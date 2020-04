Columbus si vyhlédl posilu z Ruska, ale porušil pravidla NHL. Grigorenko si na smlouvu počká

Posila, jakou svět neviděl. Tak lze s trochou nadsázky glosovat kuriózní situaci kolem ruského útočníka Michajla Grigorenka. Jeden z ofenzivních lídrů moskevského CSKA se na rok upsal Columbusu za 1,2 milionu dolarů. O pár hodin později ale NHL kontrakt zrušila, odporoval totiž CBA, tedy kolektivní smlouvě.

Ne, Modrokabátníci o svou posilu nepřijdou.

Generální manažer Jarmo Kekäläinen byl pohotový. S Grigorenkovým agentem Danem Milsteinem se dohodl, že pětadvacetiletý forvard podepíše s Blue Jackets za stejných podmínek 1. července.

"Michajl může hrát v útoku na jakékoliv pozici, což otevírá našim koučům řadu možností, jak ho využít. Je zvyklý chodit na přesilovky i na oslabení, do početních převah by se nám hodil. Uvidíme, do jaké lajny nám bude pasovat," pověděl Kekäläinen.

Proč nemohl mít Grigorenko, bývalý hráč Buffala a Colorada, kontrakt v kapse už nyní?

Je to prosté, okno pro podpisy hokejistů na příští sezonu se v NHL teprve otevře. Existuje sice pár výjimek, ale ani jedna neplatí pro Grigorenka, dvanáctku draftu roku 2012.

Momentálně je například možné uzavírat vstupní smlouvy, jako to udělali jiní Rusové Alexandr Barabanov s Torontem a Ilja Sorokin s New York Islanders.

Grigorenko na rozdíl od nich v NHL žádným nováčkem není. Debutoval hned po draftu, ale u Sabres nikdy nepřesvědčil. Ti s ním měli trpělivost tři sezony a poté ho - v rámci odstupného za špičkového Kanaďana Ryana O'Reillyho - poslali do Colorada.

Laviny si Grigorenka výslovně vyžádaly, protože tehdy na jejich střídačce velel Patrick Roy. Legendární brankář cepoval Grigorenka v juniorce, v barvách Quebec Remparts platil chabarovský rodák za hvězdu první velikosti.

Ani oblíbený trenér, ani férová šance ale Grigorenkovi nepomohli rozvinout jeho ofenzivní umění také v NHL. V létě 2017 se tedy vydal do vlasti, dohodl se s CSKA Moskva.

A na širokých kluzištích postupně opět rozkvetl jeho um. Zase začal sázet góly, precizně kombinoval, zkoušel elegantní finty. Vybojoval si pozvánku do repre a se sbornou dobyl olympijské zlato. Odjel i na MS.

V dalších letech se jeho produktivita ještě zvýšila. Přibyly další trofeje a ocenění, včetně bronzu ze světového šampionátu a Gagarinova poháru, k němuž pomohl 13 góly a 21 body coby nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec play off KHL.

Teď je mu pětadvacet a cítí, že konečně přišla správná chvíle na to, aby prorazil také v zámoří.

Proč by ne? Je v ideálním věku, na vrcholu sil. A přesně kvůli tomu ho columbuský GM Kekäläinen angažuje: "Dostává se do těch nejlepších let. Sledovali jsme ho poslední sezony a začali jsme o něm mít zájem. Dál se zlepšuje."

Kekäläinen nicméně dobře ví, že zajíci se počítají až po honu. "Až čas ukáže, jak mu to půjde v Severní Americe. Věříme ale v jeho potenciál a myslíme si, že ve své hře má řadu aspektů, díky nimž může uspět."

Share on Google+