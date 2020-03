Carolina Hurricanes a shrnutí sezony 2019/20: O zábavu se staral Svečnikov a rolbař

Loni Carolina přinesla do ligy oslavné scénky po vítězných zápasech, letos to bylo něco jiného. Své umění prezentoval Andrej Svečnikov hned ve dvojité dávce, v únoru oběhl celý svět David Ayers, který se během dne stal z rolbaře brankářem NHL.

Další šance za rok

Stále nad letošní sezónou visí velký otazník, zdali se bude, nebo nebude dohrávat. Pokud ne, Carolina nemusí zoufat. Podepsané má totiž všechny klíčové opory a na smlouvu budou čekat jen mladíci Warren Foegele a Haydn Fleury. Kontrakt končí ještě dvojici Edmundson – van Riemsdyk.

Navíc příští sezónu již nebudou muset platit Patricka Marleaua, který zabíral více než šest miliónů pod platovým stropem. Ten se ke všemu navýší o čtyři až sedm miliónů. Takže Hurricanes budou mít manévrovací prostor a mohou se pokusit ulovit na trhu s volnými hráči nějakou velkou rybu.

Posily budou k dispozici na všechny posty. Řeč je například o Tayloru Hallovi, Alexi Pietrangelovi či Braydenu Holtbym.

Svečnikov hraje lakros

Je to již 24 let, co se v univerzitní lize prosadil velmi unikátním stylem Mike Legg. 24. března 1996 nabral osamělý puk na hůl a hodil ho zpoza branky do sítě. Od té doby se o to pokusilo několik hokejistů, nejslavnější zdařený kousek se povedl Mikaelu Granlundovi na mistrovství světa v Bratislavě proti Rusku. Od té doby zná finština slovo Ilmaveivi.

NHL byla o „michiganský gól“ (zvaný podle premiéry v univerzitní lize, Mike Legg hrával za Michigan) ochuzena. Až do 29. října.

V zápase Hurricanes proti Calgary zbořil mýta a domněnky o provedení kličky Andrej Svečnikov, jenž lakrosovým/florbalovým blafákem překonal bezmocného Davida Ritticha. A ruský útočník měl pořádnou kliku, nebo spíše se vyplatily hodiny zkoušení. Nepovedené pokusy v juniorce či v zápase s New Yorkem Islanders ho motivovaly v práci.

„Zkouší si to na tréninku den co den a pokaždé se trefí. Bylo jen otázkou času, kdy se mu tahle finta povede i v ostrém zápase," povídal Rod Brind'Amour. "Zrovna ráno na tréninku jsem si ten blafák zkoušel. Jsem rád, že mi to v ostrém zápase vyšlo," podotknul Svečnikov

http://nhl.cz/poprve-v-nhl-svecnikov-zazaril-florbalovym-golem-prekonal-ritticha/5019694

A neměl dost. V promrzlém Winnipegu ještě povýšil své umění na vyšší úroveň. Puk si sebral v rohu kluziště, vzal si ho za bránu a za jízdy zametl kotouč vzduchem pod břevno podruhé. Až je to pro brankáře nefér.

http://nhl.cz/gol-dne-udelal-to-zase-svecnikov-vykouzlil-dalsi-gol-zpoza-branky/5020143

Vleklá zranění

Tým se od půlky ledna musel vypořádat s absencí svého nejlepšího obránce. Dougie Hamilton si v Columbusu po ošklivém pádu zlomil nohu a od té doby se na led nevrátil. Hamilton prožíval skvělou sezónu, překonal své statistické konto z předchozího ročníku, a to odehrál o 35 utkání méně. Mnozí ho pasovali na možného vítěze Norris Trophy, výrazně tomu pomohla také bilance plus-mínus, ve které byl 30 bodů nad nulou.

K Hamiltonovi se navíc přidal i Brett Pesce, další nedílná složka obranných řad Hurikánů. Později se ukázalo, že se zraněné rameno neobejde bez operace, která Pescemu ukončí sezónu. Dva dny před trade deadline se tak začalo generálnímu manažerovi Donu Waddellovi pořádně kouřit z telefonu.

Aktivní kancelář při uzávěrce přestupů

Úkol byl jasný – vyplnit vzniklou mezeru v defenzivních řadách. A povedlo se. Ovšem nejprve přišel překvapivý trejd. Carolina získala z Floridy centra Vincenta Trochecka za čtyřlístek Haula, Wallmark, Luostarinen, Priskie.

http://www.nhl.cz/trocheck-vymenen-za-ctyri-hrace-do-caroliny-marleau-opousti-san-jose/5020737

Poté byla řada na obráncích. Nejprve se Waddellovi podařilo loupit v New Jersey, odkud si stáhl Samiho Vatanena. Protihodnotou byl Janne Kuokkanen, Fredrik Claesson a podmíněná volba ve 4.kole draftu. Ta nejspíše zůstane u Canes, jelikož Vatanen v novém působišti neodehrál ani zápas, a pokud se NHL znovu nerestartuje, zůstanou Devils ochuzeni.

Za pět minut dvanáct se Carolina ještě domluvila s Rangers na přestupu Bradyho Skjeie. Za něj Hurricanes obětovali 1. kolo draftu 2020. Sami se můžou rozhodnout, zda do New Yorku pošlou svou volbu, nebo tu získanou z Toronta.

Jediný nenaplněný cíl, ale především přání fanoušků, zůstal v brankovišti. Do pondělní uzávěrky vstupoval tým s oběma zraněnými gólmany, na trhu byl nabízen Robin Lehner či Louis Domingue. Otevřené byly i ostatní možnosti. Waddell ale zůstal potichu.

„Věříme, že to Anton s Alexem zvládnou," byl přesvědčený Waddell. Rozhodl se tak vsadit na farmářský tandem Forsberg – Nedeljkovic. Švéd měl do té doby startů v NHL 45, Američan pouhé dva.

Tým s pěti brankáři – tedy, čtyřmi a jedním rolbařem

Carolina celou sezónu bojovala s tím, komu dají v brankovišti přednost. Měl to být Mrázek, ovšem ten střídal fantastické výkony s podprůměrnými a Reimer na tom nebyl o mnoho lépe. Vinou zranění obou brankářů v jeden den se ve zbytku sezóny v brankovišti střídali dva zmínění farmáři. Forsberg s Nedeljkovicem. Ti ovšem nemohli nastoupit v onen osudný den 22. února v Torontu.

Nejprve se po kolizi s obráncem Slavinem zranil James Reimer, poté po srážce s protihráčem i Petr Mrázek. Co teď, když týmu dojdou gólmani? Proto je k dispozici po celý zápas tzv. emergency backup (nouzový náhradní brankář). Místní zaměstnanec, který vleze do branky, pokud to bude potřeba.

V ten den to byl jistý David Ayers, dnes známý po celém hokejovém světě. Tehdy se jednalo o obyčejného rolbaře farmy Toronta. Párkrát se objevil na tréninku elitních Maple Leafs, vždy, pokud o to trenér zažádal.

http://www.nhl.cz/snovy-debut-ve-42-letech-vyhru-caroliny-vychytal-rolbar-z-farmy/5020720

Ayres se do brány dostal ve druhé třetině a propustil první dvě střely z holí soupeře. Prosadil se Tavares a Engvall. I tak šel jeho tým do šatny za stavu 4:3.

„Prostě zastav puk, kámo,“ slyšel od trenéra v kabině. „Řekli jsme mu, že po nich ve třetí třetině půjdeme a budeme se ho snažit chránit, ale že bude muset udělat pár zákroků, abychom vyhráli.“ Tým uklidnil rychlý gól Foegelea, za necelé tři minuty se trefil ještě Martin Nečas. A Ayers to dochytal bez obdržené branky. Z deseti střel tak zastavil osm a stal se hrdinou Caroliny i celé ligy.

„Myslel jsem na to, abych klidně dýchal a nestresoval se, protože střely přijdou,“ popisoval Ayers prožité momenty. Nyní je populární a oblíbený po celým světě. Kromě jednoho místa. Toronta.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 38-25-5, 81 bodů

Postavení v tabulce: 6. místo ve Východní konferenci

Vstřelené branky: 222 ... 10. místo ... (3.26 na zápas)

Obdržené branky: 193 ... 9. místo ... (2.83 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Sebastian Aho (C)... 66 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Sebastian Aho (C) ... 38 gólů

Nejvíc výher: Petr Mrázek (G) ... 21 výher

Nejlepší úspěšnost: James Reimer (G) ... %ús 91.4

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Martin Nečas (PK) ... 64 zápasů ... 16 gólů ... 20 asistencí ... 36 kanadských bodů ... +/-: 6 záporných bodů

Petr Mrázek (G) … 40 zápasů … 21 výher … 90,5 % úspěšnost zákroků … 2,69 průměr obdržených branek na zápas … 3 shutouty

Share on Google+