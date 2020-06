Finská hvězdička vyčkává. Klub KHL na ni nemá peníze, agent chce milióny

Loni odmítl prodloužit smlouvu s Edmontonem a rozhodl se pro návrat do vlasti. Jesse Puljujärvi posílil Kärpät Oulu a dokázal, že hokej umí. Teď je znovu na křižovatce. Vrátí se za Atlantik? Zvolí ruskou KHL? Nebo snad půjde do jiné evropské soutěže? „Jsem otevřený všem možnostem," hlásí čtyřka draftu 2016.

V zámoří patří jeho práva Edmontonu, tam se ale Puljujärvi vrátit nemíní. U Oilers nedostával prostor, jaký by si představoval, už dřív v klubu odmítl pokračovat a žádal výměnu. Nedošlo na ni, třeba se tak stane v průběhu následujících týdnů. Ovšem příští sezona NHL může odstartovat až v lednu 2021, i tahle skutečnost může hrát roli.

Podle finského deníku je ve hře přesun do Ruska, což bývá tradiční akce pro hokejisty, kteří zamávali NHL a chtějí vydělat nějaký ten rubl či dolar. Pro KHL patří finský útočník Torpedu Nižnij Novgorod, které ho získalo v dřívějším draftu, nicméně na Puljujärviho nejspíš nebude mít prostředky.

Podle ruského serveru championat.ru proto nelze vyloučit případný obchod s jiným ruským klubem. Za postoupení práv Torpedo údajně požaduje 30 miliónů rublů, tedy asi 380 tisíc eur. Když k tomu připočteme 50 až 60 miliónů rublů, jež za roční smlouvu pro Puljujärviho chce jeho agent, mohli by si podobnou posilu dovolit jen ty nejmovitější účastníci KHL.

Iltalehti spekuluje například o Omsku nebo o kazašském Barysu, ideálním řešením pro všechny strany by byla dohoda s Jokeritem Helsinky. Mistr světa do 18 i 20 let 2016 by zůstal doma, finský zástupce v Kontinentální lize by měl k dispozici elitního útočníka s vynikající produktivitou. Vedení Jokeritu zatím podobné úvahy nekomentuje. Jak naznačuje zmíněný list, Puljujärvi by mohl také zůstat v Oulu, případně přejít do Švédska či Švýcarska.

Na východní frontě je už totiž poměrně plno, většina klubů Kontinentální ligy má kádry pohromadě. Manažeři si navíc musejí dávat pozor, aby nepřekročili nově zavedený platový strop ve výši 900 miliónů rublů. Na druhou stranu – s ohledem na opožděný začátek NHL 2020-21 by mohl Puljujärvi podepsat časově omezený kontrakt, což by jeho pozici u ruských gigantů vylepšilo.

Připomeňme, že po přesunu do Finska se Puljujärvi výborně rozehrál. Za Kärpät Oulu v minulém ročníku absolvoval 56 utkání, vstřelil 24 branek a přidal 29 nahrávek. S 53 body byl čtvrtým nejproduktivnějším hokejistou Liigy, další osobní statistiky a také útok na týmový úspěch s Kärpätem mu vzala pandemie koronaviru.

