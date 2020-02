Chceme vyhrát Stanley Cup, burcuje svůj tým J.T. Miller

Základní část spěje do finále a situace v obou konferencích okolo postupových pozic je pořádně zamotaná. Na Západě o play-off bojuje hned sedm týmů, jedním z nich je i Vancouver. Ten našel oporu v J.T. Millerovi, ze kterého se v Kosatkách stal hráč s bodem na zápas.

O Stanley Cup si zahrál již šestkrát, pouze v první sezóně za Rangers do play-off nenastoupil. Ovšem nyní je pro něj situace zcela odlišná. Vždy byl v týmu, který měl pozici na konci základní části relativně komfortní a nemusel se strachovat, že by na něj zbyl Černý Petr.

„Beze srandy, tohle je nejzábavnější období v roce,“ popíral americký útočník jakoukoli nejistotu. „Když jste mladí, neuvědomujete si, jak těžké je vyhrávat zápasy v této situaci. Ze Stanley Cupu mám velký respekt a vím, jak těžké je ho získat. Cesta za ním začíná právě teď, v posledních dvaceti utkáních ligy.“

Canucks společně s Edmontonem, Calgary a Arizonou bojují o dvě přímo postupové pozice v Pacifické divizi, o divokou kartu usilují i tři týmy z divize Centrální – Nashville, Winnipeg a Minnesota. Nyní se zdá, že si postup pravděpodobně pohlídá Vegas společně s Coloradem, St. Louis a Dallasem.

„Nemáme moc zkušených hráčů, většina z nich je hodně mladých. Ale je dobře, že o play-off stále bojujeme a budeme zřejmě až do posledního zápasu.“ Miller totiž loni prožil absolutní selhání Tampy, která věděla dlouho dopředu, že se do elitní osmičky své konference kvalifikuje. Poté přišel rychlý a tvrdý knockout od Columbusu.

„Ani já sám jsem vlastně o play-off nikdy nebojoval, vždycky ho měl můj tým jisté s předstihem,“ komentoval minulost Miller. „Teď máme pořád o co hrát a myslím si, že z toho můžeme profitovat. Že to z nás vymáčkne ty nejlepší možné výkony.“

A to Kosatky dokáží porazit opravdu každého. Poradili si s Bostonem, Washingtonem, St. Louis či Tampou. Na druhou stranu také podlehli New Jersey či Ottawě. I tak má Miller ve svůj tým velkou důvěru. „Nemyslím si, že máme skromnější cíle než třeba Bruins s Capitals. Všichni chceme vyhrávat – Stanley Cup, další zápas – či se dostat do play-off,“ konstatoval.

Šestadvacetiletý útočník táhne bodovou produkci Canucks, fanoušci tak již dávno odvrátili od názoru, že za něj generální manažer Benning obětoval příliš mnoho. V létě totiž přišel z Tampy za první a třetí kolo draftu. Přišel hráč s maximem 56 bodů ze sezóny 2016/2017.

Nyní jich má na kontě už 65, to stihl za pouhých 63 zápasů. „Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl být takto produktivní,“ přiznal. „Nikdy jsem neměl nějaké statistické cíle, na čísla jsem nikdy nehleděl. Hraji hodně minut s velmi dobrými hráči, snažím se z toho vytěžit co nejvíc.“

„Jsem vděčný za všechno, co pro mě organizace Lightning udělala, ale očividně je pro mě lepší místo zde, ve Vancouveru.“

