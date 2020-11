Brodeur pomocníkem. Naverboval Crawforda, kdo bude další?

Když se letos Corey Crawford objevil na trhu s volnými hráči, měl několik nabídek. Nakonec si vybral tu, kterou mu přeložili zástupci New Jersey Devils. Velkou zásluhu na tom měl také legendární Martin Brodeur, jenž je součástí managementu Devils. Jak bude pomáhat dál?

Nutno říct, že podpis Crawforda byl pro Devils stěžejní záležitostí. Rozhodli se totiž vyplatit Coreyho Schneidera, a tak zůstali bez záložního gólmana.

Na trhu bylo dost možností, nicméně postupně se výběr menšil. Halák, Lundqvist a Lehner zmizeli z trhu, aniž by tam vlastně byli, a Holtby s Markstromem byli příliš drazí a pokukovali po pozici jedničky.

Na řadu tak přišel Corey Crawford, který se s New Jersey dohodl na dvouleté spolupráci. A k podpisu pomohl výraznou měrou právě Martin Brodeur.

Vlastně to bylo úplně jednoduché. Jeden hovor a hotovo.

„Bylo super, že mi zavolal právě on,“ řekl Crawford. „Říkal, že se mu líbí můj styl a že jsem ten typ, který týmu pomůže. Moc o mě stál. Když vám zavolá taková legenda, hodně to znamená.“

Dříve to byla v Newarku vlastně nemyslitelná věc. Když byl generálním manažerem Ray Shero, tak to takhle prostě nefungovalo. Jeho nástupce Tom Fitzgerald však dělá věci jinak, a to, že využívá Brodeura tímto stylem, je jasným důkazem.

Brodeur se do Devils vrátil poté, co strávil pár sezon ve vedení St. Louis. Od té doby za sebou žádné výraznější úspěchy na poli vyjednávání nemá, zdá se ale, že by se to pod Fitzgeraldem mohlo změnit.

Legendární brankář by mohl být velkou zbraní v době, až budou Devils ve fázi kandidáta na titul a budou se snažit lákat ty nejlepší hráče. A ani to nemusí jít o brankáře jako v případě Crawforda.

Když vám zavolá někdo jako Brodeur, jednoduše to ve vás zanechá dojem. V lize tuto taktiku koneckonců využívá vícero týmů, zmiňme například Mikea Modana v Minneostě či Joea Sakice v Coloradu. Postupně se k nim přidává i Brodeur.

