Brzda pro Dostálův rozlet? Kačeři si plácli s nejstarším gólmanem v NHL

Dominoval ve Finsku, na jaře převzal trofej pro nejlepšího brankáře tamní ligy, na podzim se ještě zlepšil a své statistiky posunul do říše divů. Lukáš Dostál zkrátka udělal maximum, aby si hlasitě řekl o příležitost v NHL. Dvacetiletý talent si ovšem na svou šanci v Anaheimu bude muset počkat, Ducks i ve zkrácené sezoně 2020/2021 vsadí na americký tandem John Gibson, Ryan Miller. S Millerem se na Štědrý den kalifornský klub dohodl na roční smlouvě za milion dolarů.

Millerův podpis se očekával, byť i mnozí zámořští novináři dumali nad tím, zda už nenazrála doba pro Dostála.

Také severoamerické kolegy zaujal brněnský rodák svým uměním, psychickou vyzrálostí i pracovitostí. Jenže v Anaheimu se rozhodli pro konzervativnější cestu. Snad i kvůli náročnému a nahuštěnému zápasovému programu, v němž nebude prostor pro klopýtání, vsadili na ostříleného veterána.

Na Millera, ve čtyřiceti letech nejstaršího maskovaného muže v celé lize.

Pro zajímavost dodejme, že Davidu Ayresovi bylo víc, když zkraje února naskočil za Carolinu proti Torontu. Těžko ale předvídat, zda a kdy si dvaačtyřicetiletý rolbař svou chvilku slávy užije znovu. To spíš nouzový záskok obstará zase jiný neznámý hrdina.

Zpět k Millerovi, jemuž věk zatím nesebral mnoho z výkonnosti.

V sezoně 2019/2020 stále patřil do TOP20 v úspěšnosti zákroků při vyrovnaném počtu hráčů na ledě, předčil třeba Davida Ritticha, Henrika Lundqvista, Marca-Andrého Fleuryho nebo Frederika Andersena. O Sergeji Bobrovském ani nemluvě, ale to je jiný příběh.

Miller tvoří fungující duo s Gibsonem už tři roky, teď je čeká čtvrtá společná sezona. Starší z krajanů se osvědčil v roli mentora a schopného náhradníka, celkem odchytal 71 zápasů a blýskl se úspěšností zákroků 91, 6 procenta.

Anaheim nicméně těší, že v záloze má Anthonyho Stolarze a Dostála, z něhož roste špičkový gólman. Ducks mu dopřejí více času pro rozvoj, nechají ho vedle Stolarze na farmě spolykat velké porce mačů a pracovat na detailech. Dostálovi to ve finále prospěje patrně víc než vysedávání na lavičce. Gibson má smlouvu do roku 2027, takže opravdu není kam spěchat.

To Millerův kontrakt je jen jednoletý. Dost možná uvidíme jeho poslední sezonu, byť na odchod do penze se zatím necítí. Středeční podpis glosoval se slovy: "Kvůli COVIDU jsem si na devět měsíců vyzkoušel, jaké je to být v hokejovém důchodu. A ještě to není pro mě."

Kalifornský klub pro něj byl prioritou. Dával mu smysl po hokejové i životní stránce. Slunce, pláže a blízkost Hollywoodu. Onu poslední výhodu oceňuje především jeho partnerka, jíž je známá herečka Noureen DeWulfová.

Definitivně končí spekulace o tom, že by Miller, vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL za rok 2009, mohl zamířit do Washingtonu. Caps ostatně už čerstvým angažováním Conora Shearyho dali najevo, že náhradu za Lundqvista nehledají.

A že mezi třemi tyčemi vsadí na mladý a talentovaný pár Vítek Vaněček, Ilja Samsonov.

