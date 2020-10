Columbus šokoval výběrem v prvním kole. Kdo je vlastně Jegor Činachov?

Draft je za námi a po vcelku šokujícím prvním kole začal internet pomalu vnímat největší překvapení. Tím byli bezpochyby dva Rusové. Obránce Šakir Muchamadullin, ale především útočník Jegor Činachov. Co se na něm Columbusu tak líbilo?

Proč je označována tato volba za nechápavou?

Činachov měl být draftovaný už minulý rok, ovšem svými výkony nikoho nezaujal. V omské juniorce odehrál v sezóně, kde se ucházel o zvolení na draftu poprvé, 37 zápasů, vstřelil v nich osm gólů a zaznamenal stejný počet asistencí. Představil se také na šampionátu osmnáctek, ovšem ani tam příliš neoslovil.

Vše se změnilo loni. V ruské juniorské soutěži jasně dominoval, bodoval více než jednou na zápas a produktivitu si udržel i během krátké štace v druhé nejvyšší seniorské soutěži. Do týmu dvacítek se ale nedostal.

Čekalo se, že letos naváže na výkony z juniorky ve VHL, ovšem tento schod přeskočil a probojoval se rovnou do áčka Omsku. A to je to, co ho vytáhlo až do prvního kola draftu 2020. V prvních dvanácti zápasech letošního ročníku vstřelil už pět branek, a právě skvělá střela je tím atributem, který ho zdobí.

Zkrátka tito hráči nebývají vybráni v prvním kole draftu, generální manažer Kekäläinen se mohl posunout níže a na tomto draftu vytěžit nějaké extra volby. Sám ale po prvním kole prohlásil, že Činachov byl na listu Columbusu v elitní desítce.

