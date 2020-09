Detroit získal od Rangers Staala, New York pak místo pod platovým stropem

Zajímavá výměna se uskutečnila mezi Detroitem a New York Rangers. Jezdci poslali k Red Wings obránce Marca Staala a volbu v draftu, opačným směrem ovšem nic neputovalo. Co tento trejd znamená?

Kromě zkušeného zadáka Marca Staala obdržel Detroit ještě volbu ve druhém kole výběru talentů 2021. To vše za budoucí vyrovnání.

Co je ale hlavní, New York získal místo pod platovým stropem. Staal má před sebou poslední rok své stávající šestileté smlouvy, která zatěžovala platový strop Jezdců tučnými 5,7 miliony dolary. Tímto obchodem tak vzniká pro Rangers potřebný prostor k manipulaci.

Naopak Detroit má zkušeného beka a dost slušnou volbu v draftu.

Staalovi je třiatřicet let, do milníku 900 odehraných zápasů v National Hockey League mu schází osm startů. V loňském ročníku naskočil do dvaapadesáti duelů v základní části, v nichž nasbíral jedenáct kanadských bodů (2+9). V tabulce pravdy se udržel na pěti kladných bodech.

Druhou stránkou je i myšlení na budoucnost. „Výměna splňuje několik věcí. Zaprvé se v rámci přestavby snažíme získat volby v draftu, prospekty, mladé hráče a podobně.“

„Zároveň ale chceme být konkurenceschopní, snažíme se zlepšovat. Získali jsme nejen obránce, který rovnou zapadne do naší sestavy,“ vysvětluje příchod Marca Staala generální manažer Steve Yzerman.

Staal je zároveň náhradou za Trevora Daleyho a Jonathana Ericssona, ani s jedním z nich už totiž dle Yzermanových slov klub nepočítá. Jmenovaným obráncům končí po této sezoně smlouva a v Detroitu novou nedostanou.

