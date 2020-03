Evoluce krysy. Nenáviděný i uznávaný, jaký vlastně je Pastrňákův nabíječ?

Patří k nejkontroverznějším hráčům současné NHL. V knize hříchů má záznamů, že by pro něj peklo rovnou mohlo vyslat eskortu, na druhé straně je to taky excelentní hokejista, a jak odkryjí následující řádky, přinejmenším pozoruhodný člověk. Do historie Bruins se už teď zapsal zlatým písmem.

Z pohledu českého fanouška je tu pak další rozměr. Z Brada Marchanda se stává vrchní nabíječ Davida Pastrňáka. Loni prožil životní stobodovou sezónu. Ta letošní nevypadá o nic hůř. Od doby, kdy získával za pár tisícovek ostruhy na farmě v AHL, uplynulo deset let. Není pochyb o tom, že v jednatřiceti prožívá výkonnostní vrchol.

Milionář se slevou

Když se v roce 2008 potkal na mezinárodním letišti v Newarku se spoluhráčem z mládí, údajně ani neměl na zaplacení společného oběda. Sice ještě skromně placený, přesto už profesionál v AHL. Všechny tři kreditní karty měl přečerpané. Situaci zachraňoval kamarád, toho času student vysoké školy, který měl v té době do kapsy rozhodně hlouběji.

Oba dnes na tu příhodu vzpomínají s úsměvem. Změnilo se toho hodně. Kamarád už hokej nehraje, Brad Marchand je členem jedné z nejúdernějších formací NHL. Trojnásobným finalistou Stanley Cupu. Vítězem z roku 2011. Jeho kreditní karty už mu dávno poslušnost nevypovídají. Starý rest splatil u společného stolu mnohokráte.

Na výplatní pásce přitom nijak třeskutou sumu nemá, což je z určitého úhlu pohledu dobře. Boston si i díky rozumné platební politice udržuje konkurenceschopnost. Do roku 2024 bude brát Marchand 6,125 miliónu ročně. Patrice Bergeron hraje za 6,9 mil. David Pastrňák za 6,7 mil. Tuukka Rask za 7 mil. Čtyři elitní, pro klub klíčoví hráči, dohromady za 26,7 miliónu!

„Pokud si chcete vyhádat každičký dolar, v téhle partě to nebude,“ vzkazuje chamtivcům Marchand. „Jestliže dávají slevu hráči jako ‚Bergy‘ (Bergeron) nebo ‚Z‘ (Chára), pak se to čeká i od ostatních. Bereme hokejisty, kteří tu chtějí být, chtějí vyhrávat a jsou pro to ochotni něco obětovat. Pokud nakonec zvednete nad hlavu Stanley Cup a je za to trochu míň peněz, vyplatí se to.“

Tréninkový fanatik

Zdá se, že právě teď, krátce po třicítce, výkonnostně kulminuje. Přispívá k tomu několik faktorů. Předně je součástí skvostné lajny. Útok Marchand – Bergeron – Pastrňák je ozdobou NHL. Všichni si rozumí a pomáhají navzájem. Pak se sám změnil. Z hráče, který raději střílel než nahrával, je najednou tvůrce hry. Z raubíře, který na potkání každého urážel, je uvážlivý táta.

„Kdybyste se mě zeptali, když jsem poprvé přišel do ligy, jestli z něj jednou bude stobodový hráč, spíš bych řekl ne,“ přiznal před časem dlouholetý spoluhráč Torey Krug. „Viděl bych ho jako hráče s bodem zápas, ale stovka? Jeho hlad a touha být nejlepší jsou neskutečné. Jen těžko přijímá, že by neměl být tím největším dříčem v týmu.“

Což je zrovna v téhle šatně obtížné. Sedí v ní totiž Zdeno Chára, který si kdysi vyšlápnul na Kilimandžáro, projel kus trati Tour de France a v počtu shybů na něj v kabině Bruins pořád nikdo nemá. A takových je tu víc. „Frankofonního kyborga“ Patrice Bergerona dovedly tam, kde je, především píle a poctivost. Také Marchand dře každé léto doma v Halifaxu jako kůň. Pomáhá mu Brad Crossley, kondiční kouč, o jehož tréninkových dávkách se vypráví legendy.

Připravují se u něj také Nathan MacKinnon nebo Sidney Crosby. Všem stojí za to sladit v létě volno tak, aby mohli společně využít Crossleyho služeb. „Ujišťuju vás, že někdy je to tak náročné, že si ti kluci dřepnou a neví, jestli je zrovna sezóna, léto nebo co vlastně? Makají tak tvrdě, jak vidíte makat Brada v play off,“ tvrdí Crossley.

Krysa s velkým srdcem

Pokud jde o Marchandovu prudkou povahu, má co dělat s geny. Je typickým jablkem, které nepadlo daleko od stromu. Také Bradův otec Kevin hrál hokej a měl pěkně horkou krev. Kariéru si „pohnojil“ v okamžiku, kdy si v šestnácti letech při rvačce se soupeřem zlomil ruku. Tehdy na nějakou dobu vypadl ze sestavy a po návratu už si místo v první lajně zpátky nevybojoval.

Rovněž Marchand mladší byl odjakživa divočákem. Vznětlivou povahu projevoval od juniorů. „Nejtvrdší a nejagresivnější, jak jsem ho kdy viděl, byl v kanadském výběru sedmnáctek, když mu bylo šestnáct let. Tehdy se naučil hrát ‚na hraně‘,“ vzpomíná otec nynější hvězdy Bostonu.

Image drzého floutka dlouho živil také v NHL. Nejen kvůli šesti suspendacím, během nichž nuceně vynechal 19 utkání, si vysloužil přezdívku „krysa“. Bodnutí holí, podražení, bodyček na kolena, surový krosček, loket do obličeje, filmování faulů, olizování soupeře, provokace všeho druhu.

Vítejte ve světě Brada Marchanda!

Hodnotit jej jen jako Mr. Hydea by ale nebylo fér. Je tu také Dr. Jekyll. Mimo led dokáže dát klukovi, co si přivydělává prodejem limonád, sto dolarů za jednu skleničku. Činí tak pravidelně. „Má velké srdce,“ tvrdí kamarád z mládí. Přející přitom umí být i při hře. David Pastrňák mu letos několikrát uctivě kynul na znamení díků. Bez Marchanda by měl o dobrých deset gólů méně.

Dlouholetá opora Blackhawks Patrick Sharp, současný analytik NBC, dal nedávno k lepšímu příběh z finálové série 2013 mezi Bostonem a Chicagem. V jednu chvíli se ho Marchand pokusil vykolejit nadávkou, že má „ošklivé děti“ (v originále „ugly“). Při setkání s novináři před začátkem finále 2019 prý Sharpa vyhledal a za šest let starý exces se mu omluvil.

Psychicky vyšinutý jedinec, za něhož Marchanda řada fandů má, by sotva udržel podobnou událost v hlavě půl tuctu let. Nynější otec nevlastního devítiletého syna a dvouleté dcery nezapomněl. Jako táta už vidí leccos jinak. Uznal, že neměl ta slova vůbec vypustit z pusy. „Byl to jeden z těch přešlapů, které bych skutečně rád vzal zpátky. Být rodičem je dar,“ řekl Sharpovi.

Duše tohohle chlapíka je složitější, než se na první pohled zdá. Na mistrovství světa 2016 mu dal Ryan O’Reilly pár lekcí ze hry na kytaru. Chytlo ho to. Dneska klidně zahraje třeba Wonderwall od Oasis. Přestože by se to kvůli jeho povaze mohlo zdát, po death metalovém angažmá netouží. „Stačí mi zahrát v létě u táboráku nebo klukům v letadle,“ odkrývá skromné ambice.

Možná to bylo naposled

Hokejově se posunul mezi absolutní elitu. Jeho 27 gólů v oslabení je nejvíc mezi aktivními hráči. Jede čtvrtý ročník v řadě, v němž si drží minimálně bod na zápas. Na kontě má devět dvacetigólových sezón, letos může popáté zdolat třicítku. V roce 2019 se stal poprvé stobodovým hráčem. Pokud všechno klapne, má velkou šanci pokořit letos stovku znovu.

S čím se těžko vyrovnával, byla porážka v sedmém finále se St. Louis. „Nikdy nevíte, kdy přijde další šance, možná to pro nás bylo naposled,“ řekl novinářům. Možná ano, možná ne. Také díky Marchandovi budou Bruins minimálně v této sezóně znovu patřit k favoritům.

