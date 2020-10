Další šance pro Virtanena. Získá po odchodu Toffoliho větší roli?

Jeho budoucnost byla dlouho nejistá, zvlášť po kritice generálního manažera Jima Benninga za výkony v letošních vyřazovacích bojích. Jake Virtanen ale zůstane součástí Vancouver Canucks, ve čtvrtek podepsal novou dvouletou smlouvu. A má před sebou možná největší příležitost.

Proč? Do Montrealu totiž zmizel Tyler Toffoli a na pravé straně útočných formací je tak rázem víc místa. Prodloužení vzájemné spolupráce se nejspíš nedočká ani další křídelník Josh Leivo, pro kterého pod platovým stropem není místo.

Virtanen si za dva roky v průměru vydělá 2,55 milionu dolarů. Čtyřiadvacetiletý útočník si tak oproti předchozímu kontraktu polepší, smlouva by se ale i tak dala označit jako příznivá pro klub. Canucks momentálně překračují platový strop zhruba o 1,5 milionu dolarů.

„Jednání se táhla dlouho. Jsem nadšený, že budu součástí Vancouveru následující dva roky. Jsem zkrátka šťastný, že to mám za sebou, a můžu se soustředit jen na trénink,“ řekl Virtanen pro server nhl.com.

Šestka draftu z roku 2014 v nejslavnější hokejové lize pořád naplno nerozvinula svůj potenciál. Virtanen do NHL naskočil druhý rok po draftu, po nepřesvědčivých výkonech však strávil sezonu 2016/17 z velké části na farmě v AHL.

Od roku 2017 už byl pevnou součástí prvního týmu Canucks, každopádně se od něj očekávalo víc. Rodáka z New Westminsteru po letošním play off otevřeně kritizoval i generální manažer Jim Benning.

„Když o vás generální manažer něco takového řekne, tak o tom po návratu domů hodně přemýšlíte. Bylo to moje první play off, navíc jsme nebyli v běžných podmínkách. Alespoň jsem získal zkušenosti a vím, co od toho očekávat,“ zmínil Virtanen pro web The Athletic.

Nyní má další dva roky na to, aby posunul svou kariéru vpřed. Po odchodu Toffoliho by to mohl být právě útočník s finskými kořeny, kdo bude nastupovat v elitní formaci po boku Eliase Petterssona a J. T. Millera.

„Samozřejmě bych rád hrál v první útočné šestce. Chci svým spoluhráčům dokázat, že na to mám, a být konzistentní každou noc,“ pravil ještě čtyřiadvacetiletý hokejista.

Virtanen si i přes zkrácenou základní část vylepšil svá osobní čísla, v 69 utkáních nasázel osmnáct branek a přidal stejný počet asistencí. Co od něj můžeme čekat příští rok?

Čtěte také:

Zaříznutý Domi? Mladí centři ukázali, že je pro nás postradatelný, povídá kouč Montrealu

Pohled: Obrana Bruins tak, jak ji neznáme

Share on Google+