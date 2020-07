Do síně slávy s ním! Je to prototyp dokonalého spoluhráče, říká o Eliášovi analytik TSN

Už dvakrát ho při nominaci do Hokejové síně slávy přehlédli. Jsou lidé, kterým to vadí. A nemusí být nutně z České republiky, kde je Patrik Eliáš po nedostižném Jaromíru Jágrovi druhým nejproduktivnějším hráčem, který kdy brázdil arény NHL.

Pokud dokáže něco Craiga Buttona nadzvednout, jsou to charakterová klišé. Znáte to. Tak jako u nás pořád leckdo opakuje, že Kanaďané hlavně nahazují puky, za mořem rádi dokolečka zmiňují, jak jsou Evropané měkcí. Ani jedno dávno není pravda.

„Pořád to posloucháme,“ říká Craig Button, někdejší generální manažer Calgary Flames, nynější komentátor a analytik televize TSN. „Měkoty? Poslouchal jsem to roky… Rusové, frankofonní Kanaďané, Švédové… Bože, jak mě to otravuje!“

Říkalo se to i o dvou borcích New Jersey Devils, jež podle mínění mnohých patří do Hokejové síně slávy. Alexandr Mogilnyj dokázal nemožné, když jako první Rus nelegálně prchnul do NHL. Ve své době patřil k nejlepším střelcům ligy, v New Jersey ovšem pobyl krátce. Daleko větší klubovou ikonou je Patrik Eliáš, o němž jsme v souvislosti s Hockey Hall of Fame psali už na podzim.

Jeden i druhý zůstali pro podzimní inauguraci opět přehlédnuti. „Myslím, že tam oba patří,“ říká rozhodně Button, jenž se bude podílet na přenášení celé té slávy 16. listopadu přímo v Torontu.

Patrik Eliáš strávil v New Jersey dvacet let. Kdo si dnes vzpomene, jak je s Petrem Sýkorou Lou Lamoriello první roky dusil a odmítal jim navýšit směšné platy? Po té spoustě let Eliáš je historicky nejlepším střelcem Devils, nejlepším nahrávačem i nejproduktivnějším hráčem.

Nechybí mu ani to hlavní. Dvakrát vyhrál Stanley Cup (2000, 2003), přičemž mu nelze upřít podstatné zásluhy. V obou vítězných letech patřil k oporám.

Číslo 26 a geniální příhra na vítěznou trefu SC 2000:

„Když se podíváte na Patrikovu nejlepší dekádu, v sezónách 1999-00 až 2009-10 byl desátým nejproduktivnějším hráčem NHL a úplně nejlepším v play off. Byl prototypem dokonalého spoluhráče, protože nebylo nic, co by neuměl. Přemýšlel na té nejvyšší úrovni. Měl skvělé ruce. Uměl tvořit hru. Každý vám řekne, že by hrál rád s chlapem, jako je Patrik.“

„Dovedete si představit, kdyby nastupoval s opravdu top centrem? Jenomže Patrik hrál vždycky spíš v defenzivně orientovaných týmech,“ končí své komplimenty Button, podle něhož by fakt, že Eliáš nezískal žádnou významnou individuální trofej, neměl hrát roli.

Takže uvidíme, snad to vyjde napřesrok.

Bodování v play off NHL 1999-00 až 2009-10:

1. Patrik Eliáš 106

2. Nicklas Lidström 98

3. Brian Rafalski 97

4. Chris Pronger 97

5. Scott Gomez 95

6. Joe Sakic 94

7. Peter Forsberg 92

8. Henrik Zetterberg 91

9. Marián Hossa 89

10. Daniel Briere 87





