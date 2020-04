Další český podpis! Teplý má v kapse smlouvu s Chicagem

Před týdnem získal smlouvu s Torontem obránce Filip Král, nyní ho v NHL následuje další talentovaný český mladík. Tříletý nováčkovský kontrakt s Chicagem podepsal osmnáctiletý útočník Michal Teplý!

Odchovanec Havlíčkova Brodu, jenž v letošní sezoně působil v týmu Winnipeg Ice v kanadské juniorské Western Hockey League, oznámil podpis na svém instagramovém účtu. Blackhawks informaci potvrdili později, s tím, že se jedná o tříletou smlouvu s ročním příjmem 826 tisíc dolarů.

„Jsem šťastný a poctěný, že jsem podepsal svůj první kontrakt v NHL s Chicagem. Rád bych poděkoval všem lidem kolem sebe, kteří mi pomohli, dostat se až sem. Nikdy by se mi to nepovedlo bez mé rodiny, mých přátel a klubu ve Winnipegu. Nesmím zapomenout ani na svůj milovaný Havlíčkův Brod, děkuji,“ uvedl Teplý v příspěvku.

Rodáka z Vysočiny si Chicago vybralo ve čtvrtém kole loňského draftu jako celkově 105. v pořadí. Následně se přesunul do zámoří, kde prožil fantastickou premiérovou sezonu.

Se ziskem 63 bodů (29+34) totiž ovládl produktivitu nováčků v celé WHL!

Teplý byl současně nejlepším střelcem a nejlepším asistentem, zaznamenal nejvíc vítězných gólů (8) i branek v přesilovkách (12) a připsal si nejvyšší počet střel na branku (210).

Do Kanady se vydal po dvou letech v organizaci Liberce, kde vedle juniorky sbíral zkušenosti i v mužských soutěžích. Celkem 37 utkání odehrál v Chance lize za Benátky nad Jizerou (4+6), v sezoně 2018/19 si připsal patnáct startů v Tipsport extralize (0+2).

Na reprezentační scéně slavil 191 centimetrů vysoký útočník bronzovou medaili z turnaje World U17 Hockey Challenge, následně se zúčastnil dvou mistrovství světa do 18 let a letošního šampionátu do 20 let. Na domácí půdě v Ostravě ovládl s pěti asistencemi bodování českého týmu a byl vyhlášen jedním ze tří nejlepších hráčů mužstva.

Share on Google+