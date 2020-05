Černý kůň play off? Columbus vyhlíží návrat zraněných opor

Blue Jackets před sezonou nejspíš věřili jenom ti nejvěrnější fanoušci. Klub v létě opustila řada hvězd v čele s Artěmijem Panarinem nebo Sergejem Bobrovským a většina expertů očekávala, že se družina impulsivního trenéra Johna Tortorelly bude potácet u dna tabulky. Chyba lávky, Columbus smetl všechny prognózy a momentálně se nachází na postupovém místě do play off.

A to i přesto, že jeho hráči kvůli zranění vynechali dohromady 419 utkání! V této statistice je na tom klub nejhůř v celé soutěži. Můžeme se jen domýšlet, zda by pozice Blue Jackets byla bez tolika zraněných hráčů ještě lepší.

Pro tým je klíčový stav obránce Setha Jonese, který chyběl od 8. února, kdy si v zápase proti Colorado Avalanche zlomil kotník. O tři dny později podstoupil operaci, doba rekonvalescence byla odhadována na osm až deset týdnů.

Pětadvacetiletý zadák se v současnosti připravuje na ledě a pokud se sezona rozběhne, tak by měl být k dispozici. „Daří se mi dobře, velmi dobře,“ pravil Jones pro oficiální web NHL. „Udělal jsem velký krok dopředu. Vazy jsou mnohem silnější, než byly. Určitě budu připraven.“

Stejné zranění utrpěl o dvanáct dní později útočník Oliver Bjorkstrand. Nejlepší střelec týmu byl operován 3. března a fit by měl být za zhruba stejnou dobu jako Jones. Hráči, kteří se zranili před přerušením soutěže, mají přístup do tréninkových zařízení, takže se oba hokejisté připravují společně.

„Už jsem byl několikrát na ledě,“ nechal se slyšet Bjorkstrand. „Cítím se dobře. Můj kotník se každým dnem zlepšuje. Doufám, že pokud budeme hrát, tak budu zdravý.“

Blue Jackets v současnosti patří druhá divoká karta Východní konference, přičemž sedmá Carolina nasbírala stejný počet bodů. Na dostřel poslednímu postupovému místu do play off jsou New York Islanders, New York Rangers a Florida Panthers.

„Nemůžete skrýt fakt, že vám pomůžou a posílí váš tým. Seth je kandidát na Norris Trophy, Oliver může dát třicet nebo čtyřicet gólů,“ myslí si útočník Pierre-Luc Dubois. „Pokud dostaneme šanci hrát, tak jejich návrat určitě pomůže.“

K dispozici by kromě toho měli být i Cam Atkinson, Alexandre Texier, Nathan Gerbe a Dean Kukan. Otazník visí nad dlouhodobě zraněným Joshem Andersonem, jenž na začátku března prodělal operaci levého ramene.

