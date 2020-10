Co bude s Chárou? Necháváme mu čas, aby si vše ujasnil, zní z Bostonu

Dva roky, pět měsíců a 28 dní. Co uvedený časový údaj značí? S takovým náskokem byl letos Zdeno Chára nejstarším hokejistou v NHL. Samo o sobě jde o úctyhodný údaj. Slovenská legenda držela krok v nejlepší soutěži světa i s borci, co ještě nebyli na světě v době Chárova draftu. Nejde o nějakou náhodnou souhru okolností, Chára je tréninkový maniak a příkladný profík. A taky přemýšlivý chlap. Teď v klidu dumá nad tím, zda a kde si kariéru ještě prodloužit.

Těžko byste hledali někoho, kdo toho v NHL za posledních 20 let odehrál tolik.

Nejde jen o počet zápasů, impozantnější statistikou je 20 sezon v řadě s průměrným časem na ledě přes 20 minut.

První takovou si trenčínský rodák připsal na přelomu milénia, tu zatím poslední mu krutě usekla celosvětová pandemie koronaviru.

Také v následných vyřazovacích bojích toho Chára odbruslil spoustu. To už dříve Sisyfos dovalí svůj kámen, než se tenhle třiačtyřicetiletý obr unaví. Však jeho spoluhráč Matt Grzelcyk pro NBC Sports povídá: "Stále má na kluzišti co nabídnout a dál ho žene hlad po hokeji."

Grzelcyk si myslí, že Chára může zvládnout na nejvyšší úrovni ještě spoustu mačů. A nezastírá, že by moc rád bostonského kapitána viděl zpátky v kabině Medvědů. Stejně jako mnohým mu Chára sedl lidsky, oblíbil si 206 centimetrů vysokého čahouna coby vzorového spoluhráče.

Chára ale nad svou budoucností stále přemítá. Zvažuje různé možnosti. "Probíráme spolu všechny varianty," prohodí jeho agent Matt Keator. Ten je v pravidelném konraktu s Donem Sweeneym, generálním manažerem Bruins.

Sdělí mu nakonec, že by Chára ještě stál o smlouvu s Bostonem? Nebo mu řekne, že šampion Stanley Cupu z roku 2011 zkusí štěstí jinde? A co když hokejového titána přece jen dohnal zub času a upřednostní odchod ze scény? Třeba i kvůli rodině, Chára je ženatý, má tři děti.

Sweeneyho tyto otázky alespoň na oko nepálí, byť po odchodu Toreyho Kruga by další ztráta byla pro defenzívu Medvědů bolestná. "Jsem v pohodě s tím, že Zdeno potřebuje čas. Necháváme mu prostor, aby si ujasnil představy o své budoucnosti."

Pod platovým stropem má relativně dost místa, aby v klidu podepsal Jakea DeBruska i Cháru. Vítěz Norris Trophy z roku 2009 pro nejlepšího obránce NHL naposledy bral skromnou gáži - dva miliony dolarů. V penězích tedy problém nebude.

V Bostonu by Cháru stále využili na ledě i mimo něj. Měli by v něm výtečného učitele například pro talentovaného Čecha Jakuba Zbořila. Ten před pár dny podepsal jednocestnou smlouvu a mohl by pravidelně nastupovat v NHL. Třeba vedle muže s přezdívkou "Big Z".

Share on Google+