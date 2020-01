Crosby se připojil k tréninku s týmem. Návrat je ve hvězdách

Sidney Crosby, který v polovině listopadu prodělal operaci, se připojil konečně k tréninku se spoluhráči z Pittsburghu. Prozatím, podle informací, se věnuje především bruslení a k návratu do zápasového kolotoče zatím nedojde.

Crosby se 14. listopadu musel podrobit operaci kýly, která ho měla vyřadit na šest týdnů ze hry. Problémy s kýlou měl hvězdný Kanaďan už od přípravného kempu a právě v listopadu už tělo řeklo dost.

Dvojnásobný nejužitečnější hráč NHL se během Silvestra objevil poprvé od operace na ledě a s Penguins si lehce zatrénoval. Dobrá zpráva ovšem má menší háček. K plnému tréninkovému zatížení a přiblížení se návratu do akce zatím nedochází.

„Pořád ještě není žádný termín návratu,“ řekl Crosby. „Jde to dobře, ale chce to čas. Když se léčíte, potřebujeme na to čas. Každým týdnem se to ale lepší, což je nejdůležitější.“

Ke zranění Crosbyho došlo 12. listopadu při zápase proti Chicagu. „Trochu mě před zápasem v tom píchalo. Asi to bylo to, co pak způsobilo problémy, které se staly během zápasu, ale myslel jsem si, že se s tím vypořádám,“ zavzpomínal Crosby.

I bez dvaatřicetileté hvězdy se ale Pittsburghu daří a povedlo se jim vybojovat už 24 výher ze 39 zápasů. „Tým hraje neskutečně,“ ocenil Crosby. Penguins totiž vyhráli 10 z posledních 12 zápasů. „Myslel sem si, že kluci najdou způsob, jak vyhrávat zápasy a je skvělé vidět, jak hrají.“

Ohledně svého návratu řekl, že se chce pokusit zapojit do akce, co nejdříve to půjde. V nejbližších zápasech se ovšem tak ještě nestane.

