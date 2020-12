Chicago posílí zkušený Söderberg. Jiný klub si naopak našel bojovný zadák

Chicago už před startem nadcházející sezony National Hockey League oznámilo, že prochází přestavbou kádru. V rámci ní je na odchodu jeden obránce, na druhou stranu jednoletou smlouvu s klubem podepsala nová tvář.

Jeden rok, jeden milion dolarů. Takové jsou detaily kontraktu nové chicagské posily – útočníka Carla Söderberga. Pětatřicetiletý veterán oblékne v rámci nejslavnější hokejové ligy světa už čtvrtý dres.

Ve svých prvních dvou klubech vydržel tři, respektive čtyři sezony. V posledním angažmá setrval pouhý rok, když loňskou specifickou sezonu strávil v Arizoně. Blackhawks tak pro něj budou třetí destinací za tři roky.

„Carl je zkušený centr, který velmi dobře hraje jak do útoku, tak do obrany. Přidává patřičné parametry (191 centimetrů, 95 kilogramů) do naší skupiny středních útočníků. Ukázal, že je schopný skórovat. Přináší do mužstva také vyrovnanost a všestrannost, o čemž svědčí jeho využití v obou speciálních týmech,“ představuje svou novou tvář generální manažer Stan Bowman.

Ačkoliv podepsal dosti skromný kontrakt, s loňskou sezonou může být švédský forvard spokojen. V sedmdesáti zápasech za Coyotes nastřílel sedmnáct branek a přidal osmnáct asistencí. V tabulce pravdy skončil na šesti kladných bodech, což je jeho druhý nejlepší počin v kariéře.

Třikrát v řadě si zahrál ve vyřazovací části, naposledy stihl s Kojoty devět duelů s bilancí 1+1. Vzhledem k aktuální situaci u Jestřábů však bude překvapením, pokud tuto šňůru natáhne.

Klub z Illinois na druhou stranu hlásí jeden odchod. Nové angažmá si na trhu s volnými hráči našel obránce Slater Koekkoek. Rodák z Winchesteru se dohodl na jednoletém kontraktu v hodnotě 850 tisíc dolarů s Edmontonem.

Koekkoek je rozhodně zajímavé jméno, a to v obou smyslech slova. Šestadvacetiletý Kanaďan má za sebou z individuálního hlediska zatím nejúspěšnější sezonu v NHL. Za Hawks odehrál hned dvaačtyřicet klání a navíc poprvé za svou kariéru dosáhl na dvojcifernou hranici kanadských bodů (1+9).

Pakliže bude pokračovat v podobných výkonech, získali v něm Oilers za dobrou cenu velmi solidní posilu na post, který bezesporu potřeboval vylepšit.

