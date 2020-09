Byli jsme dva zápasy od poháru. Zdrcený Benn těžko hledal slova

Po skončení finálové série se to rozhovory tradičně jen hemží. Dojatí vítězové vysmátí od ucha k uchu se pokouší vysvětlit v emocích své pocity a těžko hledají ta správná slova, která by danou situaci či celý příběh vystihla. Na druhé straně barikády jsou však naprosto zlomení borci, pro které je promluvit daleko těžší. I to potvrdil Jamie Benn.

Tipoval by někdo před začátkem play-off Dallas na celkového vítěze NHL? Někdo možná jo, v celkovém měřítku se však se Stars příliš nepočítalo. Nakonec z toho byla parádní cesta vyřazovacími boji, která se zastavila až kousek pod samotným vrcholem. A to je obrovská bolest pro celou organizaci.

V konečném soudu jde možná i říci, že tohle vyřazení je jedno z nejbolestivějších v historii NHL. Hráči museli kvůli vzniklé situaci obětovat hodně. Byli daleko od svých rodin, uzavřeni v bublině a všechny své síly zaměřili pouze na hokej.

Jasným důkazem chodící bolesti byl kapitán Dallasu Jamie Benn. Na tiskové konferenci mu bylo položeno několik otázek, téměř na žádnou nedokázal najít slova. Bolelo ho to. Odpověď na všechny otázky však přišla až v té poslední - „Byli jsme dva zápasy od Stanley Cupu." Tím jasně naznačil, jak to v kabině Stars aktuálně vypadá.

Někdy pár slov stačí.

Very emotional stuff from Jamie Benn pic.twitter.com/F2DGejJRZK — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) September 29, 2020

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+