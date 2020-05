Crosby? Draisaitl? Kane? Gretzky prozradil, koho ze současných machrů by chtěl do lajny

Byl jedinečným géniem, vedle něhož sázeli góly i čistokrevní bitkaři Dave Semenko a Marty McSorley. Wayne Gretzky se nicméně na ledě potkal také se superhvězdami 80. a 90. let. Zahrál si s Markem Messierem, Brettem Hullem i Mariem Lemieuxem. Řádili spolu jako černá ruka, předvedli skvostné akce. A tak se nabízí hypotetická otázka - koho ze současných es by si vybral do lajny? Sám "The Great One" odpovídá.

Je to už přes dvacet let, co skončila Gretzkyho kariéra.

Jeho věhlas se ale šíří dál. Patrně navždy mu zůstane vizitka nejproduktivnějšího hokejisty NHL. A také pověst muže, který dokázal zlepšovat všechny hráče kolem sebe. Zásobil je brilantními přihrávkami, nacházel je na ledě leckdy i poslepu.

To jsou kvality, které by obstály i v dnešní NHL. Bruslivější, rychlejší a prudší. Aby Gretzkyho umění mohlo i dnes vyniknout naplno, každopádně by se mu hodili mimořádní parťáci.

Někdo jako Lemieux, s nímž válel na Canada Cupu. Nebo Messier, po jehož boku dobýval Stanley Cupy za Edmonton. Případně Hull, jehož potkal po přestupu do St. Louis.

Koho by si Gretzky vybral?

"Není to zrovna lehká otázka, protože v NHL je spousta výborných hráčů. Pittsburgh táhne Sidney Crosby, v Torontu září Auston Matthews s Mitchem Marnerem, pak tu je Alex Ovečkin a také Connor McDavid s Leonem Draisaitlem," začal fenomenální Kanaďan diplomaticky.

"Ale když si mám vybrat, tak beru Connora s Alexem," dodal.

Proč zvolil právě McDavida s Ovečkinem? "Connora kvůli jeho rychlosti a Alexe kvůli jeho střelbě. Byla by s nimi zábava hrát. Connor by díky svému bruslení otevíral na ledě prostor pro kombinaci a Alex by zase pálil. Když mu dáte puk, prakticky pokaždé trefí branku."

Není žádným tajemstvím, že Gretzky má pro McDavida s Ovečkinem pořádnou porci respektu. Uznává je, obdivuje.

"Pamatuji si, jak se mě lidé před pěti lety ptali: Je správné, aby Ovečkin hrál celé dvě minuty přesilovky? A já jim odpovídal: Jasně, měl by být na ledě pořád při každé přesilovce. To je jeho práce. Vytváří ofenzivní příležitosti pro sebe i všechny své spoluhráče. Každý ví, co na ledě Alex dělá, ale stejně dá 50 gólů za sezonu," smekla slavná 99 před lídrem Washingtonu.

"Obdivuji ho a moc rád ho sleduji při hře. Pro hokej má obrovský pozitivní přínos," podotkl Gretzky.

Podobně mluvil také o McDavidovi, klíčovém muži pro Edmonton.

Chválil ho mimo jiné za to, jak se vypořádal s tlakem obřích očekávání, které ho provázely už od patnácti, šestnácti let. "Lidé si ani neuvědomují to, pod jakým mikroskopem výjimeční hráči jako Mario, Sidney nebo Connor byli, když rostli pro NHL."



Nepochybně to muselo být náročné, McDavid se ale se vším vypořádal a teď je patrně nejlepším hokejistou planety. Představa jeho souhry s top kanonýrem 21. století a Gretzkym, u něhož je každý superlativ málo, je vskutku dechberoucí.

