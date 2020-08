Další hrací den a obranné potíže: Toronto dá šanci Slovákovi, start Carlsona opět nejistý

Dva zápasy skupiny o umístění, tři atraktivní zápolení o další krok vedoucí k postupu přes kvalifikační kolo. Takto seskládané menu nabízí v noci ze čtvrtka na pátek NHL. Jenže téměř žádný z jeho účastníků nehlásí plný stav. Největší starosti trenérům tentokrát dělá defenziva, chybět bude hned několik prvotřídních hvězd. Československý fanoušek nicméně jásá. Díky zranění slavnějšího kolegy dostane možnost Martin Marinčin a možná i washingtonský zadák Radko Gudas.

20:30 Minnesota Wild - Vancouver Canucks

Stav série: 1:1

V průběhu druhého utkání, které Wild nakonec těsně nezvládli a padli výsledkem 3:4, se ze hry předčasně poroučel křídelník Minnesoty Ryan Hartman. Toho ve třetí třetině zezadu nešťastně postrčil mladý švédský střelec Elias Pettersson, čímž způsobil juniorskému mistrovi světa z roku 2013 chvíle plné bolesti. Trenér Dean Evanson však novinářům prozradil, že pro zápas číslo tři disponuje všemi hráči na soupisce Wild. Zdá se tedy, že Hartman bude v pořádku.

Jeho role by nicméně neměla být zásadní. Totéž se rozhodně nedá tvrdit o Kevinu Fialovi. Produktivní Švýcar, v jehož jazykovém repertoáru nechybí ani čeština, zaznamenal v součtu obou zápasů již tři branky. Pozice vůdce mu vyhovuje.

“Pochopitelně je to pro mě něco nového. Ale musím říct, že se mi to zamlouvá. Když se na mě lepí soupeři, můžu toho využít k rozehrávce. Takže jestli v tom chtějí pokračovat, jen do toho,” pobízí hokejisty Canucks Fiala ve vyjádření pro StarTribune.

Vancouver však v tuto chvíli zajímají zejména četné ztráty ve vlastních řadách. Uznávaný odborník Elliotte Friedman na svém Twitteru uvedl, že hostitelskou bublinu kvůli nespecifikovaného zranění z druhého zápasu opouští Micheal Ferland, což ostatně později potvrdil i trenérský štáb kanadského klubu. Pro Ferlanda je tato sezona v podstatě zakletá. V základní části stihl pouze 14 klání kvůli otřesu mozku.

Pro druhý mač kvalifikačního kola vůbec nenastoupil Adam Gaudette. Ze zámořských médií přicházely informace o tom, že je zdravým náhradníkem, jenže kouč Travis Green je rázně vyvrátil - za absencí Gaudetta stál zdravotní problém. Stejně jako v případě Francouze Antoina Roussela není jasné, zda bude Gaudette schopen v dnešním klání hrát.

22:00 Philadelphia Flyers - Washington Capitals

Rakouský útočník ve službách Flyers Michael Raffl odstartoval nadstavbovou část letošní sezony ve velkém stylu. Proti Bostonu zaznamenal gól i asistenci, jenže pak ve třetí periodě nešťastně vrazil do mantinelu a s nefunkční nohou odkulhal do kabiny.

“Nemůžu sdělit nic konkrétního, ani jak dlouho bude chybět,” omlouval se na tiskové konferenci kouč Vigneault. “Ale rozhodně nějakou chvíli k dispozici nebude.”

Jinými slovy se Raffl na 99 % nezapojí do nejbližšího utkání proti Washingtonu, čemuž jasně nahrává i informace, že sestavu obohatí talentovaný forvard Joel Farabee. Do branky Philadelphie se chystá Brian Elliott, přestože jeho mladší společník Carter Hart proti Bruins předvedl parádních 34 zásahů a za svá záda propustil jediný puk. Tým z Pensylvánie zatím stále nemůže počítat ani s mentální podporou Oskara Lindbloma, který švédským médiím prozradil, že se podívá do hostitelské bubliny v Torontu poprvé až v pátek.

Starosti Capitals se upínají k jedinému jménu. Hlavní aspirant na Norris Trophy John Carlson měl nastoupit už v utkání proti Tampě, nakonec však jeho místo v sestavě zabral český ranař Radko Gudas. Tento týden Carlson opět trénoval, jenže Washington ani tentokrát stoprocentně nepotvrdil jeho start v souboji s Flyers.

V útoku bude tým z hlavního města USA postrádat Dána Larse Ellera, který vycestoval z Toronta kvůli narození druhého dítěte. Šanci dostane Travis Boyd. V základní části si užil porci 24 zápasů, ke třem brankám přidal sedm gólových nahrávek.

00:30* St. Louis Blues - Vegas Golden Knights

St. Louis může ve velkém slavit návrat svých zraněných hráčů. V úvodním utkání skupiny o umístění se představil talentovaný obránce Vince Dunn, ale hlavně ruský útočník Vladimir Tarasenko, který během základní části dlouhé měsíce protrpěl kvůli zraněnému ramenu. Třetím navrátilcem se stal Alexander Steen, ve čtvrté formaci mu ovšem trenéři dopřáli jen něco přes třináct minut na hrací ploše.

Přestože soupiska Blues ani v tomto případě nenaplní svůj stoprocentní potenciál, ohlášené ztráty jsou relativně přijatelné. Ivan Barbašev odjel podpořit svou rodící ženu, čímž se stal vůbec prvním mužem, který v dosavadním průběhu restartované soutěže opustil hostitelskou bublinu.

Chybět by mohl i Robert Thomas. Ten je sice dle tvrzení kouče Berubeho v pořádku, přesto však možná zůstane na tribuně z preventivních důvodů. Práci na jeho pozici by pak s největší pravděpodobností obstaral Jordan Kyrou.

Vegas od znovuobnovení NHL stále nepoznalo pocit porážky. Přitom v zápase proti Dallasu od ní nebylo daleko. Stars vedli už 3:1, pak ale přišel fantastický comeback Golden Knights, na kterém se dvěma body podílel Mark Stone.

Právě on je při absenci Maxe Paciorettyho klíčovým ofenzivním esem kouče Petera DeBoera, jenž v posledních dnech vyzval média na velmi zajímavou hru. Zranění vůdce Paciorretyho totiž během tiskových konferencí neustále označuje jako malé, přestože realita je zřejmě někde jinde. Jak jinak si totiž vysvětlit, že autor 66 bodů ze základní části doposud neprošel branami Edmontonu.

02:00* Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs

Stav série: 1:1

Snad žádný jiný kouč není v kvalifikačním kole tak slyšet jako lodivod Columbusu John Tortorella. Nebojí se chválit, ale ani shazovat. Po vítězném zápase velebil defenzivní schopnosti centra Alexandera Wennberga, aby pak o den později mluvil o tom, jak hráli Blue Jackets ve druhém klání “na houby”.

Porážka v poměru 0:3 přiměla zkušeného barda také k prvním personálním změnám v sestavě. Dean Kukan se už během středečního tréninku propadnul do čtvrtého obranného páru a Ryana Murrayho doplnil Markus Nutivaara, který proseděl oba úvodní klání na tribuně. Nyní si zmínění zadáci mění pozice i pro třetí zápas, Fin dostává možnost odehrát svůj celkově jedenáctý mač v play off.

Torontu radost z úvodního skalpu v sérii zhořkla poté, co stěžejní obránce Jake Muzzin kvůli nepříjemnému pádu odcestoval do nemocnice. V tuto chvíli je zřejmé, že držitel Stanley Cupu z roku 2014 se v kvalifikačním kole už neobjeví. Maple Leafs tak museli v krátkém čase řešit obrovskou díru ve své sestavě.

Nakonec se shodli na následujícím scénáři: Travis Dermott, který v dosavadním průběhu série odváděl parádní služby v defenzivě, se posune vedle Justina Holla do elitního páru. Druhá dvojice zůstává beze změny, avšak ve třetí obraně se poprvé představí rodák z Košic Martin Marinčin. Jeho parťákem bude Tyson Barrie. Slovenský zadák stihl v dosavadní kariéře šest startů ve vyřazovacích bojích Národní hokejové ligy.

04:30* Winnipeg Jets - Calgary Flames

Stav série: 1:2

Kádr Winnipegu se i nadále sype jako domeček z karet. Po ztrátě Marka Scheifeleho, Patrika Laineho a Masona Appletona třetí zápas opustil další útočník, Mathieu Perreault. Ten nerozdýchal tvrdý náraz Sama Bennetta. O jeho zdravotním stavu se pochopitelně mlčí, pokud by ale scházel i pro dnešní utkání, čtvrtinu útoku Jets by utvořili náhradníci. To rozhodně není ideální stav ve chvíli, kdy si klub z provincie Manitoba nemůže dovolit další zaváhání.

Obraně se zatím veškeré trable vyhýbají, nebylo od nich ale daleko. Tucker Poolman si ve třetím zápase prohlédl puk z nežádoucí blízkosti, i přes krvavý šrám v obličeji, který vyřešilo šest stehů, ovšem dokázal zápas dokončit. Dá se tedy očekávat jeho pokračování v kvalifikační rundě.

“Měl neskutečné štěstí, že neztratil žádné zuby,” přiznal plátnu Winnipeg Sun hlavní trenér Paul Maurice. “Kromě nějakých stehů tam ale má obrovskou podlitinu o velikosti pěti golfových míčků.”

Calgary v tomto směru zatím smůla obchází. Před čtvrtým měřením sil žádné zranění nehlásí. Navíc disponuje velkým sebevědomím, a to i díky brankáře Cama Talbota, který v posledním utkání pochytal 34 z celkových 36 střel.

“Myslím si, že důležitým faktorem bude solidní start, abychom se v úvodních deseti minutách předvedli ve skvělém světle a vzali soupeři vůli ve vítězství,” prozradil recept na úspěch centr Derek Ryan ve vyjádření pro Calgary Sun.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+