Calgary Flames a shrnutí sezony 2019/20: Giordanova družina zůstala za očekáváním

K dalšímu shrnutí sezony se vydáme do mrazivé Alberty. Flames byli loni po základní části nejlepším týmem Západní konference, z play off se však pakovali už po pěti zápasech. Mužstvo, kde mimo jiné působí český brankář David Rittich, tak mělo co napravovat. Jak si vedlo?

Když se podíváte na výsledky Calgary z posledních šesti sezon, po chvilce objevíte jednoduchou křivku. Tým posledních šest let střídá účast v play off s koncem ročníku po základní části. Ne, ano, ne, ano, ne, ano. Pokud se budeme držet tohoto vzorce, logicky nám vyjde, že letos Plameny zůstanou před branami vyřazovací části.

A přesně podle toho vypadaly výkony na startu základní části. Už od začátku byla hra Calgary nemastná neslaná, vítězství střídaly prohry. První delší šňůra porážek přišla v listopadu, kdy mužstvo prohrálo šestkrát v řadě. Následující měsíc sice najelo na vítěznou sérii, která trvala sedm zápasů, pořád to však nebylo úplně ono. Zvlášť ve velmi vyrovnané Pacifické divizi.

Jedna z nejpodstatnějších událostí letošního ročníku v souvislosti s kanadskou organizací se ale odehrála právě v listopadu.

Aliu rozpoutal hokejové MeToo

Hlavním aktérem byl tehdejší calgarský trenér Bill Peters. Obránce Akim Aliu totiž na Twitteru obvinil třiapadesátiletého kouče z rasismu a přidal historku z roku 2010, kdy ho Peters vedl na farmě v AHL v Rockfordu. „Jednou za mnou přišel před rozbruslením a řekl mi, že je znechucený mým neg*** stylem hudby,“ uvedl hokejista, který se narodil v Nigérii. Poté ho měl Peters ještě několikrát označit za negr**.

O svoji zkušenost se poté podělil i český obránce Michal Jordán, který pod Petersem působil v Carolině. „Nikdy nepřeju člověku nic špatného, ale dostal jsi, co sis zasloužil, Bille. Byl to daleko nejhorší trenér, kterého jsem kdy zažil. Kopl mě během zápasu a do hlavy udeřil dalšího spoluhráče,“ napsal na Twitter.

Aféra rozpoutala doslova hon na trenéry napříč celou National Hockey League, další a další hráči v následujících dnech přicházeli se staršími obviněními. V souvislosti s ponižováním a nepřiměřeným chováním k hráčům se mluvilo například i Mikeu Babcockovi nebo Marcu Crawfordovi.

Peters se nakonec kvůli deset let starému incidentu rozhodl rezignovat, jeho nástupcem byl jmenován dosavadní asistent Geoff Ward.

Výprodej? Flames chtějí Stanley Cup teď

Ani jemu se ale tým nepodařilo příliš nastartovat. Vše vyvrcholilo na přelomu ledna a února, kdy Calgary z osmi zápasů šestkrát prohrálo a spadlo z postupových pozic do play off. Někteří zámořští experti v tuto chvíli volali po tom, aby generální manažer Brad Treliving prohlásil sezonu za ztracenou a zkusil tým přebudovat.

Podle některých novinářů z uznávaného webu The Athletic byla ve hře dokonce výměna Johnnyho Gaudreaua nebo Seana Monahana. Oba hokejisté prožívali na svoje poměry hodně špatné období a jejich trejd by Plamenům určitě přinesl potřebný impuls. Treliving se však před uzávěrkou rozhodl mužstvo ještě posílit a zaútočit na stříbrný pohár letos.

Do týmu tak přibyl švédský obránce Erik Gustaffson z Chicaga, opačným směrem putovalo třetí kolo draftu. Na další příchody už nedošlo, v poslední době to ale vypadalo, že se Calgary podařilo najít tvář, zpátky do formy se dostal i Gaudreau… jenže zásahem vyšší moci je budoucnost soutěže ve hvězdách.

Rittich nebo Talbot?

Velmi diskutovanou záležitostí se v průběhu ročníku stala situace v brankovišti. V říjnu bylo plánem zapracovat Ritticha jako týmovou jedničku, v té době měl český brankář v zádech poměrně vydařenou sezonu 2018/19.

Pak ale postupně ztratil formu a stále častěji začal mezi tři tyče pouštět svého kolegu Cama Talbota. Od začátku roku 2020 pak vypadají statistiky obou maskovaných mužů následovně: Talbot - 9-3-1, 2.55 GAA, .923 SV%. Rittich - 7-7-1, 3.36 GAA, .895 SV%. Kdo z nich by tedy měl dostat šanci v případném play off?

Rittich s Talbotem jsou si kromě toho velice podobní. Oba měří kolem 190 centimetrů, váží okolo 90 kilogramů, jsou leváci a dokonce pobírají i totožný plat - 2,75 milionu dolarů ročně. Jediným evidentním rozdílem tak zůstává věk: český brankář je o pět let mladší než jeho kanadský kolega.

Talbot však má smlouvu jen do konce sezony a jeho pokračování v klubu není jisté. Z dlouhodobého hlediska by trenéři měli sázet na Ritticha, který by však musel navázat na výkony z loňského ročníku. Jinak by ho taky mohl o místo připravit jiný gólman.

Co dál?

Hlavní starostí generálního manažera Trelivinga bude v mimosezonním období defenziva. V červnu vyprší kontrakt hned šesti obráncům: patří mezi ně třeba TJ. Brodie, Erik Gustaffson nebo Travis Hamonic. Klubu pod platovým stropem zbývá zhruba 1,5 milionu dolarů, padesátiletého funkcionáře tak nečeká nic lehkého.

V útoku je kostra týmu jasně daná. Pod smlouvou zůstává Johnny Gaudreau, Sean Monahan, Matthew Tkachuk či Elias Lindholm. Většině z nich ale kontrakt doběhne v následujících letech, pokud tedy Calgary myslí útok na Stanley Cup vážně, má nejvyšší čas.

Pokud by se dohrávalo play off, existují dvě varianty. Flames, jakožto sedmý celek Západní konference, by narazili na druhý Edmonton. Tuto pikantní bitvu plnou šarvátek, emocí a gólů by jistě mnoho hokejových fanoušků uvítalo. V případě řazení týmu do vyřazovací části podle procenta výher, by se tým postavil obhájcům ze St. Louis. A to už by byl tvrdší oříšek.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 36 – 27 – 7, 68 bodů

Postavení v tabulce: 17. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 204 ... 20. místo ... (2.91 na zápas)

Obdržené branky: 214 ... 13. místo ... (3.06 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Matthew Tkachuk (LW)... 61 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Elias Lindholm (C) ... 29 gólů

Nejvíc výher: David Rittich (G) ... 24 výher

Nejlepší úspěšnost: Cam Talbot (G) ... %ús 91.9

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

David Rittich (G) ... 48 zápasů ... 24 výher ... 90,7 % úspěšnost zákroků ... 2,97 průměr obdržených branek na zápas ... 2 shutouty

