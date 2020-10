Brankářský fantom, módní ikona i kytarista. Jak Král Henrik dobyl New York

Pralo se to v něm. Když na něj newyorští Rangers ukázali zkraje sedmého kola draftu, měl Henrik Lundqvist radost. Byl rád, že se na něj vůbec dostalo. A zároveň si pomyslel: "Ještě vám všem ukážu, že jsem měl přijít na řadu dřív." Psal se rok 2000 a švédskému hezounovi bylo osmnáct. O 20 let později se loučí s kabinou Jezdců jako legenda NHL. Na Manhattanu strávil 15 sezon a od první chvíle ukazoval, že je světová extratřída.

Zima bývá ve Švédsku krušná. Často zamrznou řeky, rybníky i jezera.

Na jednom takovém, jménem Åresjön, udělal Henrik své první krůčky na bruslích. Spolu s dvojčetem Joelem se pro hokej rychle nadchli. Táta Peter z nich chtěl mít lyžaře, ostatně v městečku Åre obklopeném sjezdovkami provozoval lyžařskou školu, ale kluky to táhlo na led.

Bavilo je bruslit na dvorku u mateřské školy, kde běžně bývalo pískoviště. V zimních měsících se změnilo na titěrné kluziště s brankami. Dokonalé bojiště pro partu dětí, které si hrály na hrdiny švédského nároďáku. "Byla to moje první Madison Square Garden," směje se Henrik.

Když jim bylo s Joelem osm, začali s hokejem závodně (za Järpens IF).

"Chytal jsem v příliš velké a těžké výstroji a dostával jsem spoustu gólů, ale byla to zábava," vybavuje si své první tréninky a zápasy. "Ty obří hnědé betony jsem si oblékal moc rád," dodává. Byl to start cesty, která ho zavedla až do opravdové Madison Square Garden.

Odchytal v ní 15 sezon a stal se nejúspěšnějším brankářem Rangers všech dob. Patří mu snad každý klubový rekord. Tak třeba jako jediný v dějinách populárního mančaftu z "Velkého jablka" pokořil metu 400 výher. Vládne v počtu nul (64) i dalších kategoriích.

Mimochodem, od roku 2005, kdy Lundqvist do NHL přišel, nikdo nevymazal soupeře tolikrát jako on. Muž, co chytá v bílých rukavičkách a stejně jako třeba Ryan Miller hrává na kytaru. Dokonce se blýskl sólem od Guns N' Roses v televizní show Jimmyho Fallona.

Ne, není běžné, aby se právě tam dostal hokejový gólman. Jenže vyhlášený elegán se stal v New Yorku celebritou. Zářil v kleci Jezdců a zároveň si všechny získal svou vřelostí, pracovitostí i srdečností. Angažoval se v mnohých charitativních projektem, podporoval i tamní hasiče.

Vzpomínáte na masku, kterou si nechal nastříkat na počest hrdinů i padlých z 11. září? Lundqvist se stal nejen sportovní, ale celospolečenskou personou. Obdivovanou ikonou, které se na popud známého novináře Larryho Brookse přezdívalo "King Henrik".

K přezdívce přišel rychle, už coby nováček. Stejně rychle, možná svižněji, si v roce 2005 získal důvěru spoluhráčů. Co na tom, že přicházel ze Švédska jako plánovaná dvojka Kevina Weekese? "Hned jsme viděli, že chytá jako zkušený mazák," smekal před ním Jaromír Jágr.

S Jágrem si Lundqvist notoval v pracovní morálce. Dřel na sobě, zdokonaloval se. A uměl vybičovat k báječným výkonům také ostatní. Mimořádná je třeba jeho bilance ze sedmých zápasů, mezi léty 2012 až 2015 jich vyhrál šest za sebou. Jde o rekord NHL.

O jeho vůdcovství a mentorství svědčí i vzkaz od Alexandra Georgijeva. Právě ruský brankář spolu se svým krajanem Igorem Šesťorkinem Lundqvista z New Yorku vytlačili, přesto má Georgijev pro osmatřicetiletého veterána samá slova chvály.

"Bylo pro mně ohromnou ctí chytat v jednom týmu s Hankem. Jeho zápal pro hokej a soutěživost nás všechny tlačily k tomu, abychom se zlepšovali," napsal na sociální sítě. Sám "Král Henrik" své vyplacení ze smlouvy přijal přesně tak, jak jsme u něj zvyklí. Jako profík.

Poděkoval za úžasnou jízdu, kterou mohl s Rangers prožít. "Když jsem odcházel do zámoří, měl jsem spoustu snů, ale nikdy by mě nenapadlo, že tady udělám takovou kariéru," těšilo ho. "Vždycky si budu považovat času, které jsem mohl strávit v dresu Blueshirts."

Je ironií, že královi chybí koruna. Ač získal Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL, nikdy se nedočkal Stanley Cupu. V roce 2014 pomohl New Yorku do finále, ale Los Angeles Kings byli nad síly bojovného mužstva kolem bleskurychlého fakíra v masce.

Pro Jezdce byl ve většině z oněch 15 sezon Lundqvist naprosto klíčovou personou, ostatně hned devětkrát byl vyhlášen newyorským MVP. Za brilantní hru také bral pořádné peníze, podle Cap Friendly si v NHL vydělal téměř 100 milionů dolarů hrubého.

Mohli bychom pokračovat ve výčtu jeho úspěchů a rekordů, z textu by se ale stal pořádně dlouhý telefonní seznam, hotové Zlaté stránky. Připomeňme jen to, že velké triumfy slavil Lundqvist na mezinárodní scéně, kde vychytal olympijské zlato i titul mistra světa.

Na MS se radoval před třemi lety, spolu s Joelem, kapitánem Tre Kronor. Oba si tehdy splnili dětský sen. Tohle si představovali, když se proháněli na zamrzlém pískovišti v rodném městečku. Pro oba hodně znamenaly i ligové tituly, na něž společně dosáhli s Frölundou.

Je otázkou, zda si Henrik ještě svou kariéru protáhne. Zájemci se nejspíše najdou. Pokud se rozhodne pověsit brusle na hřebík, udělá to jako evropský rekordman v počtu výher v NHL. Brzy to budou čtyři roky, co přeskočil Dominika Haška, jednoho ze svých idolů.

Jeho plakát míval nad postelí, zbožňoval také Patricka Roye a ještě dříve Švéda Petera Lindmarka. Doba se změnila. Už roky visí v dětských pokojích po celém světě plakáty s Lundqvistem, jedním z nejlepších brankářů 21. století.

