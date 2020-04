Dohrát soutěž v létě? Jordan Eberle by byl pro, ale…

National Hockey League je kvůli pandemii koronaviru už téměř měsíc přerušená a zatím se neví, kdy by se soutěž mohla znovu rozběhnout. Jednou z možností je začít hrát v létě, přičemž by rovnou odstartovala vyřazovací část. K této variantě se kloní i útočník Jordan Eberle. Útočník New York Islanders ale ví, že to z časových důvodů možná nebude možné.

Ruch mezi mantinely utichl 12. března. Od té doby jsou hráči v karanténě a vyčkávají, jestli letos ještě vyjedou na ledové plochy. „Jsem pro hrát později v tomto roce,“ vyjádřil se pro oficiální web NHL Jordan Eberle. „Na druhou stranu příští rok musíme odehrát celou sezonu a taky mít čas na odpočinek. Je to velmi tenká čára.“

„Pořád slyšíte ustanovení, že to potrvá do června nebo července… Myslím, že v určitém okamžiku se musí stanovit datum, kdy řeknete: 'Dobře, sezona je ztracená', a začít se připravovat na další rok,“ pokračoval útočník Ostrovanů.

Otázkou zůstává, zda by se jeho mužstvo do případného play off kvalifikovalo. New York se v tabulce nachází bod za postupovými příčkami, druhá divoká karta Východní konference momentálně patří Columbusu. Islanders ale odehráli o dva zápasy méně, o účastnících vyřazovací části by tak mohla rozhodovat procentuální úspěšnost.

„Jsem si jistý, že bychom to dokázali a vrhli se na play off,“ říká optimisticky Eberle. „Pokud budeme pokračovat, tak bude řada týmů naštvaná, že tam nejsou. Právě teď je to nová jedinečná situace. Nikdo si tím nikdy neprošel, někdo prostě bude vynechán nebo… je to těžké.“

Rodák z Reginy letos odehrál 58 utkání, v nichž vstřelil šestnáct branek a přidal 24 asistencí. Eberle se z Calgary vrátil do New Yorku den předtím, než byla sezona přerušena, kvůli narození dcery. Ta přišla na svět 16. března.

„Hodně jsme se tím zabývali a mluvili s lékaři. Nezdá se, že by virus skutečně zasahoval děti stejně jako starší. Ale pořád slyšíte i o případech s dětmi. Je to trochu znepokojující, ale děláme všechno, co je v našich silách, abychom zůstali izolovaní a udrželi ji v bezpečí,“ vysvětloval Eberle.

Ani pro devětadvacetiletého útočníka není nucená karanténa úplně jednoduchá. „Někdy nemůžu jen tak sedět doma. Jsem nervózní, běhám po schodech nahoru a dolů. V suterénu máme posilovnu, takže se snažím trénovat, jak umím,“ uzavřel.

