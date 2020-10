Fischer, Gaudette a Jost mají nové smlouvy, podepsal také Nordström

V NHL nyní probíhá značné množství vyjednávání mezi týmy a agenty hráčů. Další čtyři již byla ukončena. Na krátkodobých smlouvách se domluvili Christian Fischer s Arizonou, Adam Gaudette ve Vancouveru či Tyson Jost s Coloradem. Nechráněný volný hráč Joakim Nordström míří do Calgary.

Tyson Jost se poslední tři roky prezentuje dost podobnou hrou, což dokazuje také jeho produktivita. Neustále se pohybuje v rozptylu 22 až 26 bodů. Desítka draftu 2016 se většinu sezóny pohybovala na hraně sestavy a občas se stalo, že kouč Bednar hráče umístil mezi zdravé náhradníky.

V nové sezóně se ale očekává značný progres. Sice bude velmi obtížné dostat se mezi elitní šestici útočníků Avalanche v konkurenci MacKinnona, Rantanena, Landeskoga, Kadriho, Burakovskyho a Saada, třetí lajna ale zůstává otevřená a hokejisté jako Ničuškin či Donskoi také mohou pomoci jeho rozvoji.

Proto také podepsal pouze roční smlouvu za 874 125 dolarů. Tento krátkodobý přechodný kontrakt mu tak dává příležitost se ukázat a vybojovat si větší peníze.

Není lehké být na pozici Adama Gaudetta. Ten na univerzitě výkonnostně hodně vyletěl, a přestože byl draftován v roce 2015 až jako 149. v pořadí, na konci sezóny 2017/18 už okusil NHL. V univerzitní lize do té doby odehrál 116 zápasů a posbíral v nich 148 bodů.

U Canucks má ale velmi složitou pozici. I přes velmi vysoký potenciál nejspíše skončí navždy ve třetí formaci. Je to totiž centr a v konkurenci Bo Horvata a Eliase Petterssona je v hierarchii až za nimi. I tak ale může být velmi platný. 33 bodů v 59 utkáních z minulé sezóny je značný příslib do budoucna pro jakéhokoli třetího středního útočníka v týmu.

Rovněž jeho smlouva je pouze na jednu sezónu, vydělá si 900 tisíc dolarů.

Christian Fischer se rok od roku po nástupu do NHL zhoršuje. Alespoň tedy v kanadském bodování. Z 33 bodů postupně klesal na 18 a pouhých devět v poslední sezóně. Měla z něj být hlavní hvězda Coyotes, ovšem tato predikce se minimálně zatím úplně nenaplňuje.

Příští ročník bude jako další zmiňovaní hrát nejspíše ve třetí řadě, jeho jedinou spásou by mohl být mladík Barrett Hayton, se kterým by mohl hrát v jedné formaci a jeho kreativita by mu měla být ku prospěchu.

S Arizonou podepsal smlouvu na dva roky, dohromady si vydělá dva milióny.

Po dvou letech opouští Boston Joakim Nordström. Osmadvacetiletý Švéd potřetí mění působiště v NHL, poprvé míří do Kanady. S Calgary se domluvil na roční smlouvě za 700 tisíc dolarů.

