Draft se blíží, koho by mohly zvolit týmy z Východní konference?

Každoroční událost zaměřená na mladé vycházející hvězdy je za dveřmi. V úterý večer, respektive ve středu v noci se netradičně koná draft prostřednictvím online vysílání. Žádná naplněná hala, pouze ve formátu, jaký je v současné době dobře znám.

Většina týmů vlastní alespoň jednu volbu v prvním kole, některé ji ovšem vyměnily při uzávěrce přestupů. Koho by jednotlivé celky měly vybrat, se dočtete níže. Začínáme Východní konferencí.

Boston Bruins

Volba v prvním kole: -

Boston jako každým rokem patří mezi hlavní kandidáty na zisk Stanley Cupu a ani příští sezónu neplánuje nic měnit. Kombinace zkušených hráčů a rychlých mladíků sice většinu zápasů vyhrává, nicméně na tížený úspěch zatím čeká. Hlavní opory ale stárnou a je potřeba začít myslet na budoucnost. Medvědi svoji první volbu vyměnili do Anaheimu za Ondřeje Kašeho, začínají tak draftovat až ve druhém kole. Rozhodně by měli vzít nejlepšího dostupného hráče a nekoukat na pozice. Někde sice jsou silnější, ale výpomoc směrem do dalších let potřebují všude.

Buffalo Sabres

Volba v 1. Kole: #8

Další sezóna, další zklamání, další vysoká volba. Koloběh, který se zdá nekonečný. Buffalo ani letos neuspělo, ačkoliv to zpočátku sezóny vypadalo nadějně. Nakonec je z toho částečný neúspěch v loterii a volba číslo osm. Ve spojitosti s Buffalem a jejich výběrem se nejčastěji mluví o jednom z centrů. A dává to smysl. Casey Mittelstadt již měl čas ukázat, že je schopný být lodivodem druhé formace a vše směřuje k tomu, že bude posunut na křídlo. Stejně tak i mladý Dylan Cozens. Sabres by tak mohl zajímat Marco Rossi, Anton Lundell či Cole Perfetti. Pokud ovšem bude stále dostupný Lucas Raymond, měli by zvolit právě jeho.

Carolina Hurricanes

Volba v 1. kole: #13

Už už to vypadalo, že sezóna Caroliny bude mít šťastný konec, ovšem pak přišel tvrdý direkt od Bostonu. Hurricanes tak skončili jako třináctí v pořadí draftu a mohou vybrat opět kvalitního hráče do svého týmu. A k tomuto týmu jasně sedí dva kandidáti. Tím prvním je Yaroslav Askarov. Nejlepší mladý brankář od draftu 2005, kdy byl jako celkově pátý zvolen Montrealem Carey Price. Carolina potřebuje kvalitního brankáře a Askarov by mohl za pár let tuto díru vyplnit. Druhým adeptem je Rodion Amriov. K ruským hráčům ukazují náklonnost, navíc Amirov je přirovnáván k Teuvo Teräväinenovi. A toho mají ještě radši.

Columbus Blue Jackets

Volba v 1. kole: #21

Velmi sympatický dojem udělal Columbus na celý hokejový svět v play-off. Opět. Ani tentokrát ale neslavil žádný velký úspěch kromě překvapení v prvním kole. Za poslední čtyři roky volili Blue Jackets v prvních kolech draftů pouze dvakrát. Byl jím Pierre-Luc Dubois v roce 2016 a Liam Foudy v roce 2019. Oba hrají na centru a hodilo by se k nim nějaké produktivní křídlo. Jack Quinn a Jacob Perreault by mohli být volní. Nabízí se také spojení bratrů, letos bude totiž draftován Jean-Luc Foudy, sourozenec Liama. Ten ovšem plní roli centra.

Detroit Red Wings

Volba v 1. kole: #4

S volbou Detroitu začíná napětí. První trojice je de facto určena předem, ovšem Steve Yzerman má na výběr. Navíc loni jasně předvedl, že se nebojí riskovat a volit dost nečekaně. Proč by tak tedy nemohl udělat znova, že? Detroitu by se hodil obránce, v ten moment se nabízí Jamie Drysdale a Jake Sanderson. Týmu by prospěl také centr do druhé řady za Dylana Larkina. V této souvislosti by dávalo smysl zvolení Marca Rossiho, hodně se mluví o Coleu Perfettim, jenž hraje v Michiganu juniorku. Možností je opravdu mnoho.

Florida Panthers

Volba v 1. kole: #12

Florida půjde po obránci, potřebují někoho k Ekbladovi. Panthers tak nezvolí cestu nejlepšího dostupného hráče, ale upřednostní své potřeby. Jména jako Kaiden Guhle, Braden Schneider se vyloženě nabízejí, z Evropanů pak Helge Grans a William Wallinder jako trochu překvapivé možnosti.

Montreal Canadiens

Volba v 1. kole: #16

Montreal jako jeden ze sedmi kanadských klubů čeká na úspěch už značnou řádku let. Zatímco Toronto nebo Winnipeg již měli šanci udělat díru do světa v posledních letech, tyto léta by mohly pro Canadiens teprve přijít. A i tato volba by jim měla pomoct. Montrealský Insider informoval o Bergevinovém zalíbení v Dawsonu Mercerovi a brankostrojích Quinnovi a Perreaultovi. Plán B by měl být obránce.

New Jersey Devils

Volby v 1. kole: #7, #18, #20

New Jersey letos disponuje hned třemi volbami v prvním kole, přitom ta třetí je už dvacátá. Takový luxus by měli Devils rozumně a efektivně využít. Kde je tlačí bota nejvíce? Kombinace obránce a produktivního křídla k Hughesovi a Hischierovi. Na sedmé pozici by mohli sáhnout po Alexanderu Holtzovi, či Jakeu Sandersonovi. Při dalších volbách pak po několikrát zmíněných Quinnovi s Perreaultem, volní budou také kvalitní obránci z Evropy.

New York Islanders

Volba v 1. kole: -

První i druhé kolo Islanders skončilo v Ottawě v důsledku zisku Jeana-Gabriela Pageaua. Pokud tedy nepřijde nějaká výměna, při které by Ostrované získali vysoký draft, Lou Lamoriello si moc nezadraftuje. Volbu na konci třetího kola je těžké predikovat. Pokud nějaký velký talent spadne až k tomuto výběru, měli by ho Islanders vzít bez váhání. Na žádné pozici jinak vyloženě nehoří, můžou vzít obránce nebo sekundujícího centra k Barzalovi.

New York Rangers

Volby v 1. kole: #1, #22

Asi není potřeba pět chválu na to, jak rychle se Rangers dostali z přestavby. Stále jsou velice mladý tým, ovšem cíle už nemusí mít nejskromnější. Navíc se na ně usmálo štěstí v podobě vyhrané loterie a získali celkovou první volbu. Není nutné říkat, koho z této pozice vezmou. Alexis Lafreniere rychle zapadne do rozjetého vlaku a celá liga se na něj již těší. 22. výběr by mohli využít pro zvýšení konkurence na centru, těch bude volných hned mnoho.

Ottawa Senators

Volby v 1. kole: #3, #5, #28

Stejně jako Devils i Ottawa má tučné konto s volbami v prvním kole letošního draftu. Ovšem hned dvě zásluhou trejdu Erika Karlssona v první pětce. Třetí celkový pick vyjde na jednoho z dvojice Quinton Byfield – Tim Stützle. Veřejně to oznámil vedoucí amatérského skautingu Ottawy Trent Mann. Na páté pozici se zřejmě rozhodne mezi Lucasem Raymondem, Jamiem Drysdalem a Yaroslavem Askarovem. Tímto výběrem se trochu předurčí volba číslo 28, ta vyplní mezeru v obraně, či křídle s centem.

Philadelphia Flyers

Volba v 1. kole: #23

Generální manažer Chuck Fletcher oznámil, že uvolňuje volbu v prvním kole k výměně. Žádá za ni elitního snipera. Pokud se za dva dny s nikým nedomluví, tíženého střelce tak pravděpodobně vezme sám na draftu. Quinn a Perreault již ovšem dostupní zřejmě nebudou, šanci na výrazný poskok vzhůru by tak mohli Tyson Foerster, Sam Colangelo či Lukas Reichel.

Pittsburgh Penguins

Volba v 1. kole: -

I Pittsburgh vyměnil své první kolo, vysokou 15. pozici poslali do Toronta v rámci vcelku kritizovaném trejdu za Kasperiho Kapanena. List prospektů u Pens takřka neexistuje, tým čekají velmi krušné časy na spodku tabulky celé NHL. V Pittsburghu se nemusí dívat na potřeby v pozicích, pomoc do budoucna potřebuje všude.

Tampa Bay Lightning

Volba v 1. kole: -

Zatímco Bostonu a Islanders přišlo zbavení se první volby takřka vniveč, v Tampě slaví. Blake Coleman i Barclay Goodrow se vyplatili i za tak vysokou protihodnotu a jelikož tým vyhrál Stanley Cup, nikdo tyto kroky neřeší a nekritizuje. Tlak z organizace po letech konečně opadl a Julien BriseBois se může v klidu usadit do svého kancelářského křesla a bez stresu nadraftovat osm hráčů.

Toronto Maple Leafs

Volba v 1. kole: #15

Zatímco výměna s Pittsburghem nesla na druhé straně značnou dávku kritiky, Dubasovi líbají ruce. Toronto díky této získané pozici může do týmy přivést obránce, kterého tak moc potřebuje. Nemluví se o nikom jiném, než je Braden Schneider. K dispozici asi bude kvalitnější útočník, ale v případě Toronta všichni pochopí, pokud tato volba přijde na beka.

Washington Capitals

Volba v 1. kole: #24

Od té doby, co Washington vyhrál Stanley Cup, se nemůže vrátit zpět k tak přesvědčivým výkonům. Capitals na tom, co se budoucnosti týče, nejsou tak zle jako Pittsburgh. Loni se jim velmi vydařil výběr Connora McMichaela, od něhož si fanoušci velmi slibují. Letos volí o jednu pozici výše a mohli by k McMichaelovi vybrat budoucí křídlo. Nabízí se Němec John-Jason Peterka, případně centr Connor Zary.

