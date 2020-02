Čtvrteční nálož s 24 týmy. Tampa hraje o pátou výhru proti Pittsburghu

Celkem 12 zápasů se odehraje v noci ze čtvrtka na pátek. V akci bude i rozjetá Tampa, jež si zahraje o páté vítězství v řadě v pikantním duelu proti Pittsburghu. Odvrátit desátou porážku v řadě zkusí Detroit, který se představí na ledě Buffala.

Tampa je týmem, který v posledních týdnech drží výtečnou formu. Díky ní se posunula už na čtvrté místo Východní konference a o třetí příčku se střetne s dalším výborně hrajícím týmem z Pittsburghu. Tomu se povedlo vyhrát 8 z posledních 10 zápasů.

Blesky ovšem drží sérii čtyř výher v řadě a z hlediska vítězných šňůr je lepší už jen Boston. Právě ten ale mohou Lightning v souboji s Penguins vyrovnat.

Naopak nejhorší foru ze všech týmů NHL má Detroit, který se zároveň krčí na samém chvostu ligy. Po devíti porážkách v řadě se Red Wings pokusí o ukončení této série na ledě Buffala, které pomalu, ale jistě, ztrácí kontakt s týmy bojujícími o play off.

Podobně bídně jako Detroit, byť mají o 15 bodů více, na tom jsou Kings z Los Angeles. Nejhorší tým Západní konference prohrál 8 z posledních 10 zápasů a s touto bídnou bilancí vyzve v noci na pátek New York Islanders, kteří nutně potřebují zase sbírat výhry.

Philadelphia, jež figuruje na sedmém místě Východu, má ve čtvrtek ideální příležitost, jak se ještě více odpoutat od hrany postupu a nepostupu do play off. Potřebuje k tomu vlastně jen jedno - potvrdit role favoritů proti New Jersey, předposlednímu týmu Východu.

Do akce se dostane také suverénní lídr Západní konference ze St. Louis. Blues, kteří mají na kontě 72 bodů, se střetnou o další dva body s Winnipegem, který prožívá bídnou sezonu. Jets se herně trápí, prohráli 8 z posledních 10 utkání a dost nečekaně ztrácí 3 body na osmé místo své konference.

V dalších zápasech se můžeme těšit například na souboj mezi Floridou a Vegas nebo Calgary s Nashvillem, které dělí na Západě jen 3 body.

01:00 Buffalo Sabres - Detroit Red Wings

BUF: bilance 23-23-7 vs DET: bilance 12-38-4

01:00 Montreal Canadiens - Anaheim Ducks

MTL: bilance 25-23-7 vs ANA: bilance 22-26-5

01:00 Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins

TBL: bilance 33-15-5 vs PIT: bilance 33-14-5

01:00 Florida Panthers - Vegas Golden Knights

FLA: bilance 29-17-6 vs VGK: bilance 27-21-7

01:00 New York Islanders - Los Angeles Kings

NYI: bilance 30-15-6 vs LAK: 19-30-5

01:00 Philadelphia Flyers - New Jersey Devils

PHI: bilance 29-17-7 vs NJD: bilance 18-24-10

01:30 Ottawa Senators - Colorado Avalanche

OTT: bilance 18-24-11 vs COL: 29-16-6

02:00 St. Louis Blues - Winnipeg Jets

STL: bilance 32-14-8 vs WPG: bilance 26-23-5

02:00 Minnesota Wild - Vancouver Canucks

MIN: bilance 24-22-6 vs VAN: bilance 30-19-5

03:00 Calgary Flames - Nashville Predators

CGY: bilance 27-21-6 vs NSH: bilance 25-20-7

03:00 Arizona Coyotes - Carolina Hurricanes

ARI: bilance 27-21-7 vs CAR: bilance 30-20-3

03:30 Edmonton Oilers - San Jose Sharks

EDM: bilance 28-19-6 vs SJS: bilance 23-27-4

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+