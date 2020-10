Chcete mě? Legenda NHL podruhé prodává luxusní vilu. Za téměř 23 miliónů

Na ledě kraloval, ale vyzná se i v byznysu. Wayne Gretzky umí s vydělanými penězi naložit. Dokládá to skutečnost, že už podruhé prodává luxusní vilu ve městě Thousand Oaks, které leží v severozápadní části Los Angeles. Cena? Téměř 23 miliónů dolarů.

Podle stránek latimes.com nabízí Gretzky unikátní nemovitost, která leží na téměř sedmihektarovém pozemku. Dům byl postaven v roce 2002, někdejší útočník Edmontonu, Los Angeles, St. Louis nebo New York Rangers ho tehdy koupil a po pěti letech prodal basketbalové hvězdě Lennymu Dykstrovi.

Gretzky utržil 18,5 miliónů dolarů. Jenže situace se posléze zamotala. Dykstra měl osobní problémy, musel vyhlásit osobní bankrot a o vilu se zázemím přišel. Nemovitost byla následně prodána v aukci u soudu okresu Ventura za něco málo přes 760 tisíc dolarů. S tím, že nový vlastník převzal dluh přibližně ve výši 12 miliónů.

Jak informuje list Los Angeles Times, před dvěma lety se v případě vily znovu angažoval Gretzky a koupil ji za 13,5 miliónů dolarů, což je asi o pět miliónů méně, než za kolik nemovitost prodal basketbalistovi Dykstrovi. Nyní je luxusní resort k mání za 22,9 miliónů. Pokud se najde kupec, legenda NHL vydělá 9,4 miliónů.

Areál v Thousand Oaks je v mnoha ohledech mimořádný. Dominantu tvoří elegantní dům v koloniálním stylu, který navrhl Richard Landry. Součástí nemovitosti jsou dvě další stavby, dva tenisové kurty, bazén, zábavný park obklopený nádherně upravenými zahradami.

Ve vile má majitel k dispozici šest ložnic, několik koupelen, mramorovou kuchyň, luxusní obývací pokoj s unikátními lustry. Ale také kino, kulečník nebo třeba posilovnu. Obytná část měří celkem 1235 metrů čtverečních. Z prvního patra je nádherný výhled na nedalekého jezero Sherwood a pohoří Santa Monica.

Wayne Gretzky díky podobným obchodním aktivitám rozmnožil svůj majetek, který vydělal jako nejlepší hokejista historie NHL. Unikátní kariéru uzavřel v roce 2009. Hráč přezdívaný "The Great One" držel v době odchodu do hokejového důchodu celkem 61 rekordů nejslavnější ligy.

Share on Google+