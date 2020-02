Boston přivítá v atraktivní čas Arizonu. V akci hned 24 týmů

Pořádná sobotní nálož je připravena v zámořské NHL. Vše zahájí dva zápasy ještě před úderem půlnoci. Už od 20 hodin si zahrají Winnipeg s Ottawou, pikantní bude však zejména střetnutí mezi Bostonem a Arizonou od 21 hodin.

Boston bude hrát o prodloužení své vítězné šňůry, která momentálně čítá pět zápasů. Bruins na svém ledě přivítají Arizonu, která se v posledních týdnech dost trápí a prohrála 8 z posledních 10 zápasů.

Karty jsou před utkáním rozdány jasně. Favoritem je Boston, Arizona může pouze překvapit. Na sílu Coyotes se však nesmí zapomínat, i přes utrápené období stále patří k týmům, které jsou v elitní osmičce Západní konference.

V dalším utkání, které se bude hrát před půlnocí, narazí Winnipeg na Ottawu. Ottawa už svým způsobem zabalila sezonu, to Winnipeg má o co hrát. V případě úspěchu a souhře výsledků by se totiž mohl posunout zpět do první osmičky Západu.

Proti tomu bude Calgary, které se představí na ledě Vancouveru. Tam se pokusí přerušit třízápasovou sérii porážek, což rozhodně je v jeho silách. Canucks totiž také prohráli třikrát v řadě a trochu si pokazili svou předchozí bilanci, díky níž se vyhoupli až na druhé místo Západní konference.

V akci bude také Tampa Bay, jež vyhrála pětkrát v řadě a šesté vítězství zkusí vybojovat doma proti New Yorku Islanders. Ostrovanům se v poslední době příliš nedařilo, ale přišlo vzepětí a dvě výhry za sebou. Na ledě Blesků navíc budou hájit svou dobrou bilanci ze vzájemných zápasů. V předchozích dvou střetnutích posbírali 4 body a vysoké skóre 10:3.

Fenomenální formu bude chtít potvrdit Columbus. Tomuto týmu se povedlo vyhrát 9 z posledních 10 zápasů, vyhoupl se až na páté místo Východu a i v dalším utkání bude hodně kousat. Soupeřem mu bude silné Colorado, proti němuž nečeká na Blue Jackets nic snadného. To ukázal i listopadový vzájemný zápas, který Laviny doma vyhrály 4:2.

V dalších zápasech bude St. Louis hájit pozici nejlepšího týmu Západní konference proti Dallasu, či Washington v souboji s Philadelphií bude usilovat o návrat do čela celé ligy. Potřebuje k tomu ovšem zaváhání Bostonu.

20:00 Winnipeg Jets - Ottawa Senators

WPG: bilance 27-23-5 vs OTT: bilance 18-25-11

21:00 Boston Bruins - Arizona Coyotes

BOS: bilance 33-10-12 vs ARI: bilance 27-22-7

01:00 Edmonton Oilers - Nashville Predators

EDM: bilance 28-20-6 vs NSH: bilance 26-20-7

01:00 Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs

MTL: bilance 26-23-7 vs TOR: bilance 29-19-7

01:00 Tampa Bay Lightning - New York Islanders

TBL: bilance 34-15-5 vs NYI: bilance 31-15-6

01:00 Florida Panthers - Pittsburgh Penguins

FLA: bilance 29-18-6 vs PIT: bilance 33-15-5

01:00 New Jersey Devils - Los Angeles Kings

NJD: bilance 19-24-10 vs LAK: bilance 19-31-5

01:00 Washington Capitals - Philadelphia Flyers

WSH: bilance 36-13-5 vs PHI: bilance 29-18-7

01:00 Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche

CBJ: bilance 30-16-9 vs COL: bilance 30-16-6

02:00 St. Louis Blues - Dallas Stars

STL: bilance 32-15-8 vs DAL: bilance 30-19-5

04:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames

VAN: bilance 30-20-5 vs CGY: bilance 27-22-6

04:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes

VGK: bilance 28-21-7 vs CAR: bilance 31-20-3

