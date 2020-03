Dám dělovou ránu, bum, bum, bum. Kubalík nekompromisně vypálil a slaví 30. gól v sezoně

Rána z voleje, prudká, přesná a pohotová, to je výsada ryzích kanonýrů. Báječně ji ovládá David Pastrňák, je největší zbraní Alexe Ovečkina, gólmany soupeře s ní šikanoval Brett Hull. Nelehkou disciplínu, kterou kdysi vyučoval Jaromíra Jágra ruský bek Sergej Gončar, na jedničku zvládá i Dominik Kubalík.

Český nováček pomohl Chicagu svou 30. trefou v sezoně k vítězství 6:2 nad San Jose.

A jubilejní branku si připsal náramným způsobem. Sjel si mezi kruhy, dostal krásnou přihrávku od Kirbyho Dacha a střelou z voleje nedal sebemenší nárok Aaronu Dellovi v kleci Žraloků. Ten se marně snažil zachytit letící puk lapačkou, .semafor se nerozsvítil.



Kubalík, jehož kariéra je neodmyslitelně spjatá s Plzní, měl hned jasno, jak s Dachovým pasem naloží. Chystal se na pořádnou pumelici a klidně si mohl zanotovat legendární hit patrně neslavnějšího plzeňského rodáka Karla Gotta.



Čtyřiadvacetiletý forvard se stal teprve třetím nováčkem z Česka, který dal v NHL 30 gólů. Zařadil se po bok Petrů Klímy a Průchy, přičemž má na dosah i absolutní rekord. Klíma přezdívaný Kozel v polovině osmdesátých let nasázel za detroitské Red Wings 32 branek.



Kubalík nad zdoláním mety 30 přesných zásahů poslední dobou přemítal. V blogu, který napsal pro Deník Sport, popisoval, jakou žije pohádku a že třicítka je pro něj ohromné číslo. Když odcházel za moře, věřil si, ale opravdu nečekal, že se prosadí až tak výrazně..



Je pravda, že Kubalík momentálně žije svůj americký sen. Nedávno dal premiérový hattrick a novinářům povídal: "Ani vlastně nevím, proč se mi tolik daří. Snažím se dělat to, co vždycky. Hodně střílet a chodit do předbrankového prostoru."

Jednoduchý recept? Funguje dokonale .

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+