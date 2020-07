Chára a hokejový důchod? Bude hrát do sedmdesáti, vtipkuje Marchand

V březnu oslavil již své třiačtyřicáté narozeniny, nyní se chystá na své dvanácté play-off v kariéře. Zdeno Chára toho má za sebou už mnoho, přesto však do letošní vyřazovací části nepůjde s tím, že by měla být jeho poslední.

Bude slovenský velikán v NHL pokračovat i příští rok? Sám zatím není rozhodnutý. „Upřímně se snažím zůstat nohama na zemi. Soustředím se na to, jak se předvedu a jak budu hrát, co se ostatních věcí týče, mám otevřenou mysl. V tuhle chvíli se opravdu soustředím jen na své výkony,“ prozradil.

Chárovi končí po letošním ročníku v Bostonu smlouva a stane se nechráněným volným hráčem. Pakliže by slovenský bek chtěl na té nejvyšší úrovni pokračovat, dá se předpokládat, že setrvá u Medvědů.

Vždyť i ve svém věku je stále platným členem jak na ledě, tak pochopitelně i v kabině. Kapitán Bruins letos naskočil do osmašedesáti duelů, v nichž pětkrát skóroval a na osmi gólech se podílel asistencí.

Chára tak z hlediska branek, nahrávek a kanadských bodů naprosto zopakoval předchozí ročník. V aktuální sezoně si navíc polepšil v rámci tabulky pravdy, kde má 26 kladných bodů (vloni +22).

O pokračování držitele prstenu pro vítěze Stanley Cupu nepochybují ani spoluhráči v kabině. „Nepředstavuji si, že by letos skončil. Připadá mi jako chlap, který bude hrát věčně. Myslím, že když to chce někdo zabalit, tak to z něj cítíte. U něj to tušení ale nemám,“ líčí Marchand.

Brad Marchand nastupuje s Chárou za jeden tým už jedenáct sezon. Přidá tedy po boku vytáhlého Slováka ještě dvanáctou?

„Stále dělá víc než všichni ostatní. Stále chce vyhrávat víc než kdokoliv jiný. Kdykoliv se o tom bavíme, tak říká, že by ještě hrál déle, mohl by hrát do sedmdesáti. To je tak za dva roky,“ vtipkuje dvaatřicetiletý Kanaďan.

Share on Google+