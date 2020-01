Blíží se výměna? Pittsburgh se údajně snaží zbavit Galchenyuka

Do klubu přišel v létě jako protihodnota za kanonýra Phila Kessela, vysoká očekávání se mu však naplnit nepodařilo. Alex Galchenyuk v probíhajícím ročníku stále nenašel svoji hru a Penguins jsou prý ochotní pětadvacetiletého útočníka ještě před uzávěrkou přestupů vyměnit. Informaci přinesl Pierre LeBrun z TSN.

Když se v létě stal součástí trejdu za Phila Kessela, nikdo v organizaci zřejmě neočekával, že ostříleného útočníka ihned gólově či bodově nahradí. Galchenyuk byl pro tým spíše příslibem do budoucna, na druhou stranu měl to být právě on, kdo zaujme Kesselovo místo v první přesilovkové formaci.

Pětadvacetiletý útočník se ale v mužstvu od začátku trápí. Na první branku v dresu s tučňákem na hrudi čekal téměř dva měsíce, dočkal se jí až na konci listopadu. V současné době má na kontě čtyři trefy a deset asistencí v 35 zápasech.

Důležitým faktorem byl klesající Galchenyukův čas na ledě. Z původních šestnácti minut jeho icetime spadl pod desetiminutovou hranici a nezřídka byste rodáka z Milwaukee hledali až ve čtvrté formaci po boku Teddyho Bluegera nebo Sama Laffertyho.

„Pittsburgh začal jednat s týmy, které by o Galchenyuka měly zájem,“ řekl ve čtvrtek v pořadu Insider Trading Pierre LeBrun. „Myslím, že za něj Pens budou chtít volbu v draftu nebo útočníka do třetí nebo čtvrté formace, protože tam teď nastupuje. V Pittsburghu to z jakéhokoliv důvodu nevyšlo, takže by ho do 24. února určitě mohli vyměnit.“

Generálnímu manažerovi Jimu Rutherfrodovi ještě zcela jistě zamotalo hlavu zranění Jakea Guentzela. Nejlepší střelec týmu z uplynulého ročníku si vážně poranil rameno a sezona pro něj skončila. Jednou z možností tak bylo i to, že by se Galchenyuk posunul do první útočné formace k Jevgeniji Malkinovi. Připomínáme, že mužstvu stále chybí kapitán Sidney Crosby.

S přibývajícím časem se ale tato možnost zdá čím dál tím méně pravděpodobná. Galchenyuk dnes v noci znovu nastoupil až ve čtvrté lajně a na ledě strávil jen něco přes jedenáct minut.

„Prioritou číslo jedna je pro Rutherforda náhrada za Guentzela, který podstoupil operaci a do konce roku je mimo hru,“ doplnil další žurnalista TSN Bob McKenzie. „Potřebuje najít někoho, kdo bude hrát s Crosbym a Malkinem. Momentálně mají k dispozici hodně místa pod platovým stropem, ale musí se ujistit, že ho využijí na správného hráče.“

V souvislosti s příchodem do Pensylvánie se nejvíce skloňují jména jako Chris Kreider, Tyler Toffoli nebo Jason Zucker. Rutherford by za některého z nich pravděpodobně musel obětovat vysoké výběry v draftu, možná i v prvním kole.

