Bruins na ledě Islanders umí; Lightning a Penguins touží zastavit sérii proher

V sobotu 29. února pokračuje National Hockey League celkem dvanácti zápasy. Startujeme přitom už krátce po 19:00 SEČ. A pořádně zostra...

V uvedenou hodinu zahájí sobotní program utkání mezi New York Islanders a Boston Bruins.

Bruins na ledě Islanders umí, budou zde usilovat už o desátou výhru v řadě. Naposledy u nich prohráli 2. listopadu 2013.

Hokejisté Bostonu mají také aktuálně výbornou formu, když po Utkání hvězd NHL ze 14 zápasů vyhráli hned jedenáctkrát, a v lize jsou na prvním místě. Islanders bodovali ve čtyřech zápasech po sobě, poslední dva ale nezvládli.

Tampa Bay Lightning přivítají nedlouho po 22:00 SEČ Calgary Flames a pokusí se zastavit sérii čtyř proher. Flames ztratili minulý duel na hřišti Nashville Predators dost smolně v prodloužení.

Ve stejnou hodinu začne mimochodem i utkání mezi Los Angeles Kings a New Jersey Devils.

Samotnou noc potom otevře těsně po půlnoci duel Florida Panthers proti Chicago Blackhawks.

Panthers potřebují nutně úspěch, podobně jako Predators, Toronto Maple Leafs a Carolina Hurricanes.

Nashville hostí divizního soupeře, Colorado Avalanche, kteří mají na svém kontě pět výher v řadě. Maple Leafs přivítají Vancouver Canucks; Hurricanes se představí na kluzišti Montreal Canadiens (vždy krátce po 01:00 SEČ).

Ve stejnou dobu ještě nastoupí k diviznímu utkání Ottawa Senators a Detroit Red Wings, nejhorší dva týmy Východní konference.

Zabrat musí také Arizona Coyotes, nedlouho po 02:00 SEČ budou hostit Buffalo Sabres. Naopak St. Louis Blues a Dallas Stars jsou docela v pohodě, jak dopadne jejich divizní duel?

Super podívanou obstará jistě utkání mezi Edmonton Oilers a Winnipeg Jets (těsně po 04:00 SEČ). Zde se zase usilovně bojuje o play-off...

Plán uzavře krátce po 04:30 SEČ duel San Jose Sharks a Pittsburgh Penguins.

Penguins jsou vůbec nejhorším týmem, co se momentální formy týče – pět proher po sobě. Sharks si nevedou o moc lépe, když z posledních šesti zápasů vyhráli pouze jednou.

Kompletní program NHL v sobotu 29. února 2020

... 12 zápasů, v akci tedy 24 týmů

19:00 SEČ ... New York Islanders vs Boston Bruins

NYCB Live/Nassau Coliseum, New York, NY

→ NYI: bilance 35-20-8 vs BOS: bilance 40-13-12

→ Start. gólmani: Semjon Varlamov vs Tuukka Rask

22:00 SEČ ... Los Angeles Kings vs New Jersey Devils

Staples Center, Los Angeles, CA

→ LAK: bilance 23-35-6 vs NJD: bilance 25-27-11

→ Start. gólmani: Jonathan Quick vs Mackenzie Blackwood

22:00 SEČ ... Tampa Bay Lightning vs Calgary Flames

Amalie Arena, Tampa, FL

→ TBL: bilance 40-19-5 vs CGY: bilance 33-25-7

→ Start. gólmani: Andrej Vasilevskij vs David Rittich

00:00 SEČ ... Florida Panthers vs Chicago Blackhawks

BB&T Center, Sunrise, FL

→ FLA: bilance 33-25-6 vs CHI: bilance 28-28-8

→ Start. gólmani: Sergej Bobrovskij vs Corey Crawford

01:00 SEČ ... Nashville Predators vs Colorado Avalanche

Bridgestone Arena, Nashville, TN

→ NSH: bilance 32-23-8 vs COL: bilance 38-18-7

→ Start. gólmani: Juuse Saros vs Pavel Francouz

01:00 SEČ ... Toronto Maple Leafs vs Vancouver Canucks

Scotiabank Arena, Toronto, ON

→ TOR: bilance 34-23-8 vs VAN: bilance 34-23-6

→ Start. gólmani: Frederik Andersen vs Thatcher Demko

01:00 SEČ ... Montreal Canadiens vs Carolina Hurricanes

Centre Bell, Montreal, QC

→ MTL: bilance 29-28-9 vs CAR: bilance 35-24-4

→ Start. gólmani: Charlie Lindgren vs Alex Nedeljkovic

01:00 SEČ ... Ottawa Senators vs Detroit Red Wings

Canadian Tire Centre, Ottawa, ON

→ OTT: bilance 22-31-12 vs DET: bilance 15-47-4

→ Start. gólmani: Marcus Högberg vs Jonathan Bernier

02:00 SEČ ... Arizona Coyotes vs Buffalo Sabres

Gila River Arena, Glendale, AZ

→ ARI: bilance 31-27-8 vs BUF: bilance 29-27-8

→ Start. gólmani: Antti Raanta vs Jonas Johansson

02:00 SEČ ... St. Louis Blues vs Dallas Stars

Enterprise Center, St. Louis, MO

→ STL: bilance 38-17-10 vs DAL: bilance 37-21-6

→ Start. gólmani: Jake Allen vs Anton Chudobin

04:00 SEČ ... Edmonton Oilers vs Winnipeg Jets

Rogers Place, Edmonton, AB

→ EDM: bilance 33-23-8 vs WPG: bilance 33-27-6

→ Start. gólmani: Mike Smith vs Connor Hellebuyck

04:30 SEČ ... San Jose Sharks vs Pittsburgh Penguins

SAP Center, San Jose, CA

→ SJS: bilance 27-33-4 vs PIT: bilance 37-20-6

→ Start. gólmani: Martin Jones vs Tristan Jarry

Once every four years, we are gifted with an extra day of hockey. Today is that day.



Full schedule: https://t.co/W7Xec01rum pic.twitter.com/dSBM0fVMug — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 29, 2020

Kteří hokejisté jsou ve formě?

Útočník Mikael Backlund (CGY) bodoval v pěti zápasech po sobě, přičemž za uvedené období vstřelil pět gólů a zapsal celkem 10 kanadských bodů.

Český útočník Dominik Kubalík (CHI) nasázel minule hattrick, za posledních sedm zápasů vstřelil sedm gólů a zapsal celkem 10 kanadských bodů.

Útočník J.T. Miller (VAN) má body ve čtyřech zápasech v řadě, vstřelil zde tři góly a zapsal celkem osm kanadských bodů.

Obránce Ryan Ellis (NSH) za poslední tři zápasy vstřelil jeden gól a zapsal celkem šest kanadských bodů.

Brankář Mackenzie Blackwood (NJD) vyhrál šest startů po sobě, přičemž tady má průměr branek 1.15 a úspěšnost zákroků 97.0.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+