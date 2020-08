Byl to zločin, bouchly v Brind'Amourovi saze. Za kritiku rozhodčích dostal pokutu i podmínku

Petr Mrázek prudce gestikuloval směrem k rozhodčím. Ten puk jsem měl pod kontrolou, vysekli mi ho zpod lapačky, dával najevo. Český gólman byl rozčílený, emoce s ním cloumaly. Bostonskému gólu na 2:1 v úvodním duelu s Carolinou navíc předcházel ještě jeden sporný okamžik. Vypadalo to, že Nick Ritchie přihrál střelci branky Charliemu Coyleovi kotouč rukou. Rozhodčí tak zdánlivě měli hned dva důvody, proč jeho trefu neuznat.

Chcete opravit rozhodnutí arbitrů?

Přesně k tomu slouží trenérská výzva.

Kouč Hurikánů Rod Brind'Amour se pro ni rozhodl a věřil, že dosáhne svého a skóre se vrátí na 1:1. Muži v pruhovaném po něm chtěli drobnost.

"Ptali se mě, co chci reklamovat. Jestli vyseknutí puku z Petrovy lapačky, nebo přihrávku rukou. Říkali, že v obou případech by úspěšný protest znamenal odvolání gólu," popisoval Brind'Amour rozmluvu se sudími.

Vsadil na druhou variantu.

Zatímco halou duněla rocková pecka Fly Away, probíhalo zkoumání dostupných záběrů. A brzy bylo jasno, že Brind'Amour si vybral špatně. Proč? Podle rozhodčích k žádné přihrávce rukou nedošlo, protože Mrázek měl kotouč před tím, než se dostal ke Coyleovi, pod kontrolou.

Výsledek byl jasný - skóre 2:1 zůstává a Carolina dostává navíc dvě minuty za zdržování hry.

Zcela šokovanému Brind'Amourovi navíc došel i další význam slov, která právě uslyšel. Sudí přiznali, že měli po Mrázkově pohotovém zákroku přerušit hru. A že kdyby si temperamentní kouč vybral, že chce přezkoumat nedovolené bránění brankáři, uspěl by.

Tahle logika Brind'Amoura naprosto dopálila.

Po prohře 3:4 po prodloužení soptil.

"NHL je v takových situacích k smíchu. Vždyť tohle byl zločin," zlobil se. "Přijel za mnou rozhodčí a dal mi na vybranou, kvůli jakému prohřešku si chci vzít trenérskou výzvu. Od toho jsou přece na ledě oni, aby věděli, k čemu došlo a proč měli přerušit hru," dodal.

Za ostrou kritiku si vysloužil kouč Canes pokutu 25 000 dolarů a také podmínku. Pokud do 12. srpna 2021 předvede další extempore, automaticky mu k trestu připočítají navrch 25 tisíc dolarů.

