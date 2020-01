Druhá novoroční noc nabídne dvanáct utkání. Které týmy začnou výhrami?

Dvanáct zápasů a šance pro dva tucty týmů, jak vstoupit do nového roku pravou nohou. Bohatý program nejlepší zámořské ligy světa odstartuje v 1:00 šestice utkání, o tři hodiny později pak bude vhozeno buly u posledních mačů ve Vancouveru a Las Vegas.

01:00 Boston Bruins – Columbus Blue Jackets

Souboj dvou týmů, které už pěkných pár zápasů za sebou bodovaly, uvidí Boston, kam od 1:00 přivítají hokejisté Columbusu. Bruins zapsali body v osmi duelech v řadě, Blue Jackets dokonce v jedenácti. Oba týmy se potkaly v loňském druhém kole play off, které poměrem 4:2 ovládli Medvědi. Ti se můžou, jako po celou sezónu, spolehnout na českého útočníka Davida Pastrňáka, jenž se do statistik zapsal také v osmi střetnutích za sebou a který si zahraje v Utkání hvězd společně se svým spoluhráčem v brance Tukkou Raskem. Právě finský gólman by dnes měl začít v brance, proti němu bude Elvis Merzlikins. Do utkání nenastoupí zraněný Alexandre Texier, Alexander Wennberg by ale hrát mohl.

01:00 Buffalo Sabres – Edmonton Oilers

Sérii čtyř porážek se dnes pokusí přerušit hráči Buffala, kteří na domácím ledě přivítají Edmonton. Oilers zakončili rok 2019 vítězstvím 7:5 nad Rangers, Sabres sice nad favoritem z Tampy vedli 2:0 a 4:2, ale nakonec prohráli 4:6. Svůj debut v NHL si v dresu Olejářů odbyl útočník Kailer Yamamoto, 22. volba z draftu v roce 2017 a jedna z velkých nadějích klubů – ve svém prvním zápase odehrál přes 11 minut a vstřelil gól. Hrát by měl i dnes proti Sabres, chybět však pravděpodobně bude obránce Oscar Klefbom, jenž ze zápasů proti New Yorku odstoupil po zranění nohy při blokování střely. V brankovištích nastoupí zřejmě Linus Ullmark a Mikko Koskinen.

01:00 Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning

Tampa se po slabším vstupu do sezóny zmátořila a v posledních zápasech znovu ukazuje svoji sílu. V tabulce Východní konference je sice jen o čtyři body lepší než její dnešní soupeř z Montrealu, na rozdíl od něj však zakončila starý rok na vítězné šňůře. Lightning zvítězili čtyřikrát v řadě a celkově bodovali v šesti z posledních sedmi utkání, zatímco Canadiens třikrát v řadě prohráli a zakončili svůj sedmizápasový trip s bilancí čtyř proher a třech výher. Montreal se vrací na domácí led poprvé od půlky prosince, bude ovšem postrádat klíčového útočníka Brendana Gallaghera – zastoupit by ho měl z farmy povolaný Dale Weise. V týmu Tampy visí otazník nad obráncem Michailem Sergačjovem. V brankách uvidíme supersouboj mezi Careym Pricem a Andrejem Vasilevským.

01:30 New York Islanders – New Jersey Devils

Newyorské derby mezi Islanders a Devils – takový je program obou týmů pro druhou novoroční noc. Oba týmy jsou docela zdravé a nikdo důležitý by jim chybět neměl. Ostrovanům patří s 53 body druhá příčka v Metropolitní divizi, Ďáblové jsou s 34 body poslední. Přesto se jim na konci roku dařilo, bodovali čtyřikrát v řadě a vyšlápli si na lídra Atlantické divize z Bostonu. Ani svěřenci Barryho Trotze ovšem nezaháleli, ve svém posledním mači zvítězili na ledě lídra své vlastní divize Washingtonu. V brankách čekejte souboj Mackenzieho Blackwooda a Semjona Varlamova.

01:00 Pittsburgh Penguins – San Jose Sharks

Repríza finále Stanley Cupu z roku 2016 bude k vidění v Pittsburghu, kam ke svému prvnímu utkání z února loňského roku přijedou hráči San Jose. Těm se naposledy podařilo v Pensylvánii zvítězit jasně 4:0 a podobný výsledek by chtěli urvat i dnes. Do karet jim však nehraje nepříliš dobrá forma z posledních utkání – Sharks prohráli pět ze šesti zápasů a krčí se na dně Západní konference. To Penguins, stále bez Sidneyho Crosbyho, excelují. Tučňáci vyhráli sedm z osmi utkání a stoupají tabulkou. Nepříjemnou ranou by pro ně ale mohlo být zranění jejich nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče Jakea Guentzela, který bude po operaci ramene chybět až šest měsíců. Strážci obou svatyní budou Aaron Dell a Tristan Jarry.

01:30 Ottawa Senators – Florida Panthers

Jen bod za třetím místem Atlantické divizi se na začátku nového roku nacházejí hokejisté Floridy, kteří půjdou do utkání s Ottawou s jasným cílem. Senators sice bodovali v pěti z posledních šesti zápasů, pouze dvakrát ale vyhráli. Panteři se nemusí potýkat se žádnými vážnějšími zraněními, to Ottawě chybí brankář Anders Nillson (otřes mozku) a obránci Ron Hainsey (zranění v dolní části těla), Nikita Zajcev (neznámé zranění) a Dylan DeMelo (zlomený prst). Domácí nasadí do branky Craiga Andersona, za Floridu by měl chytat Sergej Bobrovskij.

02:00 Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs

Už osm utkání v řadě bodovali hokejisté Toronta, kteří ve 2:00 zavítají na úvodní buly v utkání proti Winnipeg Jets. Tryskáči si v posledním zápase minulého roku poradili s druhým týmem Západní konference z Colorada, celkově však prohráli pět z posledních sedmi duelů. Maple Leafs se musí obejít o Andrease Johnssona, Ilju Michejeva, Travise Moora a Jakea Muzzina, domácí zřejmě nenasadí obránce Nathana Beaulieua. Connor Hellebuyck a Frederik Andersen by měli začít v brankách.

03:00 Arizona Coyotes – Anaheim Ducks

Zatímco to, že Anaheimu se nebude v letošním ročníku příliš dařit, se čekalo, výkony Arizony jsou i pro její fanoušky příjemným překvapením. Coyotes, kteří v posledním utkání ve starém roce porazili obhájce Stanley Cupu ze St. Louis, jsou se 48 body druzí v Pacifické divizi a vyhlížejí první postup do play off po osmi letech. Ducks se nacházejí na dně Západní konference a budou se spíše dívat na dobré pozice v draftu. Nejistý je start hostujícího forvarda Rickarda Rakella, který vynechal již pět zápasů v řadě, Coyotes chybí pouze brankář Darcy Kuemper. V brance proto čekejte za domácí Anttiho Raantu, za hosty nastoupí John Gibson.

03:00 Calgary Flames – New York Rangers

Důležité body pro oba týmy budou ve hře v zápase Calgary s New York Rangers, kde vhodí rozhodčí úvodní buly ve třetí v noci středoevropského času. Domácí Flames by rádi pokračovali ve stíhací jízdě na první tři místa Paficifické divize, ovšem v poslední době sbírají častěji prohry než výhry – z minulých osmi utkání pouze dvakrát zvítězili. Ani Rangers se příliš nedaří, přesto z posledních pěti duelů vyhráli třikrát. Hosté by měli mít k dispozici Miku Zibanejada, který chyběl na posledním tréninku, v brance pak začne Henrik Lundqvist. Plameny čekají na to, zda se již stihl uzdravit klíčový obránce T.J. Brodie, jenž chyběl v posledním utkání proti Chicagu. Domácí svatyni by měl hájit David Rittich.

03:30 Colorado Avalanche – St. Louis Blues

Šlágr Západní konference začne od půl čtvrté v Denveru, kde domácí Avalanche hostí obhájce trofeje St. Louis. Laviny zakončily minulý rok třemi porážkami v řadě a zřejmě i proto ztratili odstup na první Blues na devět bodů. Hosté sice poslední mač minulého roku s Arizonou prohráli, ale předtím zvítězili osmkrát v řadě a celkově zdolali Colorado v šesti vzájemných utkáních za sebou. Jordan Binnington by měl nastoupit v brance týmu z Missouri, domácí nasadí zřejmě Phillipa Grubauera.

04:00 Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks

Zápas, v němž půjde o důležité body do tabulky, uvidí fanoušci ve Vancouveru, který přivítá hráče Chicaga. Canucks se navzdory očekáváním drží na třetím místě Pacifické divize, ale zezadu na ně dotahují Edmonton a Calgary. To Chicago je i přes tři výhry v posledních třech zápasech dvanácté a postup do play off bude spíše vyhlížet nebude. Vancouveru nebude chybět kanonýr Elias Pettersson, který absentoval na úterním tréninku kvůli nemoci. I díky němu drží Kosatky šňůru pěti vítězství v řadě, Blackhawks zvítězili pro změnu pětkrát v posledních šesti střetnutích. Robin Lehner vs. Jacob Markström – takový by měl být souboj gólmanů.

04:00 Vegas Golden Knights – Philadelphia Flyers

Poslední utkání druhého hracího dne v novém roce zahájí od 4:00 hokejisté Vegas a Philadelphie. Ani jeden tým se nemusí vypořádávat s velkou marodkou, oběma se pak v letošní sezóně celkem daří. Flyers jsou s 49 body na první divoké kartě, Golden Knights už díky výhrám nad Anaheimem a Arizonou vévodí Pacifické divizi. Vegas zahájí třetí ze série sedmi domácích utkání v řadě zřejmě s Marcem-Andrém Fleurym v brance, Letci nasadí Cartera Harta.

