Boston: Pastrňáka zastoupí mladík z farmy, druhý útok bude český

Boston to na startu nové sezony nebude mít vůbec lehké, vypořádat se bude muset s absencí zraněné hvězdy a nejlepšího střelce z předchozích sezón Davida Pastrňáka. Kdo českého snajpra v prvním útoku Bruins nahradí? A jak do sestavy zapadnou další tři Češi David Krejčí, Ondřej Kaše a Jakub Zbořil?

Na první otázku lze odpovědět celkem snadno, v prvním útoku Bostonu by měl v úvodním utkání sezony proti New Jersey naskočit po boku Brada Marchanda a Patrice Bergerona Jack Studnicka. Pokud by doplňující dotaz zněl, jak to těmto třem spolu půjde, byla by odpověď už o něco složitější.

Proč se ale nepokusit?

Trenér Bruce Cassidy se pro Studnickovo zařazení do elitní formace rozhodl pravděpodobně proto, aby nemusel zbytečně míchat s ostatními formacemi a nenarušil již zavedené a fungující vazby. Unikátní šanci tak dostává hráč, který strávil drtivou část minulé sezony na farmě v Providence, kde zaznamenal v 60 zápasech 49 bodů (23+26) - byl nejproduktivnější hráč i nejlepší střelec. Za Boston ale odehrál Studnicka pouze dva zápasy v základní části (jedna asistence) a pětkrát byl využit také v play-off (nebodoval).

Nyní bude jeho role podstatně větší. Že by nahradil Davida Pastrňáka v celé jeho kráse a produktivitě, s tím asi nepočítá nikdo, přesto ale budou u Bruins chtít, aby Studnicka jistým bodovým ziskem pravidelně přispíval. Nutno říci, že k tomu bude mít ty nejlepší parťáky, jaké by si mohl přát. Marchand s Bergeronem spolu hrají už deset let a na ledě se najdou skoro poslepu, takže pokud se Studnicka dokáže naladit na jejich notu, mohl by mezi ně zapadnout. Menším problémem pro něj může být, že ze své obvyklé role centra se bude muset přeorientovat na pravé křídlo.

Kromě elitní formace vznikla po Pastrňákovi samozřejmě díra také v první přesilovkové pětce Bostonu. Tam už se se Studnickou nepočítá, volné místo by měl zaplnit David Krejčí. Český útočník by měl zaujmout právě Pastrňákovu pozici na levém křídle a odsud zakončovat sehrávky od spoluhráčů. První přesilovka Bostonu pak bude mít ještě jednu důležitou změnu, jediným obráncem na modré čáře už nebude Torey Krug, který odešel do St. Louis, nýbrž Matt Grzelcyk, v minulé sezoně třetí nejproduktivnější bek Bostonu.

Při hře pět na pět zůstane Krejčímu jeho místo v centru druhé útočné formace, k ruce by měl mít znovu Ondřeje Kašeho a dva Čechy by měl na levém křídle doplnit Jake DeBrusk. Tohle složení se Bruins v minulosti osvědčilo a nesou se zprávy, že i během přípravy jsou většinou nejlepším útokem na ledě. Krejčí by měl být mozkem této formace, DeBrusk a Kaše jsou rychlí hráči, kteří dokáží servis českého veterána využít a ideálně přetavit v góly.

Dvojici českých útočníků by měl minimálně na začátku sezony doplnit ještě obránce Jakub Zbořil. Ten byl draftovaný už v roce 2015 jako celková třináctka, ale zatím nedostal moc prostoru na to, aby se v prvním týmu ukázal. O Zbořilově nové roli už jsme psali, jeho místo by mělo být ve třetím obranném páru vedle zkušeného zadáka Kevana Millera, který se vrací po dlouhém zranění, naposledy odehrál zápas v dubnu 2019.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+