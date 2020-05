Sezona 2019-20 National Hockey League je už od 12. března pozastavena kvůli pandemii koronaviru. O jejím osudu se stále jedná. Možností je zde několik, na odpověď si však musíme počkat.

No a abychom si trochu zkrátili tu dlouhou chvíli, rozhodli jsme se, že pro vás připravíme kvíz s otázkami, co se dosavadního průběhu letošní sezony týče.

Náš kvíz obsahuje deset otázek. K zaznamenání odpovědí potřebujete tužku a papír. Poměřte síly s kamarády či ostatními fanoušky!

Pochlubit se potom můžete v komentářích tady pod článkem nebo na našem Facebooku, kde se to za moment objeví.

Těšíme se na vaše výkony. Přejeme hodně štěstí!

(Pozn.: Správné odpovědi si můžete zkontrolovat na konci tohoto článku.)

CO VÍTE O SEZONĚ 2019-20? OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI V NAŠEM KVÍZU!

1. Sezona 2019-20 odstartovala 2. října, přičemž na programu byly (klasicky) čtyři zápasy. Na jakém místě padlo úvodní vhazování nejdřív?

a) Rogers Place

b) Scotiabank Arena

c) Enterprise Center

d) T-Mobile Arena

2. Špatná forma na začátku sezony samozřejmě znamená velký problém. Označte správně tým, jenž letos čekal nejdéle na svou první výhru.

a) New Jersey Devils

b) Minnesota Wild

c) Ottawa Senators

d) Chicago Blackhawks

3. Český útočník David Pastrňák prožil doslova famózní vstup do sezony 2019-20. Uhodnete jeho střelecký účet za říjen a listopad?

a) 22 gólů

b) 20 gólů

c) 26 gólů

d) 24 gólů

4. Pokud bychom mrkli do statistik gólmanů, kdo letos odchytal nejvyšší počet minut?

a) Carey Price

b) Frederik Andersen

c) Andrej Vasilevskij

d) Connor Hellebuyck

5. V rámci Západní konference... nejhorším týmem při hře v oslabení za sezonu 2019-20 jsou?

a) Vegas Golden Knights

b) Anaheim Ducks

c) Nashville Predators

d) Minnesota Wild

6. Označte správně hokejistu, jenž se letos postaral o nejrychlejší gól.

a) James Neal

b) Patrice Bergeron

c) Mika Zibanejad

d) Andrew Mangiapane

7. V sezoně 2019-20 rozhodčí nařídili zatím 46 trestných střílení. Nás bude zajímat, kolik z nich bylo úspěšně proměněno?

a) 17 trestných střílení

b) 11 trestných střílení

c) 20 trestných střílení

d) 14 trestných střílení

8. Kdo se může letos pochlubit nejlepším rozdílem ve skóre, co se třetí třetiny týče?

a) Washington Capitals

b) Boston Bruins

c) New York Rangers

d) Philadelphia Flyers

9. Zadák s nejvyšším počtem střel na bránu v sezoně 2019-20 se jmenuje?

a) Brent Burns

b) Roman Josi

c) John Carlson

d) Alex Pietrangelo

10. Který tým má letos na svém kontě nejdelší vítěznou šňůru? V kolika zápasech po sobě slavil úspěch?

a) Tampa Bay Lightning a 11 výher po sobě

b) New York Islanders a 10 výher po sobě

c) Tampa Bay Lightning a 10 výher po sobě

d) New York Islanders a 11 výher po sobě

POZOR, KONEC KVÍZU! NÍŽE UŽ NALEZNETE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI.

Správné odpovědi:

1. Sezona 2019-20 odstartovala 2. října, přičemž na programu byly (klasicky) čtyři zápasy. Na jakém místě padlo úvodní vhazování nejdřív?

b) Scotiabank Arena

Divizní souboj mezi Toronto Maple Leafs a Ottawa Senators. Do středového kruhu se na úvodní vhazování postavili útočníci John Tavares, Colin White. Maple Leafs jinak triumfovali 5:3, dva góly vstřelil útočník Auston Matthews.

2. Špatná forma na začátku sezony samozřejmě znamená velký problém. Označte správně tým, jenž letos čekal nejdéle na svou první výhru.

a) New Jersey Devils

Začátek sezony 2019-20 v podání Devils byl opravdu hodně špatný. Z prvního úspěchu se radovali až 17. října, předtím schytali šest proher. V průběhy letní pauzy přitom docela slušně posílili...

3. Český útočník David Pastrňák prožil doslova famózní vstup do sezony 2019-20. Uhodnete jeho střelecký účet za říjen a listopad?

d) 24 gólů

David Pastrňák byl v měsících říjen a listopad k nezastavení – za 26 zápasů vstřelil 24 gólů. Velmi dobře si počínal i v další fázi sezony a v tabulce střelců se momentálně dělí o první místo s útočníkem Alexem Ovečkinem.

4. Pokud bychom mrkli do statistik gólmanů, kdo letos odchytal nejvyšší počet minut?

a) Carey Price

Z gólmanů má nejvyšší počet minut na svém kontě brankář Carey Price. Odchytal zatím 58 zápasů s celkovým časem 3 439:49. Ostatní muži v masce z naší nabídky se mimo jiné také dostali přes hranici 3 000 odchytaných minut.

5. V rámci Západní konference... nejhorším týmem při hře v oslabení za sezonu 2019-20 jsou?

c) Nashville Predators

Nejhoršími týmy NHL při hře v oslabení jsou za letošní sezonu Detroit Red Wings a Buffalo Sabres. Na Západě potom lížou dno Predators, kteří zde mají hodnotu jen 76.1.

6. Označte správně hokejistu, jenž se letos postaral o nejrychlejší gól.

c) Mika Zibanejad

14. prosinec, utkání mezi Anaheim Ducks a New York Rangers. Útočník Mika Zibanejad tady potřeboval na gól pouhých 10 vteřin. Celkově se jedná o 109. nejlepší výkon v historii soutěže.

7. V sezoně 2019-20 rozhodčí nařídili zatím 46 trestných střílení. Nás bude zajímat, kolik z nich bylo úspěšně proměněno?

b) 11 trestných střílení

Hráčům v poli se letos při trestných stříleních moc nedařilo. Celkem měli 46 pokusů, skórovat ale dokázali pouze v 11 případech, což odpovídá úspěšnosti 23.9.

8. Kdo se může letos pochlubit nejlepším rozdílem ve skóre, co se třetí třetiny týče?

d) Philadelphia Flyers

Závěrečná dvacetiminutovka sedí v sezoně 2019-20 nejlépe Flyers. Mohou se zde pochlubit gólovým rozdílem +26 – konkrétně 87 vstřelených branek vs 61 inkasovaných branek.

9. Zadák s nejvyšším počtem střel na bránu v sezoně 2019-20 se jmenuje?

b) Roman Josi

Gólmany soupeřů letos ze zadáků zásobí nejvíc obránce Roman Josi, u něhož za 69 zápasů ve statistikách registrujeme hned 260 střel na bránu. Opravdu parádní číslo!

10. Který tým má letos na svém kontě nejdelší vítěznou šňůru? V kolika zápasech po sobě slavil úspěch?

a) Tampa Bay Lightning a 11 výher po sobě

Lightning zvítězili v období od 29. ledna do 17. února v 11 zápasech po sobě, přičemž tak vytvořili klubový rekord. Mimochodem, získali i 10 výher v řadě (23. prosince až 11. ledna).

Shrnutí správných odpovědí:

... 1b, 2a, 3d, 4a, 5c, 6c, 7b, 8d, 9b, 10a

