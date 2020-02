Blues a uzávěrka přestupů? Vše záleží na Tarasenkovi

St. Louis Blues nepatří k mužstvům, od nichž se před uzávěrkou přestupů očekává velká aktivita. Obhájce Stanley Cupu má kádr pohromadě, a pokud doplňuje soupisku, tak pouze kvůli zdravotním indispozicím svých bojovníků. Vyřazeného obránce Bouwmeestera už Bluesmani nahradili, teď vyhlíží stav hvězdy Vladimira Tarasenka.

Především na jeho zdravotní situaci bude záležet, jestli se ještě vedení klubu odhodlá ke shánění posily do útočných řad. Pokud by se ruský forvard vrátil před koncem základní části do sestavy (léčí dlouhodobé zranění ramene, pozn. autora), St. Louis by muselo jeho gáži připočíst do platového stropu, a tím pádem nezbude prostor pro případnou novou tvář.

Pokud však Tarasenko zůstane až do začátku play-off na marodce a do hry nezasáhne, otevře se generálnímu manažerovi Dougu Armstrongovi možnost ke škatulatům. Problém je, že uzávěrka přestupů je na programu již v pondělí 24. února, času moc nezbývá.

„Každý den Vladimirovu situaci probíráme s lékaři,“ ujistil Armstrong ve vyjádření pro klubový web. „Pokud dostaneme informaci, že nebude schopný do konce základní části naskočit do hry, tak to zcela změní situaci,“ tušil správně.

Osmadvacetiletý Rus stále netrénuje naplno, ale už chodí na rozbruslení se spoluhráči a postupně a čeká, co mu tělo dovolí. Přestože doktoři jeho rekonvalescenci odhadli minimálně na šest měsíců, vše nasvědčuje tomu, že zpátky mezi mantinely skočí mnohem dřív. Ale bude to ještě před play-off?

„V posledních dnech jsem s Vladimirem mluvil a vypadá, že si vede dobře. Ale opravdu vše záleží na lékařských kontrolách. Rozhodně není situace taková, že bychom jej v následujících dnech měli zpátky v zápasovém tempu. V závislosti na situaci by se mohl vrátit ze začátku března, v jeho průběhu, nebo možná až v dubnu,“ pokračoval stratég Blues.

Za zvážení stojí Kreider i Palmieri

Armstrong měl už tento týden plné ruce práce. Z Montrealu neplánovaně přivedl obránce Marca Scandellu, který má nahradit srdeční příhodou zasaženého Jaye Bouwmeestera. Pokud však pomineme Tarasenka a jeho zdravotní trable, nepotřebuje mužstvo za každou cenu posílit, na obhajobu se zdá být připravené.

A kdo že by v případě Rusova pokračující absence mohl do státu Missouri přijít? Řeč je o Chris Kreiderovi z Rangers (ostatně ten je v souvislosti s výměnou zmiňován u řady týmů) nebo Mikeu Hoffmanovi z Floridy. Blues by se do útoku hodili i Kyle Palmieri (New Jersey) či Josh Anderson (Columbus).

„Posoudíme během víkendu situaci na trhu a uvidíme. Věřím, že jakmile se Vladimir vrátí, bude náš útok stejně silný a stabilní jako předtím,“ nepochyboval uznávaný stratég.

V tuto chvíli se zdá být velmi pravděpodobné aspoň to, že se Tarasenko připojí během play-off. Rodák z Jaroslavle před zraněním stihl odehrát 10 utkání, během kterých posbíral stejný počet kanadských bodů (3+7).

Situace na špici Centrální divize je nicméně v těchto dnech vyrovnaná, takže čím dříve muž s číslem 91 na zádech mančaftu pomůže, tím pro Blues lépe.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+