Dobrá zpráva pro Rangers. Kreider doléčil zraněné chodidlo a po pauze bude k dispozici

Pokud se letošní ročník National Hockey League ještě rozběhne, New York Rangers v něm mohou počítat s pomocí Chrise Kreidera. Hvězdný útočník marodil od 28. února, kdy v zápase proti Philadelphia Flyers utrpěl zlomeninu chodidla.

Kreider tehdy zblokoval tvrdou střelu obránce Philippa Myerse. Následně se sice ještě postavil na nohy, pak ale odjel na střídačku a zamířil předčasně do kabiny. Vyšetření odhalila frakturu chodidla, odhadovaná doba rekonvalescence se pohybovala mezi čtyřmi až šesti týdny.

Nejlepší hokejová liga světa je od 12. března přerušena kvůli pandemii koronaviru a v tuto chvíli není jasné, zda se sezona dohraje. Existuje řada variant: například, že by rovnou odstartovalo play off, případně by se ještě mohly odehrát nějaké zápasy základní části.

Tak či tak, v sestavě Rangers Kreider s největší pravděpodobností chybět nebude. Osmadvacetiletý forvard se zotavoval doma v Connecticutu a jeho léčba proběhla bez komplikací.

„Noha se cítí dobře,“ řekl Kreider během videohovoru uspořádaným NHL. „Už před několika týdny na tom byla lépe. Dokážu ji rehabilitovat a dostat ji tam, kde byla předtím. Můžu se díky tomu dostat ven, moc lidí jsem ale neviděl. Už jsem z toho pomalu ztrácel hlavu, abych se zabavil.“

Rodák z Boxfordu se v této sezoně zařadil mezi klíčové opory New Yorku. Svými výkony si dokonce vysloužil pozvánku na All-Star Game, kde nahradil zraněného Artěmije Panarina. Kreider zatím v 63 utkáních zaznamenal 45 bodů za 24 branek a 21 asistencí.

Přestože s blížící se uzávěrkou přestupů patřil k nejžhavějším kandidátům na výměnu, tak nakonec na Manhattanu podepsal novou sedmiletou smlouvu. Od příštího ročníku si tedy ročně vydělá 6,5 milionu dolarů.

