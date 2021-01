Boj gigantů? Ne, jízda Kanady! Vypráskala Rusko a je ve finále

Čtvrt hodiny stačilo mladým Kanaďanům, aby rozhodli první semifinálový zápas mistrovství světa do 20 let. Domácí reprezentace se proti Rusku prosadila v úvodu hned třikrát, nakonec vyhrála 5:0 a suverénně postoupila do bitvy o zlato.

Rusové zatím na mistrovství podávali tím lepší výkony, čím hráli proti silnějším soupeřům. Kanadě se chtěli pomstít za přípravnou porážku 0:1, ale především loňský obrat v ostravském finále. To by ale museli začít mnohem lépe, a ne inkasovat už v 59. sekundě!

Tak rychle se z velkého úhlu prosadil Alex Newhook. Puk po jeho střele bleskově vyletěl z brány a hrálo se dál, ale videorozhodčí následně hru přerušil a svým kolegům poradil, že Newhook pálil do vnitřního oblouku. Javorovým listům to pomohlo do tempa a v 11. minutě udeřily podruhé.

Když gólman Askarov neměl hokejku a půjčil si ji od obránce, Kuzněcov nepohlídal Connora McMichaela, který tak mohl zasunout Pelletierovu nabídku do prázdné brány. Vzápětí navíc inkasoval dvojitý menší trest Podkolzin a ve druhé části přesilovky zacílil ke vzdálenější tyči rozený střelec Cole Perfetti. Kanada v první třetině střelecky dominovala 16:7!

Čtyři minuty po návratu z kabin navíc využila další zmatky v ruské třetině. Askarov byl opět bez hole a při střele zadáka Bradena Schneidera nechal lapačku příliš vysoko, takže kapituloval počtvrté. Suzuki navíc mířil do tyčky a jakmile ve 34. minutě spálil šanci Cozens, sborná měla na kontě pouhých devět ran!

Do pauzy se ale o jedenáct pokusů vylepšila, a to zejména díky první přesilovce. Několikátou šanci konečně využil dorážející Michail Abramov, jenže Kanaďané uspěli s trenérskou výzvou a gól nemohl platit – situaci předcházel těsný ofsajd.

Kanadský kapitán Cozens potom neproměnil trestné střílení po faulu Kuzněcova, Askarov jeho bekhendovou kličku s vypětím všech sil vytáhl. Javorové listy pokračovaly v pohodové jízdě, Byfieldovi v dalším sólu ujel kotouč z hokejky.

Rusům nebyl přán ani čestný zásah, Muchamadullinovu střelu totiž zastavila tyčka. Tři minuty před koncem sáhl Igor Larionov k poněkud bláznivé hře bez brankáře, ale tu potrestal Dylan Cozens. Osmým gólem a šestnáctým bodem se alespoň dočasně posunul do čela statistik turnaje před Američana Zegrase a uzavřel skóre na 5:0.

Sborná tak v očekávané bitvě gigantů zůstala daleko za očekáváním, vždyť Kanadě mnohem lépe vzdorovali i Češi. Silný tým Rusů po triumfu na Karjala Cupu neuspěl na své hlavní misi a bez ohledu na výsledek zápasu o bronz pro něj šampionát skončí velkým zklamáním.

Kanaďané naopak už potřetí na turnaji nedostali gól, všechna tři čistá konta si připsal Devon Levi. Javorové listy mohou dál snít o obhajobě zlatých medailí, ve finále vyzvou úspěšnějšího z dvojice Spojené státy – Finsko.

Výsledek 1. semifinále MS do 20 let:

KANADA – RUSKO 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Newhook (Schneider, Quinn), 11. McMichael (Pelletier, Cozens), 16. Perfetti (Byram, Cozens), 25. Schneider (Suzuki, Mercer), 60. Cozens (Pelletier).

Rozhodčí: Gouin, Roeland – Deschamps, O'Quinn (všichni Kanada).

Vyloučení: 2:4.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 35:28 (16:7, 9:13, 10:8).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Devon Levi – Vasilij Podkolzin.

Kanada: Levi – Drysdale, Byram, Schneider, Harley, Barron, Guhle, Korczak – Cozens, McMichael, Pelletier – Krebs, Newhook, Quinn – Perfetti, Byfield, Holloway – Tomasino, Suzuki, Mercer – Zary. Trenéři: Tourigny, Dyck a Love.

Rusko: Askarov – Muchamadullin, Čisťakov, Byčkov, Kuzněcov, Kirsanov, Kňazev, Čajka – Podkolzin, Chusnutdinov, Amirov – Afanasjev, Abramov, Gricjuk – Baškirov, Safonov, Spiridonov – Činachov, Ponomarjov, Bardakov – Grošev. Trenéři: Larionov, Filatov, Golubovič a Potapov.

Závěr MS do 20 let

Úterý 5. ledna:

3:30 2. semifinále USA – Finsko (ČT sport)

23:30 zápas o 3. místo

Středa 6. ledna:

3:30 finále (ČT sport)

