Dubois by rád organizaci Blue Jackets opustil, potvrdil Tortorella

O mladém kanadském útočníkovi se šíří spekulace ohledně jeho působení v Columbusu už delší dobu. Nyní se však k celé situaci okolo jednoho z nejlepších hráčů Blue Jackets vyjádřil také trenér John Tortorella, který potvrdil, že Pierre-Luc Dubois by rád svůj současný tým opustil.

„Je to tak, chce odejít. Už o tom mluvil s týmem. Tyhle situace se nestávají příliš často, takže by měl být k ostatním upřímný. Přál bych si, aby byl o něco upřímnější, než byl, stále jsem totiž neslyšel jasný důvod, proč by chtěl odcházet. O tom by měl mluvit on, ne já,“ prohlásil John Tortorella.

Dubois podepsal na konci prosince s organizací Blue Jackets dvouletou smlouvu, vydělat si má průměrně 5 miliónů dolarů za jednu sezónu. Před podepsáním smlouvy se šířily spekulace o jeho odchodu z klubu, ale nakonec se tehdy nepotvrdily.

„Měl dobrý předsezónní kemp. Musí pokračovat v tom, aby pomáhal týmu a byl tím nejlepším spoluhráčem, kterým v danou chvíli může být. Jestli to tak nebude, tak si nejsem jist, kam nás tato situace zavede,“ pokračoval hlavní kouč Columbusu.

Další odpověď Tortorelly směřovala k tématu jeho vztahu s Duboisem: „Myslím si, že pokud jsem já důvodem toho, proč chce odejít, tak by mi to měl říct. Zatím tak neučinil. Nemá smysl, abychom se my snažili přijít na to, proč tu nechce být.“

Generální manažer Blue Jackets neprozradil, zda bude Dubois vytrejdován. Jisté však je to, že by to byla pro tým citelná ztráta. S bilancí 18+31 byl totiž nejproduktivnějším hráčem týmu v loňské základní části a s bilancí 4+6 také nejproduktivnějším hráčem v play off, ve kterém Columbus vypadl proti favorizované Tampě. Dubois má na svém kontě 177 kanadských bodů za 73 branek a 104 nahrávek za 260 zápasů v základní části a play off dohromady.

„Je to pro mě velmi obtížné, když tu nechce hrát tak mladý hráč, do jehož rozvoje jsme investovali tolik času a úsilí. Nejsem si jist, do jaké pozice mě tato neobvyklá situace během sezóny dostane. Chci trávit svůj čas a dávat svou energii lidem, kteří tu chtějí být, na druhou stranu budu muset koučovat tým jako celek tak nejlíp, jak to jen dokážu,“ zakončil Tortorella.

