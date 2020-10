Chicago je oficiálně v přestavbě, fanouškům poslalo dopis

Poslední naděje uhasla. Někteří fanoušci ještě doufali, že postupné omlazování neznamená přestavbu, ale pouze výpadek formy. Ovšem i těmto jedincům bylo vzkázáno jasně. Blackhawks jsou v přestavbě a odnesou to hlavně dlouholetí lídři, kteří se úspěchu už nejspíše v týmu nedočkají. Chicago zanechalo na sociálních sítích otevřený dopis.

Zlatá dynastie Blackhawks je u konce, přichází těžší časy. Respektive už přišly. Opory týmu již nepodávají takové výkony jako před pěti lety, některé z nich se dokonce museli s Chicagem rozloučit. Stálice Jonathan Toews a Patrick Kane ale stále mají co nabídnout a ještě před pár dny byli transakcemi klubu šokováni.

„Nikdo mi neřekl, že jdeme do přestavby,“ říkal Toews překvapeně pro The Athletic. „Tohle téma se mnou vůbec nebylo prodiskutováno. Je to pro mě velký šok, protože se jedná o zcela jiný směr, než jaký jsem čekal.“

Reagoval tak především na odchod dlouhodobého hrdiny v bráně Coreyho Crawforda nebo výměnu Brandona Saada.

„Je to smutné, velice mě to zklamalo,“ nechápal Toews. „Corey toho tomuto týmu tolik odevzdal. Myslel jsem si, že je dobře připravený ještě na další roky, kdy jsme mohli útočit na titul. Přesně takové byly i jeho myšlenkové pochody, takže není sporu o tom, že měl i schopnosti na to, aby nás na vrchol dostal.“

A získat Stanley Cup bude jak pro Chicago, tak pro Crawforda nyní velmi těžké. Podepsal totiž dvouletou smlouvu s New Jersey Devils, kteří stále ještě dospívají do vysněné úrovně, při které by mohli útočit na prvenství.

A odejít můžou i další. Velkým aspirantem je například Brent Seabrook. To je ovšem spíše zbožné přání Blackhawks, pětatřicetiletý obránce dokonce v průběhu sezóny vypadl ze sestavy, poté se zranil a navíc zabírá 6,875 miliónu pod platovým stropem v dalších čtyřech sezónách.

On i Jonathan Toews mají ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti. Stan Bowman dokonce přišel za kapitánem se žádostí, ať se jí vzdá. „Všechno se to stalo z ničeho nic, takže jsem odpověděl, že klauzuli neporuším. Chicago je můj domov. Chci tu zase vyhrávat.“

O zhruba týden později napsalo vedení Chicaga otevřený dopis, který umístilo na sociální sítě. Tohle je jeho znění:

„Nedávno jsme řekli sbohem našim dvěma oblíbeným dvojnásobným šampionům a přijali několik nových hráčů skrze výměny či podpisy z trhu. Rozumíme, že bylo obtížné sledovat odcházet tyto respektované veterány a uvědomujeme si, že asi máte pár otázek na to, jakým směrem se naše organizace ubírá. Rádi bychom vám odpověděli a vyjádřili naději v budoucnost našeho hokeje.

Zavázali jsme se vývoji našich mladých hráčů a přestavbě našeho mužstva.

Chceme více než jen jednu další příležitost vyhrát pohár. Chceme opět dosáhnout na vrchol a zůstat na něm, k čemuž potřebujeme nové talenty, kteří by doplnili naše hvězdy. Příliv mladíku a jejich vývoj zabezpečí flexibilitu a novou hloubku naší sestavy.

V play-off 2020 jsme byli nejmladším týmem a několik našich hráčů zažilo tento tlak vůbec poprvé ve své kariéře. To pomůže rychlejšímu vybudování kultury, která je založená na snaze zdokonalit se pomocí konkurence, která je neoblomná, zaangažovaná a motivovaná vítěznou mentalitou týmu.

Když se naši mladí hokejisté učí, jak pravidelně vítězit, udělají nějaké chyby. Někdy se nám nebude dařit, ale na naší cestě budeme s vámi komunikovat otevřeně.

Víme, že to, co přijde, nemůže být jen o řečech, a to nás inspiruje.“

