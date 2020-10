Coyotes? Jasná volba! Larsson neváhal

Když loni v létě podepisoval Johan Larsson roční kontrakt v Buffalu, tak si leckdo mohl myslet, že jeho dlouholeté působení u Sabres pomalu končí. A nemýlil by se. Buffalo se rozhodlo Larssona letos nepodepsat, a tak Švéd zamířil na trh s volnými hráči.

Na trhu po něm byla údajně docela sháňka, nicméně poté, co osmadvacetiletý útočník prohodil pár slov s generálním manažerem Arizony Coyotes Billem Armstrongem, bylo jasno. Po další dva roky bude Kojotem.

„Potenciál tohohle týmu je dost vysoký. Loňský rok měli dost solidní a chtějí být ještě lepší,“ řekl Larsson. „Naše jednání bylo velmi dobré. Přesně mi řekli, jaký jsem hráč a jak se právě já hodím do jejich systému.“

„Měl jsem z toho dobrý pocit, tak jsem na ten pocit i dal a rozhodl se podle něj,“ pokračoval ještě. „Generální manažer Armstrong byl plný vášně. Opravdu chtějí vyhrávat a vybudovat kvalitní tým. Tímhle mě dostal.“

Larsson byl dlouhá léta součástí Buffala, kam se v roce 2013 dostal po výměně z Minnesoty. Loni odehrál 62 utkání s bilancí 6+12.

„V Buffalu jsem byl dlouho, takže ta změna asi bude trochu divná,“ připomněl s tím, že Arizonu kromě Gila River Areny vůbec nezná. „Zároveň je to pro mě velká příležitost ukázat, že mi nové prostředí svědčí a že mi pomáhá být lepším hráčem.“

Faktem ale je, že úplně mimo v kabině Arizony nebude. Jeho spoluhráči totiž budou Oliver Ekman-Larsson a Niklas Hjalmarsson. Jinými slovy, spoluhráči ze švédského národního týmu.

„Když máte ve svém týmu spoluhráče Švéda, vždycky to pomůže,“ potvrzuje Larsson. „Pomáhá to dost, zvlášť s Oliverem se znám dlouho. Jsem za to rád, vždycky vám to krajan trochu ulehčí. Vezme si vás pod svá křídla a všechno vysvětlí.“

A proč vůbec Coyotes? Odpověď je jednoduchá. Larsson by si totiž konečně ve svých 28 letech zahrál v play off NHL. V jeho dosavadní kariéře se mu to zatím nepodařilo. V Arizoně vidí velkou šanci.

„Proto ten hokej hrajete. Každý rok se na to jen dívám a nejsem tam,“ smutnil. „V žádném sportu to není těžší. Udělám všechno proto, aby se nám to s Arizonou podařilo.“

