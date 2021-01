Columbus od osmi večer přivítá Tampu, další čtyři utkání se hrají v noci

Sobotní program NHL odstartujeme už v osm hodin večer, na ledě Columbusu se představí zatím stoprocentní Tampa Bay. V noci na neděli pak budou na programu další čtyři zajímavé duely, z nichž nejvíce pozornosti poutá asi souboj Bostonu s Philadelphií, dvou týmů s velkými ambicemi. Sledovat ale můžete také dvě kanadské derby Vancouver - Montreal nebo Winnipeg - Ottawa. Od druhé hodiny ranní si to rozdají St. Louis a Los Angeles.

20:00 Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning

Columbus odstartoval sezonu velmi špatně, po pěti zápasech má na kontě čtyři body a jen jedno vítězství. V posledních třech zápasech alespoň bodoval, když nejprve vyhrál 3:2 nad Detroitem a poté prohrál v prodloužení nejprve s Detroitem a pak s Washingtonem. V sestavě Blue Jackets už nebude Pierre-Luc Dubois, který byl vyměněn do Winnipegu.

Tampa naopak rozehrála sezonu výborně, má na kontě tři vítězství a i nadále bude chtít zůstat stoprocentní. V prvním útoku Lightning by znovu neměl chybět Ondřej Palát, který má zatím na kontě tři body (2+1). Ukazuje se, že i bez největší hvězdy Nikity Kučerova může Tampa pomýšlet hodně vysoko, třeba i na obhajobu Stanley Cupu. Bodovým tahounem mužstva je Steven Stamkos se dvěma góly a čtyřmi asistencemi.

1:00 Boston Bruins - Philadelphia Flyers

Velkým lákadlem nočního programu je souboj Bruins a Flyers, oba týmy se nijak netají velkými ambicemi pro letošní sezonu. Boston se od začátku sezony musí obejít bez zraněného Davida Pastrňáka, který by se měl vrátit začátkem února, a v posledních zápasech také bez Ondřeje Kašeho. Na ofenzivě Bostonu jsou tyto absence znát, Bruins vstřelili ve čtyřech zápasech jen devět branek a jsou na pěti bodech.

Philadelphia je na tom v obou těchto ohledech lépe. Odehrála pět utkání, získala sedm bodů a nastřílela 19 branek. Hlavně asistencemi je pro hru Flyers stále nesmírně platný Jakub Voráček, který sice hraje až ve třetím útoku, v posledním zápase s Bostonem ale zaznamenal tři asistence a přehoupl se přes metu sedmi set kanadských bodů v NHL. Philadelphia předevčírem porazila Boston 4:3 na nájezdy, uvidíme, jak dopadne odveta.

1:00 Vancouver Canucks - Montreal Canadiens

Vancouver to bude mít s postupem do play-off ze Severní divize hodně těžké, to jasně ukázal už začátek sezony. Canucks mají za sebou už pět utkání, ale na kontě jen dva body za vydřenou výhru 6:5 na nájezdy na ledě Montrealu. Jenomže poté Vancouver s Canucks prohrál vysoko 3:7 a nyní tyto dva týmy čeká třetí duel v řadě. Vancouver zatím marně čeká na procitnutí Eliase Pettersona, který zaznamenal zatím jediný bod za asistenci.

Montreal má po letech zase dobře vyladěný tým a je považován za černého koně Severní divize. Start do sezony se tomuto tradičnímu kanadskému celku povedl na výbornou, po pěti zápasech je s osmi body na čele divizní tabulky o skóre před Torontem. Canadiens soupeřům nasázeli už 24 branek, což je nejvíce ze všech týmů napříč ligou. Lídrem týmových statistik je Tyler Toffoli (5+2). Ten odehrál část minulé sezony za Vancouver, ale ve vzájemných zápasech ho nikterak nešetří, ve dvou zápasech mu nastřílel pět branek a přidal i jednu asistenci.

2:00 St. Louis Blues - Los Angeles Kings

St. Louis před dvěma lety získalo Stanley Cup a stále disponuje silným mužstvem s velkými ambicemi. Po čtyřech zápasech mají Blues na kontě pět bodů a záporné skóre 10:15, to hlavně kvůli vysoké porážce 0:8, kterou utrpěli na ledě Colorada. Naposledy St. Louis prohrálo 1:2 na nájezdy doma se San Jose.

Los Angeles není považováno za favorita na postup do play-off ze Západní divize a zatím tomu nasvědčuje i jeho start do sezony. Kings odehráli zatím čtyři duely a až na čtvrtý pokus se jim podařilo zvítězit, a to rovnou 4:2 nad silným Coloradem. V sestavě Los Angeles bude i v utkání proti St. Louis chybět český útočník Martin Frk, který má zranění v dolní části těla.

4:00 Winnipeg Jets - Ottawa Senators

Noční program zakončí kanadské utkání mezi Winnipegem a Ottawou. Jets odstartovali sezonu lépe, po čtyřech odehraných kolech mají šest bodů, prohráli pouze s Torontem. První dvě vítězství v sezoně přišla až po prodloužení, z toho to druhé s Ottawou. Se Senators ve druhém vzájemném utkání už Jets vybojovali první vítězství v základní hrací době (4:1) a nyní se s nimi utkají už potřetí. Winnipegu budou chybět Patrik Laine a Jack Roslovic, kteří byli vyměněni do Columbusu.

Ottawa v prvním zápase sezony slavně porazila 5:3 Toronto, ale od té doby už je to v jejím podání pouze neslavné. Senators odvetu s Maple Leafs už nezvládli a o dvou utkáních s Winnipegem už řeč byla. Sens nicméně zatím nepředvedli zápas, ve kterém by vyloženě propadli a pokud na třetí pokus dokáží ve Winnipegu uspět, rázem by byli po pěti zápasech opět v kontaktu s ostatními týmy Severní divize.

