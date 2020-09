Boj o přežití, část druhá. Avs usilují o sedmý zápas série s Dallasem

První krok mají úspěšně za sebou. Avalanche v úvodní třetině předchozího zápasu proti Stars předvedli pětigólový ohňostroj a zařídili si prodloužení své poutě v bojích o Stanley Cup. Jenže stále stojí zády proti zdi. Jakékoliv zaváhání je pošle na dovolenou, Dallas naopak hodlá za stavu 3:2 na zápasy urvat pozici prvního finalisty Západní konference. Rébus patrně dokáží rozřešit výkony maskovaných mužů.

02:00* Dallas Stars – Colorado Avalanche

Stav série: 3:2

V utkání s pořadovým číslem pět se dočkal příležitosti v brankovišti Avalanche Michael Hutchinson. Bylo to vůbec poprvé, co se v rámci play off postavil mezi tři tyče od samého začátku. Gólman, který v této sezoně neprožíval nejšťastnější období, propadl se do pozice farmáře a v základní části NHL se na něj dostalo jen v 16 případech, předvedl velmi solidní výkon. Z 34 pokusů Stars zastavil 31 ran a mohl slavit zasloužené vítězství.

Ke své premiérové šanci se přitom dostal jako slepý k houslím. Pomohla mu k ní marodka šikovnějších kolegů. Vedle německé jedničky Philippa Grubauera absentoval také český brankář Pavel Francouz. Colorado čelilo nepříjemné situaci, na lavičku muselo dokonce posadit pětadvacetiletého zelenáče s jediným startem v NHL, neznámého Huntera Misku. Jenže Hutchinson se činil a jeho spoluhráči v poli navíc zvládli poprvé v historii klubu pětigólovou první třetinu ve vyřazovací fázi.

A nebyl to jejich jediný rekord. Do kronik se zapíše také 23 střel, které dokázali vyprodukovat během úvodní periody. Na čtyři vstřelené branky tým z Denveru spotřeboval přesně 156 vteřin, čímž vyhnal z ledu navrátilce v sestavě Stars Bena Bishopa.

Jestli něco může Colorado po takto zdařilém výkonu skutečně trápit, pak je to rozsáhlý seznam indisponovaných hráčů. Kromě již zmíněných brankářů by se do hry ani tentokrát nemuseli dostat útočníci Matt Calvert, Joonas Donskoi nebo zkušený zadák a první hráč draftu 2006 Erik Johnson. Hlavní trenér Jared Bednar po středečním dopoledním tréninku žádné bližší informace o jejich současné kondici nebo podobě soupisky pro šestý zápas neposkytl.

Hlavolam Ricka Bownesse

Také na straně Dallasu se bude před dnešním mačem řešit zejména pozice startéra. Ben Bishop zůstával pro zdravotní potíže mimo kabinu po dobu osmi zápasů, svůj comeback si jistě představoval jinak. Na papíře to všechno vypadá vcelku jasně. Chudobin poslední klání dochytal více méně dle očekávání a svůj minizápas dokonce vyhrál v poměru 3:2. Jenže je třeba brát v potaz, že usměvavý Rus s kazašskými kořeny absolvoval porci osmi partií za posledních 16 dní. Prozatímní kouč Rick Bowness zcela jistě nechce riskovat, že by čtyřiatřicetiletému veteránovi došly síly těsně před vrcholem.

„S trenérským štábem to probíráme a uvidíme, pro koho se nakonec zítra rozhodneme,” sdělil v úterý Bowness oficiálním stránkám klubu. „Naší preferencí je, aby brankář nemusel chytat dva zápasy za sebou, pokud to není absolutně nezbytné. Teď jsme ale měli den volna, takže jsem zvědavý, jak na tom zítra budou,” odkázal na případnou unavenost dua Bishop-Chudobin.

VIDEO – Jamie Benn i přes prohru získal svůj osmý bod v sérii

Obrana by dle slov vyzrálého beka Stars Andreje Sekery respektovala v tomto ohledu jakoukoliv volbu. „Když budu upřímný, já vlastně nevidím rozdíl v tom, kdo je zrovna v brance,” míní rodák ze slovenské Bojnice. „Stejně musíme vždy předvádět prvotřídní hru. V play off vás potkají vrcholy i pády, každý si tím projde. Naštěstí šlo zatím vše docela hladce, jen se na cestě objevily nějaké ty hrboly. Musíme na to zapomenout a zformovat se do dalšího zápasu.”

Pokud si na něco Sekera může vsadit, pak jsou to výkony speciálních formací, kterými Stars disponují. Už zneškodnily 20 z celkových 23 přesilových her Colorada, naopak Dallas se v početní převaze chlubí 35% úspěšností. Dohromady nastřádal sedm přesilovkových gólů, tedy nejvíc ze všech zbývajících klubů.

