Boston s Coloradem čelí vyřazení, Tampa a Dallas chtějí postup. Kdo z Čechů se bude radovat?

Dva možná poslední zápasy sérií uvidíme v noci z pondělí na úterý. Nebo taky ne, záleží na tom, zda se hráčům Bostonu a Colorada podaří odvrátit hrozbu vyřazení a vynutit si šesté utkání. Pokud ne, budou se z postupu do finále konferencí radovat hokejisté Tampy a Dallasu. Jak oba zápasy dopadnou?

01:00 Tampa Bay Lightning – Boston Bruins

Stav série: 3:1

Boston urval první zápas druhého kola proti Tampě, od té doby se však taktovky nad sérií ujali hráči Lightning a vyhráli následující tři duely. V tom posledním se o dvě branky postaral Ondřej Palát, na konečném výsledku už nic nezměnil ani gól DeBruska z třetí třetiny.

„Každý chce ve vyřazovacím zápase předvést to nejlepší,“ říká trenér Tampy Jon Cooper. „Byl jsem na obou stranách. Všechno je o startu do zápasu.“

„Je to na jádru týmu, musí tým vést,“ myslí si kouč Medvědů Bruce Cassidy. „Ostatní je musí následovat. Když se nám to dařilo, tak jsme hráli dobře, a to nezmění ani zítra. Myslím si, že naše opory nás potáhnout za výhrou. Musí. Vaši nejlepší hráči musí být vašimi nejlepšími hráči.“

V sestavě Bostonu možná nenastoupí Nick Ritchie, který se nezúčastnil nedělního tréninku, podobná je situace u Seana Kuralyho, který nehrál v posledních dvou utkáních, ale včera trénoval. Naopak Chris Wagner hrát nebude. Na straně Tampy by se žádné změny konat neměly.

03:45 Colorado Avalanche – Dallas Stars

Stav série: 1:3

Hokejisté Dallasu mají příležitost ukončit sérii proti Coloradu, pokud se jim podaří vyhrát druhý zápas ve dvou dnech a získat rozhodující čtvrté vítězství. Výrazně se k němu včera přiblížili, když už po první třetině vedli 3:0 a nakonec uhájili výhru 5:4. Avalanche, jedni z favoritů bojů o Stanley Cup, jsou naopak na hraně vyřazení.

„Vyjeli na nás zostra, odrazilo se jim pár puků a najednou to bylo 0:3,“ popisoval kapitán Colorada Gabriel Landeskog. „Pak jsme začali hrát a zlepšilo se to, zejména ve druhé třetině. Ale to, že jsme rychle prohrávali, nám nepomohlo.“ Jeho formace se v utkání prosadila při přesilovce, na povedený třetí zápas ale jinak nenavázala.

„Víme, jak těžký byl šestý zápas proti Calgary,“ říká v narážce na postupové utkání z předchozí série kapitán Stars Jamie Benn. „Chvíli si dnešní výhru užijeme, ale pak se posuneme dál a zítra na to vlétneme.“

V sestavě Avalanche se téměř s jistotou neobjeví zranění Erik Johnson, Matt Calvert a Joonas Donskoi, stejně tak se v brance nepředstaví Phillip Grubauer. Chytat by tak měl Pavel Francouz, s jehož výkonem však nebyl trenér Lavin Jared Bednar příliš spokojený a po pátém inkasovaném gólu ho z branky odvolal. Dallas změny v sestavě nechystá.

