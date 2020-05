Favoritem Las Vegas nebo Columbus. NHL vybírá místa pro restart, do týdne může být jasno

Poslední týdny nemine den, aby se neobjevila zpráva informující o úporném jednání. Zpravidla ve smyslu „něco se děje, ale nejsme o nic dál, než jsme byli“. Teď se přeci jen začíná vyjasňovat. Uznávaný komentátor Pierre LeBrun dal všem naději.

Na svém twitteru sdělil, že NHL a Hráčský výbor od soboty vytrvale jednají s reálnou vyhlídkou, že do 7-10 dnů vydají oficiální prohlášení. Jistě, řada hráčů dala mezitím najevo, že se jim už zpátky do práce nechce. Hlavně borcům z týmů bez postupových ambicí. Většina hokejistů ale podle všeho neztratila chuť bavit fanoušky, momentálně striktně skrze televizory.

„Liga i hráči vedou konstantní dialog. V menším či větších skupinkách, emaily a konferenčními hovory. Snaží se. Doufejme, že rozhodnutí by mohlo padnout do 7-10 dnů, ale je to bez záruky,“ napsal na základě svých zdrojů LeBrun.

Už z dřívějška víme, že během víkendu došlo mezi oběma stranami k pokroku, stále více je zmiňována varianta play off se 24 účastníky, pravděpodobně s předkolem.

Jiné zdroje uvádějí, že NHL intenzivně vybírá lokace, kde by se mělo hrát. Obhlédla prý osm až devět míst, každé by mělo pojmout ne víc než dvanáct týmů. Las Vegas (na snímku) má být údajně jedním z preferovaných měst. ESPN zmínilo Minnesotu, Edmonton, Toronto a Vancouver. Podle Sportsnetu je možným favoritem také Columbus.

S jistotou lze prohlásit, že mezi vyvolenými nebude New York, který je s více než 360 tisíci nakaženými aktuálně asi nejvíc postiženou oblastí světa. Tolik nakažených nemá žádná jiná země komplet. Nedaleké New Jersey eviduje přes 150 tisíc nakažených.

NHL stojí od 12. března, kdy scházelo týmům sehrát od jedenácti do čtrnácti zápasů do konce základní části. Varianta kompletního dohrání základní části vypadá čím dál víc jako nereálná. Kdy by se mělo začít, je rovněž nejisté. Všechny severoamerické profesionální soutěže by si asi oddechly, kdyby trend nakažených konečně nabral sestupný směr. To se ale zatím děje jen velmi nesměle.

„Nemyslím, že kdokoli má teď pevný rozvrh, zvlášť v Severní Americe,“ řekl Bettman. „Od 12. března velmi tvrdě pracujeme, abychom všechno zvládli. Pořád je tam velká nejistota.“

Fanouškům hokej pochopitelně chybí. „Všechno, co slyšíme od našich fandů, je, že dychtí být zpátky. My ale musíme naslouchat zdravotníkům. Cokoli uděláme, musí být schváleno doktory a jednotlivými vládami. Hodně věcí za nás musí rozhodnout někdo jiný,“ vysvětlil ligový komisař.

