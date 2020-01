Crosby je zpět v plné síle, dotáhne Penguins až na vrchol?

Psal se datum 9. listopadu, kdy kanadský člen Triple Gold Clubu spolu se svými spoluhráči nastoupil před zraky vlastních fanoušků k rutinnímu, a však důležitému zápasu kanadskoamerické NHL. Už jen z důvodu o něco pomalejšího vstupu do sezony z pohledu Penguins potřeboval domácí tým bodovat, aby se dostal do pozic zaručující play-off. Klíčovým mužem úspěchu byl vždy považován Sidney Crosby, nikdo však nečekal, že právě tento duel ho na dva měsíce vyřadí mimo hru.

Ačkoliv Pittsburgh svůj zápas nakonec zvládl a zapsal dva body po samostatných nájezdech, panovaly v americkém městě spíše smíšené pocity, když vyšly najevo zprávy o delší absenci trojnásobného vítěze Stanley Cupu. Nedá se říci, že by v kabině Pittsburghu nebyl žádný takový vůdce jako právě Crosby. Kombinace jeho zranění a větší marodky mančaftu, včetně nedávného zranění ruského kanonýra Jevgenije Malkina, už však začínala dělat vrásky nejednomu funkcionáři klubu.

Právě Malkin se však dokázal plynule po svém nešťastném zranění vrátit a spolu se spoluhráči dokázat, že síla týmu nezávisí pouze na jednom jediném hráči. Celkem si Pittsburgh dokázal připsat 19 vítězství z 28 utkání během Crosbyho absence a Malkin zapsal 38 bodů, tuto chvíli jich má na kontě již 49.

Když připočítáme výkonu Jakea Guentzela (20+23) a Bryana Rusta (20+22), vychází nám velmi solidní druhé místo ve Východní divizi a celkově čtvrté místo v celé soutěži se ztrátou pouhých 4 bodů (!) na aktuálního lídra z Washingtonu, který se nepotýkal s takovými problémy v sestavě. I díky těmto okolnostem se v zámoří pomalu začíná spekulovat o možném ocenění pro Mikea Sullivana v podobě Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL za sezonu 2019/20.

Jedna pohroma střídá druhou? I tak by se dalo mluvit o závěru roku 2019 pro celek z Pensylvánie. Do té doby nejproduktivnější hráč společně s ruským útočníkem Jake Guentzel nešťastně narazil do mantinelu po vstřeleném gólu a vyřadil se tak minimálně do konce základní části mimo hru. Ani to však celek nerozhodilo a bez kapitána a nejproduktivnějšího bruslaře zvítězilo ve 4 utkání z 6 a jednou zapsalo bod za prohru po základní hrací době.

O herní pohodě celku tak nebylo pochyb a pomalu se začínal přibližovat i návrat Sidneyho Crosbyho na ledovou plochu. Stalo se tak 14. ledna a hned při své premiéře v nové dekádě zářil. Proti Minnesotě si připsal 1 přesný zásah a 3 gólové nahrávky a po právu byl tak vyhlášen první hvězdou zápasu. I v dalším utkání proti Bostonu Crosby nezůstal střelecky pozadu a přidal do své sbírky další trefu, nicméně z tohoto souboje vyšel jeho celek bodově naprázdno.

Pittsburgh od 1. prosince neprohrál dvě utkání v řadě, a to platilo i v tomto případě. V nočním utkání proti Detroitu na venkovním ledě sice svěřenci Mikea Sullivana dlouho hledali recept na Jimmyho Howarda a po gólu Filipa Zadiny musel v poslední periodě srovnávat Bryan Rust, čímž poslal zápas do prodloužení a kdo jiný, než právě Crosby by měl rozhodnout i vítězství svého celku. Malkin si nabruslil k pravému kruhu odkud nasměroval puk ke kapitánovi před brankářem, kterému stačilo již pouze touš usměrnit za brankovou čáru.

Pokud se tedy do této doby mluvilo v souvislosti s Tučňáky jako o kandidátech na Stanley Cup, se Sidneym Crosbym to platí dvojnásob. Kanadský kapitán z posledních Olympijských her za účasti hráčů NHL je považován za nejvítěznějšího kapitána a hráče současnosti, což po pomalém rozjezdu týmu na začátku sezony začíná opět potvrzovat.

