednoznačně ukazovaly na Gaudreaua s Monahanem. V roce 2015 nepředstavitelná věc, v současnosti je však vzhledem k rokům neúspěchu vedení Flames nuceno promýšlet všechno možné.

Není tajemstvím, že v současné éře platových stropů a draftových loterií je úplně nejhorší být někde uprostřed. Ne, že by se tam Flames úplně nacházeli, nicméně jejich poslední roky nejsou ani nijak oslňující.

Kde se tedy nachází? Jako možní útočníci na Stanley Cup, což dalo vedení Calgary jasně najevo především podpisem brankáře Jacoba Markstroma, jenž má v kapse smlouvu na šest let a 36 milionů dolarů.

Žádné velké změny či výměny se tak nedají čekat, spíše naopak. Monahan i Gaudreau mají smlouvy ještě alespoň na dva roky, nezapomínejme ani na sedmatřicetiletého veterána Marka Giordana, který vládne obraně.

Stanovisko Flames tak vypadá jasně. Máme solidní tým, teď už i špičkového brankáře, pojďme to ještě zkusit, než to tu rozpustíme.

A přiznejme si, pouštět Gaudreaua s Monahanem by bylo ještě bláhové, vždyť Flames dělilo 11 vteřin od toho, aby šli v letošním prvním kole do vedení 3:1 na zápasy proti Dallasu, pozdějšímu finalistovi.

