Dallas jde poprvé do akce! Protáhne Vegas vítěznou šňůru na pět zápasů?

Odstartujte víkend s NHL! V noci z pátku na sobotu je na programu osm utkání a rozhodně se bude na co dívat. Pokud vás zajímají především výkony českých hráčů, rozhodně by vám neměl uniknout zápas San Jose Tomáše Hertla na ledě Minnesoty nebo zápas Chicaga s Dominikem Kubalíkem proti Detroitu v sestavě s Filipy Hronkem a Zadinou. Zápas Toronta s Edmontonem zase nabídne souboj dvou možná největších hvězd současného hokeje Austona Matthewse a Connora McDavida. A jestli fandíte Dallasu, určitě si nenecháte ujít jeho první utkání sezony s Nashvillem. Od tří ráno pak budete moci sledovat, zda zůstane Vegas i po pátém zápase sezony s Arizonou bodově stoprocentní.

1:00 Pittsburgh Penguins - New York Rangers

Pens zatím na začátku nového ročníku nepodávají úplně přesvědčivé výkony. Na úvod sezony dvakrát prohráli s Philadelphií, poté se jim povedlo dvakrát zdolat Washington, nejprve na nájezdy a poté v prodloužení. Penguins zatím sráží hlavně bídná forma jejich tahounů. Jediný Sidney Crosby pravidelně boduje (3+2), Jevgenij Malkin má ale na kontě jen jeden gól a obránce Chris Letang kupí nezvyklé množství chyb.

Ani Rangers nejsou na startu sezony zatím příliš přesvědčiví, ze tří zápasů mají jen dva body za výhru nad Islanders. Jednička draftu Alexis Lafréniere se přesunul po prvním zápase do druhé formace k Artěmiji Panarinovi a Ryanu Stromemu, ale zatím nezískal ani jeden kanadský bod. Filip Chytil by měl znovu nastoupit ve třetím útoku Rangers, zatím má na kontě dva body (1+1).

1:00 Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers

Toronto má za sebou už pět odehraných zápasů a na kontě má šest bodů za tři výhry. Pouze dvakrát ale dokázalo vyhrát v základní hrací době, a to nad Ottawou a Winnipegem. Torontu to zatím moc nestřílí, má průměr jen tří vstřelených branek na zápas. Na své hvězdy se ale může spolehnout, Mitch Marner a John Tavares mají šest bodů (oba 3+3), Auston Matthews a William Nylander bodů 5 (oba 2+3). Kvůli zlomenému žebru z minulého utkání s Edmontonem bohužel nenastopí jednačtyřicetiletý veterán Joe Thornton, chybět by měl v sestavě Maple Leafs minimálně měsíc. Dosud Thornton nastupoval v prvním útoku Toronta.

Edmonton nepatří mezi tak velké favority, jako Toronto, postoupit do play-off by však rozhodně chtěl také. Tým Oilers v minulé sezoně stavěl hlavně na hvězdách v první formaci Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. V této sezoně se rozhodli Oilers rozložit síly, a proto hrají tito dva lídři od sebe. Kanaďan má zatím na kontě 6 bodů (3+3) a Němec také šest (1+5), takže tenhle plán by mohl Oilers vyjít. Toronto s Edmontonem spolu hrály i předevčírem a utkání většinu fanoušků zklamalo, protože místo ofenzivní podívané přineslo spíš defenzivní partii a výhru Edmontonu 3:1 - poslední gól padl do prázdné brány. Snad se dnes v noci oba týmy více odvážou, ofenzivní potenciál na to rozhodně mají.

1:00 Washington Capitals - Buffalo Sabres

Washington má po čtyřech zápasech slušných šest bodů se skóre 15:14 a ještě neprohrál v základní hrací době. Na úvod sezony Caps dvakrát vyhráli v Buffalu, poté prohráli dvakrát s Pittsburghem, ale pokaždé těsně, nejprve na nájezdy a pak v prodloužení. Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin má zatím nezvykle na kontě více asistencí (čtyři) než gólů (jeden). Rus ale stejně noční utkání zmešká, stejně jako všichni jeho ruští spoluhráči, protože se tito hráči sešli na hotelovém pokoji, což je z důvodu ochrany zdraví hráčů před koronavirem zakázané. Kvůli zranění bude chybět také český obránce Michal Kempný. Jakub Vrána by dnes mohl nastoupit místo Ovečkina v první formaci.

Buffalo v posledních letech tradičně patří mezi nejslabší týmy celé NHL a na postup do play-off se s ním nikdy moc nepočítá. Ani tahle zvláštní sezona zřejmě nebude jiná, Sabres nehraje do karet ani to, že právě Východní divize je vnímána jako ta nejtěžší, na Stanley Cup z ní mohou pomýšlet až čtyři týmy. Na úvod sezony Buffalo dvakrát padlo s Capitals, pak překvapilo vysokou výhrou 6:1 nad Philadelphií, ale následně se stejným týmem prohrálo 0:3. Buffalo má velmi dobrou první formaci i skvělou přesilovou hru, zbytek týmu ale na takové úrovni není, na což Buffalo doplácí. Lídry týmového bodování jsou šestibodoví Tylor Hall (1+5) a Jack Eichel (0+6).

2:00 Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings

Chicago si prochází hodně náročným obdobím, už po prvních čtyřech zápasech sezony to vypadá, že postup do play-off nemůže být jeho reálným cílem. Chicagu nefunguje skoro nic, se skóre 9:20 patří k nejhorším v celé lize. Na úvod nového ročníku Blackhawks prohráli dvakrát s Tampou a s Floridou, posléze získali první bod za prohru 4:5 v prodloužení v odvetě s Panthers. Osu mužstva Chicaga tvoří starší hráči, a ti se zkrátka ještě nedostali do provozní teploty, navíc dlouhodobě chybí hvězdný Jonathan Toews. V minulém utkání zazářil český útočník Dominik Kubalík, který dal dva góly v přesilovkách a přidal asistenci.

Také Detroit patří mezi nejslabší týmy v Centrální divizi. Tým je stále v režimu přestavby a je plný talentovaného mládí, které však zatím nedokáže podávat tak vyrovnané výkony. Stejně jako Chicago, také Detroit má po čtyřech utkáních záporné skóre 9:10, alespoň se ale může relativně spolehnou na svou obranu, která tolik inkasuje. Detroit zatím v žádném zápase vyloženě nepropadl a dokonce porazil silnou Carolinu 4:2 a naposledy i trápící se Columbus 4:3 v prodloužení. Red Wings hodně spoléhá i na dva české hráče, nejvyšší čas na ledě z celého týmu mívá pravidelně obránce Filip Hronek, útočník Filip Zadina hraje na pravém křídle druhého útoku. Oba Češi na první gól sezony čekají, získali zatím jen dvě asistence.

2:00 Minnesota Wild - San Jose Sharks

Minnesotě se začátek sezony povedl, po čtyřech zápasech má na kontě šest bodů a je na druhé příčce Západní divize. Na úvod Wild přetlačili shodně v prodloužení dvakrát Los Angeles, poté sice prohráli 0:1 na ledě Anaheimu, ale o dva dny později už stejného soupeře porazili 3:2. Produktivitu Wild táhne s pěti body (1+4) ruský útočník Kirill Kaprizov, který ještě v minulé sezoně hrál za CSKA Moskva v KHL. Zatím všechny zápasy Minnesoty byly velmi vyrovnané a skončily rozdílem jediné branky. Uvidíme, zda tomu tak bude i v utkání se San Jose.

Sharks mají za sebou mizernou minulou sezonu, kdy patřili mezi nejhorší týmy celé NHL. Zatím to vypadá, že to se v tomto ročníku opakovat nebude, San Jose vybojovalo ze čtyř utkání stejný počet bodů. Obě výhry (Arizona a St. Louis) ale byly až na nájezdy. Českého fanouška může těšit, že se daří Tomáši Hertlovi, který zažívá fantastický návrat na led po dlouhém zranění, s šesti body (3+3) vede týmovou produktivitu a naposledy přidal i vítězný nájezd v duelu se St. Louis. Do posledních dvou zápasů naskočil v dresu Sharks také český obránce Radim Šimek a už si stihl připsat i jednu asistenci.

2:30 Dallas Stars - Nashville Predators

Do kolotoče jménem NHL se konečně zapojí také poslední jednatřicátý tým, a totiž Dallas Stars. Úvodní čtyři utkání sezony měl Dallas odložené, protože se v jeho mužstvu výrazným způsobem rozšířila nemoc COVID-19, v jednu chvíli bylo pozitivně testovaných dokonce 17 hráčů, i když většina bez příznaků. Těžko odhadovat, kolik hráčů bude Dallasu v jeho prvním utkání sezony k dispozici, většina by ale hrát měla, včetně českého útočníka Radka Faksy, který by měl nastoupit v útoku s Andrewem Coglianem a Joelem Kivirantou na křídlech. V minulé sezoně dokráčel Dallas až do finále Stanley Cupu, mezi favority měl patřit i v letošním ročníku, ale bude otázkou, jak se na něm podepíše opožděný start sezony a nerozehranost oproti ostatním celkům.

Také Nashvillu se už dotkla koronavirová situace, i když nesrovnatelně méně, než čím si musel projít Dallas. Predators odehráli už tři zápasy, jen ten poslední s Carolinou musel být odložen z důvodu zvýšeného výskytu koronaviru v týmu Hurricanes. Právě s Carolinou v prvním vzájemném zápase Nashville prohrál 2:4, předtím dokázal dvakrát porazit Columbus (3:1 a 5:2). Nashville je týmem, který by se měl porvat o jednu z postupových příček v Centrální divizi a dnes bude chtít rozhodně využít nerozehranosti Dallasu a vyhrát. Predators nemají v úvodu sezony nikoho v první osmdesátce kanadského bodování soutěže, nejvýš je na 82. místě se třemi body za tři góly Švéd Filip Forsberg.

3:00 Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights

Arizona se v posledních letech neřadí mezi příliš vážné aspiranty na play-off, ačkoliv v minulé sezoně si vyřazovací boje zahrála a dokonce v kvalifikačním kole vyřadila Nashville 3:1 na zápasy. Vstup do této sezony ale Arizoně příliš nevyšel, po čtyřech zápasech má na kontě jen tři body za vítězství 5:3 doma nad San Jose a prohru 3:4 na nájezdy s tím stejným týmem. Poté Arizona odehrála dvě utkání s Vegas a obě prohrála (2:4, 2:5). Dnes se s jedním z favoritů na ovládnutí Západní divize utká už potřetí.

Vegas odstartovalo sezonu nejlépe ze všech týmů NHL. Má za sebou čtyři zápasy a všechny vyhrálo, jedinou drobnou vadou na kráse byla výhra 2:1 ve druhém duelu s Anaheimem až v prodloužení. Jinak Golden Knights vyhráli vždy o dva nebo o tři góly a mají parádní skóre 16:7. Jak již bylo zmíněno výše, naposledy se Vegas utkalo dvakrát s Arizonou a pokaždé uspělo. Na čele týmové produktivity Vegas je se sedmi body (2+5) Mark Stone. Pokud bude bodovat i dnes, bude mít velkou šanci, že se vrátí zpět na první místo kanadského bodování celé soutěže. Ve čtvrtém útoku Golden Knights bude mít i tentokrát své tradiční místo český útočník Tomáš Nosek, který zatím vstřelil v této sezoně jeden gól.

4:00 Anaheim Ducks - Colorado Avalanche

Noční program uzavře utkání mezi Anaheimem a Coloradem. Ducks jsou zatím jedním z největších zklamání sezony, když ze čtyř utkání vyhráli jediné, mají tři body a jen šest vstřelených branek, což je nejméně ze všech týmů NHL, kromě Dallasu, který ale ještě neodehrál ani jeden zápas. Anaheim zatím drží alespoň slušná defenzíva, inkasoval jen desetkrát. Ducks získali bod za prohru 1:2 v prodloužení s Vegas a dva za vítězství 1:0 nad Minnesotou. Uvidíme, zda budeme v podání Anaheimu sledovat další výkon zaměřený hlavně na defenzívu, proti útočně laděnému Coloradu je to zajímavá výzva.

Avalanche také nejsou ze vstupu do sezony stoprocentně nadšení, určitě si přáli více než čtyři body a dvě výhry ze čtyř utkání. Colorado zatím odehrálo po dvou utkání se St. Louis a Los Angeles a pokaždé si připsalo po jednom vítězství a jedné porážce. Hlavní hrozbou a ofenzivním lídrem Avalanche je Kanaďan Nathan MacKinnon, který už má na kontě sedm bodů (2+5) a jen těsně zaostává za úplným čelem kanadského bodování soutěže. V posledním utkání MacKinnon dosáhl na svůj jubilejní pětistý bod v kariéře v NHL a stal se teprve sedmým hráčem Colorada, kterému se něčeho takového podařilo dosáhnout. Brankář Pavel Francouz ještě v této sezoně neodehrál jediný zápas a do branky Colorada nenastoupí ani v duelu s Ducks, protože se potýká se zraněním v dolní části těla.

